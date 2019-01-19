Где в мире нужно защищать демократию: цифры и факты

В Лондоне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отправляет парламент в вынужденный отпуск, в Германии растет обеспокоенность ростом популярности правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), в России последние недели прошли под знаком массовых протестов, поскольку оппозиционные кандидаты даже не были допущены к коммунальным выборам, и задержаний участников акций протеста.

Демократии во всем мире подвергаются все большему давлению. Об этом свидетельствует исследование "Индекс демократии", результаты которого не так давно были опубликованы британской аналитической компанией Economist Intelligence Unit (EIU). Лишь в 20 странах мира по-прежнему действует полноценная система демократического правления. Население этих стран составляет менее пяти процентов от общего числа жителей на Земле.

"Если правительства не будут проводить ту политику, которую ожидали от них избиратели, и последние в результате утратят доверие к демократии, у нас возникнет серьезная проблема", - говорит эксперт EIU Фиона Макки.

Кто заседает в парламентах?

Во многих странах все больше традиционных политических партий теряют поддержку избирателей. Некоторые социальные группы не обладают избирательным правом и не имеют своих представителей в парламентах.

"Если внимательно посмотреть, кто именно заседает в парламентах, можно заметить существенный дисбаланс. Депутатами становятся, прежде всего, люди с высшим образованием или те, кто может позволить себе политическую активность", - рассказывает Норма Тидеман (Norma Tiedemann), научный сотрудник факультета политологии в университете Касселя.

В большинстве стран состав парламентов не является отражением социального состава общества

Подобная диспропорция, продолжает эксперт, наблюдается не только в европейских парламентах. Во всех демократических государствах - вне зависимости от того, классифицируются они как страны с полной или частичной демократией, - состав парламентов не является отражением социальных срезов общества. По мнению Тидеман, этот факт также влияет на решения, принимаемые правительствами или парламентами. "Избранные депутаты, которые должны представлять все слои населения, зачастую принимают решения, не отвечающие интересам всех граждан страны или низших и средних слоев населения", - говорит она.

Почему избиратели не хотят голосовать

Многие избиратели отказываются от участия в голосовании, когда они чувствуют, что их голос не имеет никакого влияния. Явка избирателей на последних коммунальных выборах в Москве, например, была ниже 22 процентов.

На недавних выборах в земельные парламенты в Бранденбурге и Саксонии на избирательные участки пришло более 60 процентов избирателей. Второе место на выборах в оба ландтага заняла правопопулистская "Альтернатива для Германии", и для многих наблюдателей этот факт стал свидетельством протестных настроений электората.

При этом в поведении избирателей есть социальные различия. "Результаты большинства исследований о явке избирателей, проведенных в последние десятилетия, говорят о том, что люди с более низким уровнем доходов и образования пользуются своим избирательным правом реже", - говорит политолог Тидеман.

Избирательное право. Все еще не для всех

Но кто вообще может голосовать? В подавляющем большинстве стран избирательное право дается в 18-20 лет. В Бразилии, Эквадоре, Никарагуа, Аргентине и на Кубе можно голосовать с 16 лет, на Сейшельских островах, в Восточном Тиморе и Судане - с 17. Есть и особые правила: в Сербии и Черногории, например, с 16 лет разрешено голосовать наемным работникам, а в Индонезии избирательное право есть у всех, кто состоит в браке.

Большинство участников экологического движения Fridays for Future слишком юные, чтобы голосовать

Почти во всех странах мигранты не могут участвовать в выборах - избирательное право дается человеку лишь в том государстве, гражданином которого он является. Только в Чили, Уругвае, Новой Зеландии, Малави иностранцы, постоянно проживающие в стране, могут избирать парламент.

В Германии граждане страны могут участвовать в выборах с 18 лет, в некоторых федеральных землях голосовать на коммунальных выборах и выборах в ландтаги разрешено с 16 лет.

Граждане стран - членов Евросоюза, проживающие в Германии, могут голосовать на коммунальных выборах и выборах в Европарламент. У живущих в ФРГ граждан государств, не входящих в состав ЕС, избирательного права нет - его лишены около восьми миллионов человек без немецкого гражданства.

С тех пор как Саудовская Аравия последней в мире в 2015 году разрешила голосовать женщинам, продолжавшаяся более ста лет борьба за избирательное право для женщин подошла к концу. Однако число женщин-депутатов в парламентах по всему миру по-прежнему мало. 20 процентов уже считаются успехом. "Уровень участия женщин в парламентских выборах в целом невысок, - говорит Фиона Макки из аналитической компании EIU, оценивая результаты последнего исследования "Индекс демократии". - Но участие в выборах - это еще не все. Это должно быть значимое участие. К примеру, в Руанде доля женщин-депутатов довольно высока, но парламент там не обладает большой властью".

Сфера влияния демократии ограничена

Но несмотря ни на что, существующие демократические институты - это огромный успех, который, по мнению политолога Тидеман, необходимо защищать любой ценой. "Поскольку за этим стоит обещание равенства, обещание коллективного самоопределения, того, что мы как общество рационально организуем нашу жизнь и сообща управляем ею".

Восемь из десяти немцев считают демократию лучшей формой правления

Согласно недавнему опросу, восемь из десяти немцев сходятся во мнении о том, что демократия - это лучшая форма правления для Германии. Однако, по данным того же опроса, четверо из десяти немцев недовольны реализацией демократических принципов на практике. Прежде всего, их не устраивает то, что у них слишком мало возможностей для участия в совместном принятии решений.

Но в глобализованном мире все больше важных решений принимается не парламентами, а компаниями, ориентированными на приватизацию, получение прибыли и конкуренцию. "Все это ведет к тому, что в мире появилось огромное число областей, оказывающих сильное влияние на нашу повседневную жизнь, в то время как мы лишены даже формального права участвовать в процессах, имеющих долгосрочные последствия, - говорит Норма Тидеман из университета в Касселе. - Демократия дает нам обещания, которые затем не в состоянии выполнить, поскольку сфера ее влияния невероятно ограничена".

Как укрепить демократию на местном уровне?

Но научный сотрудник Кассельского университета не теряет надежды. Тема ее нынешней диссертации - "Новый муниципализм - демократическое сопротивление на местном уровне авторитарной государственности" - свидетельствует о том, что появились новые возможности укрепления демократии. "В Испании, к примеру, после массовых акций протеста против кризисного управления, которое привело к разрушительным социальным последствиям, люди объединились для поиска и реализации старых традиций организации на местном уровне", - рассказывает политолог.

В Хорватии, по ее словам, существует инициатива по созданию так называемого "этического" кредитного института, в котором демократическим путем решается, какие местные проекты следует поддерживать - среди них создание новых компаний. Таких примеров по всему миру немало. "Думаю, важным моментом является то, что люди в повседневной жизни самоорганизуются и пытаются ежедневно жить по демократическим принципам", - уверена Норма Тидеман.

Эксперт британской аналитической компании Economist Intelligence Unit (EIU) Фиона Макки подтверждает: вовлеченность граждан в политические процессы растет во всем мире - и это одна из немногих положительных тенденций, выявленных актуальным исследованием "Индекс демократии". "Речь идет не только об участии в выборах. Речь идет об интересе к политическим новостям, о желании участвовать в политических процессах и о том, что люди всерьез воспринимают политику и демократию", - говорит политолог Макки.

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