Где и у кого купить защитную маску: в ФРГ борются с дефицитом

В условиях пандемии коронавируса SARS-CoV-2, по всему миру, в том числе и в Германии, возник дефицит защитных масок. Причем их не хватает не только простым гражданам, но и медицинскому персоналу, и всем, кто вынужден работать в условиях повышенного риска заражения COVID-19. Чтобы преодолеть дефицит, изготовлением медицинских масок планируют заняться даже крупные предприятия.

Так, автогигант BMW, который из-за коронавируса был вынужден временно закрыть свои заводы в Европе и США, обязался уже в ближайшее время поставить Баварии 150 000 респираторов типа FFP2 для медицинского персонала и 1 млн обычных масок.

"Мы будем активно работать над устранением глобального дефицита. Очень скоро мы сможем производить несколько сотен тысяч масок в день. Это послужит как защите наших сотрудников, так и снабжению общественности", - заявил 8 апреля генеральный директор компании Оливер Ципсе (Oliver Zipse).

Переориентировать свое производство на изготовление масок планирует и немецкий производитель автомобильных деталей Mahle: с этой целью он объединился со швейцарской компанией Triumph, специализирующейся на пошиве нижнего белья. Предприятия планируют наладить производство респираторов высокого класса защиты и ежемесячно выпускать по 1,5 млн единиц этой продукции.

Новая онлайн-платформа для закупки масок

С начала эпидемии коронавируса в Германии на нехватку защитных масок жалуются не только рядовые немцы, но и медработники.

Штаб-квартира BMW в Мюнхене

В середине марта телефон Давида Шмельцайзена (David Schmelzeisen), сотрудника Рейнско-Вестфальского технического университета Ахена (RWTH Aachen), практически не умолкал. Звонили в основном из медицинских учреждений округа Хайнсберг, где произошла первая крупная вспышка коронавируса на территории ФРГ. Люди просили Шмельцайзена и его коллег помочь им связаться с производителями масок или подсказать, где могут храниться их резервы.

В ответ на огромное количество запросов Шмельцайзен создал онлайн-платформу need-mask.com, объединившую поставщиков и заказчиков этой продукции. Больницы, врачи, дома престарелых и другие учреждения указывают, сколько масок и какого типа им требуется, а дилеры и производители сообщают, как быстро они готовы их доставить. "Пока таким образом мы смогли обеспечить доставку около миллиона масок, - рассказывает Шмельцайзен в беседе с DW. - Первая партия из более 50 000 масок была доставлена в округ Хайнсберг".

"Цены на маски выросли в десять раз"

Стоит отметить, что платформа need-mask.com предназначена для работников здравоохранения, а не для рядовых покупателей, которые больше не могут приобрести маски в аптеке или на сайте Amazon.

В масках и защитной одежде, прежде всего, нуждается медицинский персонал

Впрочем, обе группы сталкиваются с одними и теми же проблемами. Как отмечает Давид Шмельцайзен, даже медучреждения зачастую не знают, когда им будет поставлена очередная партия масок и произойдет ли это вообще. "В некоторых местах цены на маски выросли в десять раз. К тому же, появилось много сомнительных поставщиков", - рассказывает Шмельцайзен. Операторы сайта, по крайней мере, проверяют правдоподобность таких предложений.

При этом простые хлопчатобумажные маски, которые сейчас шьют некоторые компании, медработникам не подходят. Им нужны специальные маски из нетканых материалов (так называемые медицинские маски) или респираторы класса защиты FFP2 или FFP3. Последние считаются самыми надежными: они отфильтровывают 99 процентов твердых и жидких частиц. Такие респираторы используются в зонах наиболее высокого риска и способны защищать от особо опасных вирусов и радиации.

Нужно ли ФРГ налаживать массовое производство масок?

