Где в Германии учат музейному делу

Это раньше поход в музей зачастую ассоциировался с посещением скучной выставки, где за уныло выстроившимися в стеклянных витринах экспонатами приглядывают строгие пожилые смотрительницы. У современного музея образ иной: сейчас это по последнему слову техники и дизайна построенные экспозиции, обязательные составляющие которых, помимо самих артефактов, - это интерактивные панели с фотографиями, анимацией, видео, звуковыми файлами, позволяющие посетителям быстро и в увлекательной форме получать информацию.

Но как создать отвечающую духу времени экспозицию? В соответствии с какими критериям ведется сбор экспонатов? Как правильно их инвентаризировать и хранить? И как отличить фальшивку от оригинала? Ответы на эти вопросы знают специалисты в области музееведения. В Германии они без работы не остаются: в стране без малого 6800 музеев, ежегодно собирающих около 114 миллионов посетителей, и 470 выставочных центров, куда приходят, в среднем, 6,2 миллиона человек в год. При этом вузов, где обучают музейному делу, здесь немного.

Отделения музееведения в Германии

Cпециалистов в области музейного дела готовят в нескольких вузах Германии. Это Лейпцигская высшая школа техники, экономики и культуры в Лейпциге (бакалавриат по профилю "Музеология", платная магистратура "Музейная педагогика"), Берлинская высшая школа техники и экономики (бакалавриат "Музееведение", магистратурские программы "Музейный менеджмент и музейная коммуникация" и "Хранение и реставрация экспонатов"), Гейдельбергский университет (магистратура "История искусств и музеология"), Ольденбургский университет (бакалаврская программа "Материальная культура", магистратурская программа "Музей и выставка") и Вюрцбургский университет (бакалавриат по профилю "Музеология и материальная культура", магистратурские программы "Музееведение", "Музей и древние культуры", "Коллекции, провенанс, культурное наследие").

Особо выделяется в этом ряду Вюрцбургский университет. "Дело в том, что наши студенты изучают музееведение не само по себе, а в сочетании со значимыми для работы в музее науками - историей, искусствоведением, археологией. Это очень важно", - подчеркивает в беседе с DW профессор этого вуза, известный немецкий культуролог, фольклорист, музеевед Гидо Факлер (Guido Fackler).

Незабываемая рамочная программа - тоже работа музееведов

Отделение музееведения основано в Вюрцбургском университете сравнительно недавно - осенью 2010 года. Музеология в Германии вообще стала отдельной научной дисциплиной значительно позже, чем, например, в США, Великобританииб Франции или Нидерландах. Там музееведение уже много десятилетий назад сформировалось как система и стало полноценным учебным предметом в вузах.

От сбора экспонатов до музейного менеджмента

По словам профессора, в Вюрцбурге студенты осваивают и такие классические направления музейной деятельности, как сбор экспонатов, научное описание, инвентаризация, хранение объектов, и более современные направления: музейный менеджмент, маркетинг, социологические исследования музейной публики, подготовка экспозиционной концепции с учетом конкретной целевой группы посетителей.

"Помимо чтения лекций мы в каждом семестре реализуем вместе со студентами несколько проектов - будь то создание новой экспозиции, разработка музейно-педагогической программы или поготовка экскурсии для людей с ограниченными возможностями", - приводит примеры Гидо Факлер.

Одно из самых новых направлений - междисциплинарная магистерская программа "Коллекции, провенанс, культурное наследие". В ее рамках студенты учатся исследовать происхождение вещей. Эта программа, в частности, ориентирована на то, чтобы способствовать ускорению возврата произведений искусства, в свое время отобранных нацистами у еврейских семей и оказавшихся впоследствии в собраниях различных музеев и отдельных коллекционеров.

Шансы музея в эпоху интернета

Обязательная составляющая учебного процесса - организованные поездки студентов и преподавателей по музеям Германии и других стран. В ближайшее время, например, намечено знакомство с музеями Милана, Турина и Больцано. У студентов есть и возможность поехать учиться на один семестр за границу – в Великобританию, Грецию, Италию, Турцию, Египет, среди вузов и музеев которых у Вюрцбургского университета немало партнеров. По словам Гидо Факлера, он и его коллеги собираются также наладить контакты с московскими музеями.

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"У музейщиков сейчас куда больше задач, чем раньше. Ведь восприятие музея заметно изменилось. Сегодня будет уже недостаточно, если вы просто поставите экспонат в витрину. Современный посетитель хочет не только лицезреть все вокруг, но и что-то потрогать, проявить активность, предпринять какие-то действия. Поэтому инновационные технологии, реконструкция объектов в виде голограмм играют сегодня огромную роль. К сожалению, Германия от многих других стран тут пока отстает, и нам еще многое предстоит сделать", - говорит немецкий ученый.

По его мнению, даже в цифровую эпоху исчезновение музеям не грозит. "Да, в Сети можно найти все, что угодно. Но люди по-прежнему испытывают потребность в том, чтобы своими глазами увидеть подлинник, а не его фотографии в интернете. Человека привлекает аура аутентичности, которой наделен музей. Поэтому я убежден: музеи будут нужны всегда", - считает профессор Вюрцбургского университета Гидо Факлер. Весомое подтверждение этому - и то, что многие студенты получают приглашение на работу еще до окончания вуза. "Квалифицированных научных сотрудников в немецких музеях все еще не хватает. И думаю, шансы устроиться в Германии есть также у специалистов из-за рубежа", резюмирует профессор.

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