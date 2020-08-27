Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Гармиш-Партенкирхен".
Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.
27 августа исполняется 200 лет со дня первой экспедиции на Цугшпитце в 1820 году. По пути первых покорителей сильно покусали блохи, а на вершине застала врасплох гроза.
Самая высокая гора Германии.
Курортный парк баварского Гармиш-Партенкирхена впервые украсили световыми инсталляциями по сказочным мотивам.
Чтобы насладиться зимними ландшафтами в окрестностях Гармиш-Партенкирхена, не обязательно лезть куда-то высоко в гору.
В баварском Гармиш-Партенкирхене продается самая дорогая вилла Германии. Она, как выяснила DW, принадлежит украинцу, скрывающемуся от обманутых кредиторов и правоохранительных органов.
В прошедшие выходные в баварском Крюне около Гармиш-Партенкирхена собрались любители покататься на старых и очень старых лыжах.
Эта фотография сделана на почти 1700-метровой горе Лабер - популярной среди любителей параглайдинга. Она находится в Баварии между Гармиш-Партенкирхеном и Мурнау.
Эта фотография сделана в середине июня в окрестностях баварского города Гармиш-Партенкирхен. Здесь находится самая высокая гора Германии - Цугшпитце.
Этот снимок был сделан на горнолыжном курорте Гармиш-Партенкирхен во время ежегодного чемпионата по катанию на санях.
Этот горнолыжный курорт состоит из двух поселений - Гармиша и Партенкирхена, объединенных перед зимними Олимпийскими играми 1936 года. Полетаем над ним на дроне - #DailyDrone.
Эта живописная горная деревня состоит из девяти крестьянских подворий. Здешняя часовня была возведена в 1721 году. Полетаем над ней на нашем дроне - #DailyDrone.
Это озеро известно благодаря насыщенному изумрудно-зеленому цвету воды и живописным островкам. Полетаем над ним на нашем дроне - #DailyDrone.
Бургомистр Гармиш-Партенкирхена просит помощи в решении проблемы беженцев. Полиция призывает не сгущать краски и не подменять факты страхами. DW разбиралась в истории на курорте.
На данный момент около 300 человек совершают протестный марш в Гармиш-Партенкирхене, их сопровождает полиция. По ее данным, пока демонстрация проходит мирно.
Полицейские применили против протестующих в Гармиш-Партенкирхене перечный спрей после того, как в них стали бросать бутылки. В акции протеста участвуют около пяти тысяч человек.
Замок Эльмау около баварского города Гармиш-Партенкирхен примет лидеров стран "большой семерки".
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact