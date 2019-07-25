 Где в Германии учат музейному делу | Учеба и работа в Германии | DW | 29.07.2019

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Учеба и карьера

Где в Германии учат музейному делу

Как создать интересную экспозицию и заманить публику в музей? Отличить оригинал от фальшивки? В Германии есть несколько вузов, где готовят специалистов в области музееведения.

Препарирование экспоната в зоологическом музее Бонна

Это раньше поход в музей зачастую ассоциировался с посещением скучной выставки, где за уныло выстроившимися в стеклянных витринах экспонатами приглядывают строгие пожилые смотрительницы. У современного музея образ иной: сейчас это по последнему слову техники и дизайна построенные экспозиции, обязательные составляющие которых, помимо самих артефактов, - это интерактивные панели с фотографиями, анимацией, видео, звуковыми файлами, позволяющие посетителям быстро и в увлекательной форме получать информацию.

Но как создать отвечающую духу времени экспозицию? В соответствии с какими критериям ведется сбор экспонатов? Как правильно их инвентаризировать и хранить? И как отличить фальшивку от оригинала? Ответы на эти вопросы знают специалисты в области музееведения. В Германии они без работы не остаются: в стране без малого 6800 музеев, ежегодно собирающих около 114 миллионов посетителей, и 470 выставочных центров, куда приходят, в среднем, 6,2 миллиона человек в год. При этом вузов, где обучают музейному делу, здесь немного.

Отделения музееведения в Германии

Cпециалистов в области музейного дела готовят в нескольких вузах Германии. Это Лейпцигская высшая школа техники, экономики и культуры в Лейпциге (бакалавриат по профилю "Музеология", платная магистратура  "Музейная педагогика"), Берлинская высшая школа техники и экономики (бакалавриат "Музееведение", магистратурские программы "Музейный менеджмент и музейная коммуникация" и "Хранение и реставрация экспонатов"), Гейдельбергский университет (магистратура "История искусств и музеология"), Ольденбургский университет (бакалаврская программа "Материальная культура", магистратурская программа "Музей и выставка") и Вюрцбургский университет (бакалавриат по профилю "Музеология и материальная культура", магистратурские программы "Музееведение", "Музей и древние культуры", "Коллекции, провенанс, культурное наследие").

Особо выделяется в этом ряду Вюрцбургский университет. "Дело в том, что наши студенты изучают музееведение не само по себе, а в сочетании со значимыми для работы в музее науками - историей, искусствоведением, археологией. Это очень важно", - подчеркивает в беседе с DW профессор этого вуза, известный немецкий культуролог, фольклорист, музеевед Гидо Факлер (Guido Fackler).

Незабываемая рамочная программа - тоже работа музееведов

Незабываемая рамочная программа - тоже работа музееведов

Отделение музееведения основано в Вюрцбургском университете сравнительно недавно - осенью 2010 года. Музеология в Германии вообще стала отдельной научной дисциплиной значительно позже, чем, например, в США, Великобританииб Франции или Нидерландах. Там музееведение уже много десятилетий назад сформировалось как система и стало полноценным учебным предметом в вузах.

От сбора экспонатов до музейного менеджмента

По словам профессора, в Вюрцбурге студенты осваивают и такие классические направления музейной деятельности, как сбор экспонатов, научное описание, инвентаризация, хранение объектов, и более современные направления: музейный менеджмент, маркетинг, социологические исследования музейной публики, подготовка экспозиционной концепции с учетом конкретной целевой группы посетителей.

Контекст

В музее Рейксмюсеум в Амстердаме беспрецедентная акция: на глазах у посетителей там реставрируют холст Рембрандта "Ночной дозор". Следить за работой в интернете.

Знаменитый художник обожал свою жену и написал множество ее портретов. Где они познакомились? Как жили? Выставка в Касселе приводит любопытные факты. (28.07.2019)

18 мая - Международный день музеев. В Германии их немало - около 6300! Многие посвящены неожиданным явлениям, курьезным вещам или персонажам. (18.05.2019)

В колониальную эпоху немецкие музеи пополнились множеством экспонатов из Африки. Сейчас некоторые африканские страны требуют их возвращения. Что же будет с этими артефактами? (18.07.2018)

Вы решили стать студентом немецкого вуза? С чего и когда следует начать подготовку к поступлению? Рассмотрим важнейшие этапы. (13.06.2019)

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"Помимо чтения лекций мы в каждом семестре реализуем вместе со студентами несколько проектов - будь то создание новой экспозиции, разработка музейно-педагогической программы или поготовка экскурсии для людей с ограниченными возможностями", - приводит примеры Гидо Факлер.

