Где молятся немецкие евреи? (фото)

В Германии сегодня - 130 синагог. Это немало для страны, еврейская жизнь которой была полностью уничтожена национал-социалистами. Несколько синагог удалось восстановить. Но далеко не все.
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