Тем временем правительство ФРГ уже объявило, что компенсирует предприятиям до 30 процентов инвестиционных расходов, если те начнут производство медицинских масок уже в 2020 году. Давид Шмельцайзен, однако, смотрит на эту инициативу скептически. "Если в какой-то момент пандемия закончится, то мы просто утонем в этих масках", - говорит он.

Одноразовые медицинские маски

При этом для производства нетканых материалов необходимо специальное и крайне дорогостоящее оборудование. Станки, на которых из полученных материалов изготавливаются маски, существенно дешевле.

Однако как само волокно, так и готовые маски стоят копейки: не случайно основным поставщиком этой продукции является Китай. Затраты на изготовление масок окупаются лишь в том случае, если их производят в огромных количествах. "В Европе это сложно сделать устойчивым бизнесом, тем более что здесь, в отличие от Азии, люди обычно не носят маски в повседневной жизни", - полагает Давид Шмельцайзен.

Смотрите также:

Где в Германии шьют защитные маски В Германии пока нет обязательного предписания носить защитные маски в общественных местах, как, например, в Чехии. Однако жители страны готовятся к этому варианту развития событий, а также налаживают производство простых масок для медицинских учреждений и прочих служб, в них нуждающихся. Такие модели со сменными фильтрами сейчас вяжет художница из Ганновера Манша Фридрих.

Где в Германии шьют защитные маски На пошив простых масок сейчас переключились реквизиторы некоторых немецких театров. Все представления и репетиции из-за карантинных мер все равно отменили. Театральные закройщики и швеи быстро освоили этот несложный процесс. В Берлине только в одной Центральной сервисной мастерской оперных сцен производят по 700 масок в неделю.

Где в Германии шьют защитные маски Эта фотография была сделана в Государственном театре бранденбургского города Котбуса. Первые такие защитные маски в конце марта были переданы отсюда местной пожарно-спасательной службе и отделению Красного Креста. В общей сложности двенадцать швей работают здесь в две смены.

Где в Германии шьют защитные маски Этот снимок сделан в городе Хальберштадте (Саксония-Анхальт) в общей мастерской театров Северного Гарца. Здесь выпускают по 60 масок в день - в частности, для сотрудников сберкасс, городских чиновников и продавцов в супермаркетах.

Где в Германии шьют защитные маски Такую торжественную церемонию передачи первой партии "театральных" масок медикам здешней университетской клиники устроили в Государственном театре в Майнце (Рейнланд-Пфальц) - прямо на основной сцене.

Где в Германии шьют защитные маски В обычные времена Петра Варнеке шьет модную одежду из кожи, которую продает на еженедельных рынках в разных районах Ганновера (Нижняя Саксония). Рынки в Германии, кстати, сейчас продолжают работать, но торговать на них можно лишь продуктами питания. На своем привычном стенде Петра Варнеке предлагает такие маски собственной работы - в обмен на пожертвования.

Где в Германии шьют защитные маски Дизайнер Пиа Фишер из Берлина сейчас вместо модных аксессуаров и одежды тоже шьет маски. Часть продает прямо через окно своего магазина. Занялась она этим после того, как знакомая из службы по уходу за больными и престарелыми пожаловалась на нехватку масок на работе. Подругу она обеспечила, а теперь помогает и другим.

Где в Германии шьют защитные маски Эта фотография сделана в баварском городе Вюрцбурге, где такие маски начали выпускать из материалов, предназначенных для производства матрасов. Запасов на складе фирмы Wegerich предостаточно. Модель маски здесь оперативно разработали в сотрудничестве со специалистами из социальной службы.

Где в Германии шьют защитные маски Помимо производства защитных текстильных масок в Германии также налаживают выпуск защитных экранов, необходимые детали для которых печатают на 3D-принтерах…

Где в Германии шьют защитные маски Так защитные экраны выглядят в готовом виде - собранные из отпечатанных деталей и обычной прозрачной пленки для настольных проекторов. Эта фотография сделана в Университетской клинике Фрайбурга (Баден-Вюртемберг). Автор: Максим Нелюбин