Одно из самых новых направлений - междисциплинарная магистерская программа "Коллекции, провенанс, культурное наследие". В ее рамках студенты учатся исследовать происхождение вещей. Эта программа, в частности, ориентирована на то, чтобы способствовать ускорению возврата произведений искусства, в свое время отобранных нацистами у еврейских семей и оказавшихся впоследствии в собраниях различных музеев и отдельных коллекционеров.

Шансы музея в эпоху интернета

Обязательная составляющая учебного процесса - организованные поездки студентов и преподавателей по музеям Германии и других стран. В ближайшее время, например, намечено знакомство с музеями Милана, Турина и Больцано. У студентов есть и возможность поехать учиться на один семестр за границу – в Великобританию, Грецию, Италию, Турцию, Египет, среди вузов и музеев которых у Вюрцбургского университета немало партнеров. По словам Гидо Факлера, он и его коллеги собираются также наладить контакты с московскими музеями.

  • Музей гигиены

    Фотогалерея: Необычные музеи Германии

    Больше чем гигиена

    "Стерильное" название обманчиво! Немецкий музей гигиены в Дрездене рассматривает человека в целом. Исторические экспонаты, например, иллюстрируют развитие науки: скажем, от акушерского кресла цивилизации майя до современных термокамер для выхаживания новорожденных. А для тех, кто ищет романтики, здесь можно увидеть и древние любовные письма.

  • Миниатюрная страна чудес

    Фотогалерея: Необычные музеи Германии

    Мир в миниатюре

    Более 1,2 миллиона посетителей побывали в 2013 году в гамбургской "Миниатюрной стране чудес". Здесь можно увидеть макеты и модели железных дорог, аэропортов, автомобилей, зданий, кораблей... И все это - на общей площади 6400 квадратных метров!

  • Дух Африки

    Фотогалерея: Необычные музеи Германии

    Магия религии Вуду

    Музей "Soul of Africa" - "Дух Африки" в городе Эссене посвящен традиционной африканской религии Вуду, магии и искусству врачевания в странах континента Африки. В музее можно увидеть алтарь владычицы вод Мами Вата с десятками водяных чудовищ. Музей посещают до 4000 человек в год. И экспозицию его будут расширять.

  • Музей слепых в Гамбурге

    Фотогалерея: Необычные музеи Германии

    В кромешной тьме

    Прежде чем войти в Музей слепых в Гамбурге, посетители получают палочку для слепых. Незрячие экскурсоводы водят людей по шести абсолютно темным помещениям, в которых моделируются бытовые ситуации, с которыми настоящие слепые сталкиваются каждый день. Передвигаться приходится наощупь, ориентироваться на звуки и запахи.

  • Музей танков в Мюнстере

    Фотогалерея: Необычные музеи Германии

    За танком танк

    Немецкий музей танков в Мюнстере критически подходит к анализу военной истории Германии и знакомит с 150 образцами бронетанковой техники - от броневиков столетней давности до самых современных.

  • Музей горного дела

    Фотогалерея: Необычные музеи Германии

    Под землей

    Немецкий музей горного дела в бывшей шахте около города Бохума, протяженность туннелей которой составляет два с половиной километра, является самым большим подземным музеем в мире. В одном из помещений бывшей крупной шахты желающие могут даже заключить брак. Правда, свадьбы с шампанским справляют уже наверху.

  • Музей налогов

    Фотогалерея: Необычные музеи Германии

    Гоните денежки!

    Кто любит платить налоги? Вопрос риторический. Но вот в Музее налогов в городе Брюле посетители могут узнать об истории налогообложения, которое существовало и в древней Месопотамии, и в Средние века. Экспонаты свидетельствуют о том, как сформировалась стройная законодательная система и как относились к налогам в разные эпохи. Экспозиция сделана с большим чувством юмора.

