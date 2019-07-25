Где в Германии учат музейному делу

Это раньше поход в музей зачастую ассоциировался с посещением скучной выставки, где за уныло выстроившимися в стеклянных витринах экспонатами приглядывают строгие пожилые смотрительницы. У современного музея образ иной: сейчас это по последнему слову техники и дизайна построенные экспозиции, обязательные составляющие которых, помимо самих артефактов, - это интерактивные панели с фотографиями, анимацией, видео, звуковыми файлами, позволяющие посетителям быстро и в увлекательной форме получать информацию.
Но как создать отвечающую духу времени экспозицию? В соответствии с какими критериям ведется сбор экспонатов? Как правильно их инвентаризировать и хранить? И как отличить фальшивку от оригинала? Ответы на эти вопросы знают специалисты в области музееведения. В Германии они без работы не остаются: в стране без малого 6800 музеев, ежегодно собирающих около 114 миллионов посетителей, и 470 выставочных центров, куда приходят, в среднем, 6,2 миллиона человек в год. При этом вузов, где обучают музейному делу, здесь немного.
Отделения музееведения в Германии
Cпециалистов в области музейного дела готовят в нескольких вузах Германии. Это Лейпцигская высшая школа техники, экономики и культуры в Лейпциге (бакалавриат по профилю "Музеология", платная магистратура "Музейная педагогика"), Берлинская высшая школа техники и экономики (бакалавриат "Музееведение", магистратурские программы "Музейный менеджмент и музейная коммуникация" и "Хранение и реставрация экспонатов"), Гейдельбергский университет (магистратура "История искусств и музеология"), Ольденбургский университет (бакалаврская программа "Материальная культура", магистратурская программа "Музей и выставка") и Вюрцбургский университет (бакалавриат по профилю "Музеология и материальная культура", магистратурские программы "Музееведение", "Музей и древние культуры", "Коллекции, провенанс, культурное наследие").
Особо выделяется в этом ряду Вюрцбургский университет. "Дело в том, что наши студенты изучают музееведение не само по себе, а в сочетании со значимыми для работы в музее науками - историей, искусствоведением, археологией. Это очень важно", - подчеркивает в беседе с DW профессор этого вуза, известный немецкий культуролог, фольклорист, музеевед Гидо Факлер (Guido Fackler).
Незабываемая рамочная программа - тоже работа музееведов
Отделение музееведения основано в Вюрцбургском университете сравнительно недавно - осенью 2010 года. Музеология в Германии вообще стала отдельной научной дисциплиной значительно позже, чем, например, в США, Великобританииб Франции или Нидерландах. Там музееведение уже много десятилетий назад сформировалось как система и стало полноценным учебным предметом в вузах.
От сбора экспонатов до музейного менеджмента
По словам профессора, в Вюрцбурге студенты осваивают и такие классические направления музейной деятельности, как сбор экспонатов, научное описание, инвентаризация, хранение объектов, и более современные направления: музейный менеджмент, маркетинг, социологические исследования музейной публики, подготовка экспозиционной концепции с учетом конкретной целевой группы посетителей.
"Помимо чтения лекций мы в каждом семестре реализуем вместе со студентами несколько проектов - будь то создание новой экспозиции, разработка музейно-педагогической программы или поготовка экскурсии для людей с ограниченными возможностями", - приводит примеры Гидо Факлер.
Одно из самых новых направлений - междисциплинарная магистерская программа "Коллекции, провенанс, культурное наследие". В ее рамках студенты учатся исследовать происхождение вещей. Эта программа, в частности, ориентирована на то, чтобы способствовать ускорению возврата произведений искусства, в свое время отобранных нацистами у еврейских семей и оказавшихся впоследствии в собраниях различных музеев и отдельных коллекционеров.
Шансы музея в эпоху интернета
Обязательная составляющая учебного процесса - организованные поездки студентов и преподавателей по музеям Германии и других стран. В ближайшее время, например, намечено знакомство с музеями Милана, Турина и Больцано. У студентов есть и возможность поехать учиться на один семестр за границу – в Великобританию, Грецию, Италию, Турцию, Египет, среди вузов и музеев которых у Вюрцбургского университета немало партнеров. По словам Гидо Факлера, он и его коллеги собираются также наладить контакты с московскими музеями.
-
Фотогалерея: Необычные музеи Германии
Больше чем гигиена
"Стерильное" название обманчиво! Немецкий музей гигиены в Дрездене рассматривает человека в целом. Исторические экспонаты, например, иллюстрируют развитие науки: скажем, от акушерского кресла цивилизации майя до современных термокамер для выхаживания новорожденных. А для тех, кто ищет романтики, здесь можно увидеть и древние любовные письма.
