Где и у кого купить защитную маску: в ФРГ борются с дефицитом

В условиях пандемии COVID-19 защитные маски в ФРГ - еще больший дефицит, чем туалетная бумага. Чтобы его преодолеть, немцы используют разные пути. Производить маски готов, например, BMW.
В условиях пандемии коронавируса SARS-CoV-2, по всему миру, в том числе и в Германии, возник дефицит защитных масок. Причем их не хватает не только простым гражданам, но и медицинскому персоналу, и всем, кто вынужден работать в условиях повышенного риска заражения COVID-19. Чтобы преодолеть дефицит, изготовлением медицинских масок планируют заняться даже крупные предприятия.
Так, автогигант BMW, который из-за коронавируса был вынужден временно закрыть свои заводы в Европе и США, обязался уже в ближайшее время поставить Баварии 150 000 респираторов типа FFP2 для медицинского персонала и 1 млн обычных масок.
"Мы будем активно работать над устранением глобального дефицита. Очень скоро мы сможем производить несколько сотен тысяч масок в день. Это послужит как защите наших сотрудников, так и снабжению общественности", - заявил 8 апреля генеральный директор компании Оливер Ципсе (Oliver Zipse).
Переориентировать свое производство на изготовление масок планирует и немецкий производитель автомобильных деталей Mahle: с этой целью он объединился со швейцарской компанией Triumph, специализирующейся на пошиве нижнего белья. Предприятия планируют наладить производство респираторов высокого класса защиты и ежемесячно выпускать по 1,5 млн единиц этой продукции.
Новая онлайн-платформа для закупки масок
С начала эпидемии коронавируса в Германии на нехватку защитных масок жалуются не только рядовые немцы, но и медработники.
В середине марта телефон Давида Шмельцайзена (David Schmelzeisen), сотрудника Рейнско-Вестфальского технического университета Ахена (RWTH Aachen), практически не умолкал. Звонили в основном из медицинских учреждений округа Хайнсберг, где произошла первая крупная вспышка коронавируса на территории ФРГ. Люди просили Шмельцайзена и его коллег помочь им связаться с производителями масок или подсказать, где могут храниться их резервы.
В ответ на огромное количество запросов Шмельцайзен создал онлайн-платформу need-mask.com, объединившую поставщиков и заказчиков этой продукции. Больницы, врачи, дома престарелых и другие учреждения указывают, сколько масок и какого типа им требуется, а дилеры и производители сообщают, как быстро они готовы их доставить. "Пока таким образом мы смогли обеспечить доставку около миллиона масок, - рассказывает Шмельцайзен в беседе с DW. - Первая партия из более 50 000 масок была доставлена в округ Хайнсберг".
"Цены на маски выросли в десять раз"
Стоит отметить, что платформа need-mask.com предназначена для работников здравоохранения, а не для рядовых покупателей, которые больше не могут приобрести маски в аптеке или на сайте Amazon.
Впрочем, обе группы сталкиваются с одними и теми же проблемами. Как отмечает Давид Шмельцайзен, даже медучреждения зачастую не знают, когда им будет поставлена очередная партия масок и произойдет ли это вообще. "В некоторых местах цены на маски выросли в десять раз. К тому же, появилось много сомнительных поставщиков", - рассказывает Шмельцайзен. Операторы сайта, по крайней мере, проверяют правдоподобность таких предложений.
При этом простые хлопчатобумажные маски, которые сейчас шьют некоторые компании, медработникам не подходят. Им нужны специальные маски из нетканых материалов (так называемые медицинские маски) или респираторы класса защиты FFP2 или FFP3. Последние считаются самыми надежными: они отфильтровывают 99 процентов твердых и жидких частиц. Такие респираторы используются в зонах наиболее высокого риска и способны защищать от особо опасных вирусов и радиации.
Нужно ли ФРГ налаживать массовое производство масок?
Тем временем правительство ФРГ уже объявило, что компенсирует предприятиям до 30 процентов инвестиционных расходов, если те начнут производство медицинских масок уже в 2020 году. Давид Шмельцайзен, однако, смотрит на эту инициативу скептически. "Если в какой-то момент пандемия закончится, то мы просто утонем в этих масках", - говорит он.
При этом для производства нетканых материалов необходимо специальное и крайне дорогостоящее оборудование. Станки, на которых из полученных материалов изготавливаются маски, существенно дешевле.
Однако как само волокно, так и готовые маски стоят копейки: не случайно основным поставщиком этой продукции является Китай. Затраты на изготовление масок окупаются лишь в том случае, если их производят в огромных количествах. "В Европе это сложно сделать устойчивым бизнесом, тем более что здесь, в отличие от Азии, люди обычно не носят маски в повседневной жизни", - полагает Давид Шмельцайзен.
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