  • Музей погребальных традиций

    Фотогалерея: Необычные музеи Германии

    Музей похорон

    Катафалки, гробы, надгробные плиты со времен Средневековья до XXI века представляет Музей погребальных традиций и обрядов в Касселе. Кроме того, он рассказывает о немецких похоронных ритуалах. Гроб в форме петуха доказывает, что они не всегда были траурными.

  • Музей гомосексульности в Берлине

    Фотогалерея: Необычные музеи Германии

    Разные формы любви

    Музей гомосексуальности в Берлине занимается научными исследованиями, связанными с проблемами однополых отношений и историей ЛГБТ-движения. При музее есть большая специализированная библиотека, здесь можно увидеть интересные документы... В 2013 году, благодаря государственным субсидиям в размере 644 тысяч евро, экспозиция музея была расширена.

  • Музей картофеля в Мюнхене

    Фотогалерея: Необычные музеи Германии

    Ода картофелю

    Добро пожаловать в единственный в своем роде Музей картофеля в Мюнхене! Он полностью посвящен этому любимому немцами корнеплоду. Здесь можно увидеть античную посуду инков в форме картофеля, документальные свидетельства того, что он был главной едой бедных. А сегодня картофель превратился в наиболее часто рекламируемый продукт питания.

  • Музей пива и праздника Октоберфест

    Фотогалерея: Необычные музеи Германии

    Пиво по старинному рецепту

    Чем может привлечь мюнхенский Музей пива и праздника Октоберфест? Многим, в том числе - дегустацией национального напитка немцев. Посетители знакомятся с историческими приспособлениями для варки пива и даже с оригиналом инструкции одной из мюнхенских пивоварен, написанной в 1487 году. А находится этой музей в старейшей ратуши города, построенной в почти 700 лет назад.

    Автор: Лори Хербер, Виктор Вайц


"У музейщиков сейчас куда больше задач, чем раньше. Ведь восприятие музея заметно изменилось. Сегодня будет уже недостаточно, если вы просто поставите экспонат в витрину. Современный посетитель хочет не только лицезреть все вокруг, но и что-то потрогать, проявить активность, предпринять какие-то действия. Поэтому инновационные технологии, реконструкция объектов в виде голограмм играют сегодня огромную роль. К сожалению, Германия от многих других стран тут пока отстает, и нам еще многое предстоит сделать", - говорит немецкий ученый.

По его мнению, даже в цифровую эпоху исчезновение музеям не грозит. "Да, в Сети можно найти все, что угодно. Но люди по-прежнему испытывают потребность в том, чтобы своими глазами увидеть подлинник, а не его фотографии в интернете. Человека привлекает аура аутентичности, которой наделен музей. Поэтому я убежден: музеи будут нужны всегда", - считает профессор Вюрцбургского университета Гидо Факлер. Весомое подтверждение этому - и то, что многие студенты получают приглашение на работу еще до окончания вуза. "Квалифицированных научных сотрудников в немецких музеях все еще не хватает. И думаю, шансы устроиться в Германии есть также у специалистов из-за рубежа", резюмирует профессор.

Смотрите также:
Самые жуткие экспонаты мира

  • Пластинаты фон Хагенса

    Самые жуткие экспонаты мира

    Пластинаты

    Трупы людей, препарированные особым способом, являются экспонатами музея Plastinarium в немецком городе Губен. Музей основал Гунтер фон Хагенс, скандально известный немецкий анатом, который изобрел способ бальзамирования и консервации анатомических препаратов, названный пластинацией. Пластинаты из его коллекции можно увидеть также на передвижных выставках по всему миру.

  • Анатомические музеи во Франции

    Самые жуткие экспонаты мира

    Анатомические музеи во Франции

    "Анатомички" существуют при учебных заведениях по всему миру - с целью обучения будущих врачей. Еще во времена Французской революции были созданы такие кабинеты в Париже, Страсбурге и Монпелье. Теперь это - музеи, в которых хранятся экспонаты, демонстрирующие уродства и пороки, натуральные и восковые анатомические органы, а также муляжи различных этапов и аспектов заболеваний.

  • Музей Вролика в Амстердаме

    Самые жуткие экспонаты мира

    Музей Вролика в Амстердаме

    Одна из наиболее ценных коллекций человеческих мутаций и патологий принадлежит Амстердамскому университету. Начало собранию положил еще в XIX веке профессор Герардус Вролик. Экспонаты используются для обучения медиков, антропологов и зоологов. При этом музей предоставляет возможность ознакомиться с ними всем желающим.