-
Фотогалерея: Необычные музеи Германии
Мир в миниатюре
Более 1,2 миллиона посетителей побывали в 2013 году в гамбургской "Миниатюрной стране чудес". Здесь можно увидеть макеты и модели железных дорог, аэропортов, автомобилей, зданий, кораблей... И все это - на общей площади 6400 квадратных метров!
-
Фотогалерея: Необычные музеи Германии
Магия религии Вуду
Музей "Soul of Africa" - "Дух Африки" в городе Эссене посвящен традиционной африканской религии Вуду, магии и искусству врачевания в странах континента Африки. В музее можно увидеть алтарь владычицы вод Мами Вата с десятками водяных чудовищ. Музей посещают до 4000 человек в год. И экспозицию его будут расширять.
-
Фотогалерея: Необычные музеи Германии
В кромешной тьме
Прежде чем войти в Музей слепых в Гамбурге, посетители получают палочку для слепых. Незрячие экскурсоводы водят людей по шести абсолютно темным помещениям, в которых моделируются бытовые ситуации, с которыми настоящие слепые сталкиваются каждый день. Передвигаться приходится наощупь, ориентироваться на звуки и запахи.
-
Фотогалерея: Необычные музеи Германии
За танком танк
Немецкий музей танков в Мюнстере критически подходит к анализу военной истории Германии и знакомит с 150 образцами бронетанковой техники - от броневиков столетней давности до самых современных.
-
Фотогалерея: Необычные музеи Германии
Под землей
Немецкий музей горного дела в бывшей шахте около города Бохума, протяженность туннелей которой составляет два с половиной километра, является самым большим подземным музеем в мире. В одном из помещений бывшей крупной шахты желающие могут даже заключить брак. Правда, свадьбы с шампанским справляют уже наверху.
-
Фотогалерея: Необычные музеи Германии
Гоните денежки!
Кто любит платить налоги? Вопрос риторический. Но вот в Музее налогов в городе Брюле посетители могут узнать об истории налогообложения, которое существовало и в древней Месопотамии, и в Средние века. Экспонаты свидетельствуют о том, как сформировалась стройная законодательная система и как относились к налогам в разные эпохи. Экспозиция сделана с большим чувством юмора.
-
Фотогалерея: Необычные музеи Германии
Музей похорон
Катафалки, гробы, надгробные плиты со времен Средневековья до XXI века представляет Музей погребальных традиций и обрядов в Касселе. Кроме того, он рассказывает о немецких похоронных ритуалах. Гроб в форме петуха доказывает, что они не всегда были траурными.
-
Фотогалерея: Необычные музеи Германии
Разные формы любви
Музей гомосексуальности в Берлине занимается научными исследованиями, связанными с проблемами однополых отношений и историей ЛГБТ-движения. При музее есть большая специализированная библиотека, здесь можно увидеть интересные документы... В 2013 году, благодаря государственным субсидиям в размере 644 тысяч евро, экспозиция музея была расширена.
-
Фотогалерея: Необычные музеи Германии
Ода картофелю
Добро пожаловать в единственный в своем роде Музей картофеля в Мюнхене! Он полностью посвящен этому любимому немцами корнеплоду. Здесь можно увидеть античную посуду инков в форме картофеля, документальные свидетельства того, что он был главной едой бедных. А сегодня картофель превратился в наиболее часто рекламируемый продукт питания.
-
Фотогалерея: Необычные музеи Германии
Пиво по старинному рецепту
Чем может привлечь мюнхенский Музей пива и праздника Октоберфест? Многим, в том числе - дегустацией национального напитка немцев. Посетители знакомятся с историческими приспособлениями для варки пива и даже с оригиналом инструкции одной из мюнхенских пивоварен, написанной в 1487 году. А находится этой музей в старейшей ратуши города, построенной в почти 700 лет назад.
Автор: Лори Хербер, Виктор Вайц
"У музейщиков сейчас куда больше задач, чем раньше. Ведь восприятие музея заметно изменилось. Сегодня будет уже недостаточно, если вы просто поставите экспонат в витрину. Современный посетитель хочет не только лицезреть все вокруг, но и что-то потрогать, проявить активность, предпринять какие-то действия. Поэтому инновационные технологии, реконструкция объектов в виде голограмм играют сегодня огромную роль. К сожалению, Германия от многих других стран тут пока отстает, и нам еще многое предстоит сделать", - говорит немецкий ученый.
