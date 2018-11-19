Где молятся немецкие евреи? (фото)

Еврейское кладбище в Вормсе

Глазами Мартина Бубера

"Я останавливаюсь и смотрю сквозь кладбищенский беспорядок на восхитительную гармонию, и мне кажется, будто я поднимаю взгляд от Израиля к Церкви. Здесь внизу нет ни крупицы формы; лишь камни и прах под камнями… Я там стоял, я был связан с прахом и через него - с моими праотцами… Собор - такой, как он есть. Кладбище - такое, как оно есть. Но союз с нами не расторгнут".