  • Анатомический музей в Йене

    Самые жуткие экспонаты мира

    Анатомический музей в Йене

    Анатомические собрания есть у многих медицинских институтов. Университет в Йене располагает уникальной коллекцией. А собирать ее начал Иоганн Вольфганг фон Гете. Великий немецкий поэт и философ занимался естественнонаучными вопросами. Ему приписывают открытие межчелюстной кости у человека.

  • Кунсткамера в Санкт-Петербурге

    Самые жуткие экспонаты мира

    Кунсткамера в Санкт-Петербурге

    Кунсткамера в Санкт-Петербурге была основана в научных целях в 1714 году по приказу Петра I. В настоящее время представляет собой музей, посетить который отваживается далеко не всякий гость северной столицы России. Одно из известнейших в мире собраний анатомических редкостей насчитывает более миллиона экспонатов.

  • Музей медицинской истории Мюттера в США

    Самые жуткие экспонаты мира

    Музей медицинской истории Мюттера в Филадельфии (США)

    Тут хранятся жуткие экспонаты со всего мира: мозги убийц и эпилептиков, банки с человеческими существами, похожими на инопланетян из фильмов ужасов. Из табличек, прикрепленных к черепам, можно узнать, каким образом ушли из жизни их обладатели.

  • Музей человеческого тела в Нидерландах

    Самые жуткие экспонаты мира

    Музей человеческого тела в Лейдене

    Бывают, разумеется, и менее жуткие анатомические музеи. Музей человеческого тела Corpus неподалеку от Лейдена, что в Южной Голландии, представляет собой гигантский макет человека. Прогулка по выставочным залам позволяет познакомиться со строением и работой отдельных органов и частей тела без ущерба для психики.

  • Катакомбы капуцинов в Палермо

    Самые жуткие экспонаты мира

    Катакомбы капуцинов в Палермо

    Данная достопримечательность не имеет прямого отношения к анатомии, но входит в число наиболее жутких музеев мира. Когда-то под монастырем капуцинов хоронили духовных лиц и светскую элиту. Места на подземном кладбище было немного, поэтому мертвецов "выстраивали" вдоль стен. Сейчас здесь покоятся мумифицированные останки более восьми тысяч человек.

  • Похоронный музей в Вене

    Самые жуткие экспонаты мира

    Похоронный музей в Вене

    Катафалки, венки, фонари, факелы, флаги, урны, "сидячий гроб" и даже гроб многоразового использования, - при богатом воображении визит в этот музей запомнится надолго. Более тысячи экспонатов дают представление о похоронных обычаях, погребальных обрядах и отношении к смерти в целом.

  • На выставке Марины Абрамович в Бонне

    Самые жуткие экспонаты мира

    В боннском музее Bundeskunsthalle

    Живое человеческое тело - не всегда услада для взора. В контексте современного искусства человек как экспонат и не должен, как правило, приносить эстетическое удовольствие. Скорее провоцировать. Мастер перформанса Марина Абрамович стала известной, подвергая экстремальным испытаниям свое собственное тело. С творчеством Абрамович можно в эти дни познакомиться в Бонне.

    Автор: Элла Володина


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Контекст

Самые жуткие экспонаты мира

Хотите пощекотать собственные нервы во время отпуска? Посетите анатомический музей! DW рекомендует музейную жуть не для слабонервных. (02.07.2018)  

Необычные музеи Германии

В Германии - свыше 6000 музеев. Кроме таких известных и серьезных, как, например, Пергамский музей в Берлине, есть и, например, Музей картофеля в Мюнхене. Мы знакомим вас именно с такими, необычными.  

Ссылки в интернете

Магистерская программа "Музей и выставка" в Ольденбурге

Музеология в Лейпцигской высшей школе техники, экономики и культуры

Музейная педагогика в Лейпциге

Музееведение: бакалавриат в Берлине

Специальность "Музейный менеджмент" в Берлине

Магистратура "Хранение и реставрация экспонатов" в Берлине

Программа "Материальная культура" в Ольденбурге

Музеология в Вюрцбургском университете

История искусств и музеология в Гейдельберге

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