По его мнению, даже в цифровую эпоху исчезновение музеям не грозит. "Да, в Сети можно найти все, что угодно. Но люди по-прежнему испытывают потребность в том, чтобы своими глазами увидеть подлинник, а не его фотографии в интернете. Человека привлекает аура аутентичности, которой наделен музей. Поэтому я убежден: музеи будут нужны всегда", - считает профессор Вюрцбургского университета Гидо Факлер. Весомое подтверждение этому - и то, что многие студенты получают приглашение на работу еще до окончания вуза. "Квалифицированных научных сотрудников в немецких музеях все еще не хватает. И думаю, шансы устроиться в Германии есть также у специалистов из-за рубежа", резюмирует профессор.
Смотрите также:
Самые жуткие экспонаты мира
-
Самые жуткие экспонаты мира
Пластинаты
Трупы людей, препарированные особым способом, являются экспонатами музея Plastinarium в немецком городе Губен. Музей основал Гунтер фон Хагенс, скандально известный немецкий анатом, который изобрел способ бальзамирования и консервации анатомических препаратов, названный пластинацией. Пластинаты из его коллекции можно увидеть также на передвижных выставках по всему миру.
-
Самые жуткие экспонаты мира
Анатомические музеи во Франции
"Анатомички" существуют при учебных заведениях по всему миру - с целью обучения будущих врачей. Еще во времена Французской революции были созданы такие кабинеты в Париже, Страсбурге и Монпелье. Теперь это - музеи, в которых хранятся экспонаты, демонстрирующие уродства и пороки, натуральные и восковые анатомические органы, а также муляжи различных этапов и аспектов заболеваний.
-
Самые жуткие экспонаты мира
Музей Вролика в Амстердаме
Одна из наиболее ценных коллекций человеческих мутаций и патологий принадлежит Амстердамскому университету. Начало собранию положил еще в XIX веке профессор Герардус Вролик. Экспонаты используются для обучения медиков, антропологов и зоологов. При этом музей предоставляет возможность ознакомиться с ними всем желающим.
-
Самые жуткие экспонаты мира
Анатомический музей в Йене
Анатомические собрания есть у многих медицинских институтов. Университет в Йене располагает уникальной коллекцией. А собирать ее начал Иоганн Вольфганг фон Гете. Великий немецкий поэт и философ занимался естественнонаучными вопросами. Ему приписывают открытие межчелюстной кости у человека.
-
Самые жуткие экспонаты мира
Кунсткамера в Санкт-Петербурге
Кунсткамера в Санкт-Петербурге была основана в научных целях в 1714 году по приказу Петра I. В настоящее время представляет собой музей, посетить который отваживается далеко не всякий гость северной столицы России. Одно из известнейших в мире собраний анатомических редкостей насчитывает более миллиона экспонатов.
-
Самые жуткие экспонаты мира
Музей медицинской истории Мюттера в Филадельфии (США)
Тут хранятся жуткие экспонаты со всего мира: мозги убийц и эпилептиков, банки с человеческими существами, похожими на инопланетян из фильмов ужасов. Из табличек, прикрепленных к черепам, можно узнать, каким образом ушли из жизни их обладатели.
-
Самые жуткие экспонаты мира
Музей человеческого тела в Лейдене
Бывают, разумеется, и менее жуткие анатомические музеи. Музей человеческого тела Corpus неподалеку от Лейдена, что в Южной Голландии, представляет собой гигантский макет человека. Прогулка по выставочным залам позволяет познакомиться со строением и работой отдельных органов и частей тела без ущерба для психики.
-
Самые жуткие экспонаты мира
Катакомбы капуцинов в Палермо
Данная достопримечательность не имеет прямого отношения к анатомии, но входит в число наиболее жутких музеев мира. Когда-то под монастырем капуцинов хоронили духовных лиц и светскую элиту. Места на подземном кладбище было немного, поэтому мертвецов "выстраивали" вдоль стен. Сейчас здесь покоятся мумифицированные останки более восьми тысяч человек.
-
Самые жуткие экспонаты мира
Похоронный музей в Вене
Катафалки, венки, фонари, факелы, флаги, урны, "сидячий гроб" и даже гроб многоразового использования, - при богатом воображении визит в этот музей запомнится надолго. Более тысячи экспонатов дают представление о похоронных обычаях, погребальных обрядах и отношении к смерти в целом.
-
Самые жуткие экспонаты мира
В боннском музее Bundeskunsthalle
Живое человеческое тело - не всегда услада для взора. В контексте современного искусства человек как экспонат и не должен, как правило, приносить эстетическое удовольствие. Скорее провоцировать. Мастер перформанса Марина Абрамович стала известной, подвергая экстремальным испытаниям свое собственное тело. С творчеством Абрамович можно в эти дни познакомиться в Бонне.
Автор: Элла Володина
Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?"