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Гармиш-Партенкирхен

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Гармиш-Партенкирхен".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Йозеф Наус (Joseph Naus) на рисунке 1824 года

Как покоряли и обживали Цугшпитце - самую высокую гору Германии 27.08.2020

27 августа исполняется 200 лет со дня первой экспедиции на Цугшпитце в 1820 году. По пути первых покорителей сильно покусали блохи, а на вершине застала врасплох гроза.
Йозеф Наус (Joseph Naus) на рисунке 1824 года

Гора Цугшпитце 27.08.2020

Самая высокая гора Германии.
10.12.2019, Bayern, Garmisch-Partenkirchen: Passanten stehen vor leuchtenden Kugeln. Über 90000 LED's leuchten zur Weihnachtszeit im Michael-Ende-Kurpark. Foto: Angelika Warmuth/dpa | Verwendung weltweit

"Сияющая страна" - рождественский парк в Гармиш-Партенкирхене (фото) 14.12.2019

Курортный парк баварского Гармиш-Партенкирхена впервые украсили световыми инсталляциями по сказочным мотивам.
27.01.2019, Bayern, Garmisch-Partenkirchen: Spaziergänger gehen vor Holzstadeln durch die schneebedeckte Landschaft. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Зимняя прогулка в Баварии (фото) 03.02.2019

Чтобы насладиться зимними ландшафтами в окрестностях Гармиш-Партенкирхена, не обязательно лезть куда-то высоко в гору.
Screenshot Sothebysrealty Villa Glory

Расследование DW: Самая дорогая вилла ФРГ принадлежит беглому украинцу 12.04.2018

В баварском Гармиш-Партенкирхене продается самая дорогая вилла Германии. Она, как выяснила DW, принадлежит украинцу, скрывающемуся от обманутых кредиторов и правоохранительных органов.
Ein Skifahrer mit Holzski und alter Kleidung fährt am 13.01.2018 in Krün (Bayern) bei einem Nostalgie-Skirennen durch den Spaß-Parcours. Foto: Angelika Warmuth/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Чемпионат на лыжах-олдтаймерах 15.01.2018

В прошедшие выходные в баварском Крюне около Гармиш-Партенкирхена собрались любители покататься на старых и очень старых лыжах.
Ein Mann startet am 17.07.2017 mit seinem Gleitschirm auf dem Laberberg bei Oberammergau (Bayern) ins Tal. Foto: Peter Kneffel/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Июль, Бавария, лето! 19.07.2017

Эта фотография сделана на почти 1700-метровой горе Лабер - популярной среди любителей параглайдинга. Она находится в Баварии между Гармиш-Партенкирхеном и Мурнау.
Gelbe Blumen blühen am 15.06.2017 in Garmisch-Partenkirchen (Bayern) auf einer Wiese am Wank. Im Hintergrund sind die Gipfel des Wettersteins mit der Zugspitze zu sehen. Foto: Sven Hoppe/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Солнце, горы, альпийское лето 18.06.2017

Эта фотография сделана в середине июня в окрестностях баварского города Гармиш-Партенкирхен. Здесь находится самая высокая гора Германии - Цугшпитце.
Teilnehmer des traditionellen Hornschlittenrennes fahren am 06.01.2017 in Garmisch-Partenkirchen (Bayern) die Piste hinab. (Aufnahme mit langer Verschlusszeit) Foto: Matthias Balk/dpa | Verwendung weltweit

По баварским горам - на деревянных санях 08.01.2017

Этот снимок был сделан на горнолыжном курорте Гармиш-Партенкирхен во время ежегодного чемпионата по катанию на санях.
Titel: Daily Drone Schlagworte: #DailyDrone Wer hat das Bild gemacht?:André Götzmann Wann wurde das Bild gemacht?:Juli 2016 Wo wurde das Bild aufgenommen?: (siehe jeweiligen Titel) Bildbeschreibung: Als Luftaufnahme des Ortes mit DailyDrone - Logo In welchem Zusammenhang soll das Bild/sollen die Bilder verwendet werden?: Artikel

Горнолыжный курорт Гармиш-Партенкирхен (видео) 04.01.2017

Этот горнолыжный курорт состоит из двух поселений - Гармиша и Партенкирхена, объединенных перед зимними Олимпийскими играми 1936 года. Полетаем над ним на дроне - #DailyDrone.
Titel: Daily Drone Schlagworte: #DailyDrone Wer hat das Bild gemacht?:André Götzmann Wann wurde das Bild gemacht?:Juli 2016 Wo wurde das Bild aufgenommen?: (siehe jeweiligen Titel) Bildbeschreibung: Als Luftaufnahme des Ortes mit DailyDrone - Logo

Альпийская деревня около Гармиш-Партенкирхена (видео) 15.12.2016

Эта живописная горная деревня состоит из девяти крестьянских подворий. Здешняя часовня была возведена в 1721 году. Полетаем над ней на нашем дроне - #DailyDrone.
Juli 2016 Luftaufnahme des Ortes mit DailyDrone - Logo

Озеро Айбзе в Баварских Альпах (видео) 06.12.2016

Это озеро известно благодаря насыщенному изумрудно-зеленому цвету воды и живописным островкам. Полетаем над ним на нашем дроне - #DailyDrone.
Garmisch-Partenkirchen, Stadt, Berge

С видом на Альпы: беженцы и баварская идиллия 18.10.2016

Бургомистр Гармиш-Партенкирхена просит помощи в решении проблемы беженцев. Полиция призывает не сгущать краски и не подменять факты страхами. DW разбиралась в истории на курорте.
07.06.2015. Demonstranten und Polizisten am 07.06.2015 in Garmisch-Partenkirchen (Bayern) bei einer Demonstration. Die Staats- und Regierungschefs sieben großer Industrienationen (G7) kommen am Sonntag und Montag im bayerischen Elmau zusammen, um über außen- und sicherheitspolitische Herausforderungen zu beraten. Foto: Christian Charisius/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Протестующие против саммита G7 пытались перекрыть дорогу к месту проведения встречи 07.06.2015

На данный момент около 300 человек совершают протестный марш в Гармиш-Партенкирхене, их сопровождает полиция. По ее данным, пока демонстрация проходит мирно.
6.6.2015 Demonstranten und Polizisten am 06.06.2015 in Garmisch-Partenkirchen (Bayern). Am 7. und 8. Juni 2015 treffen sich die Staats- und Regierungschefs der G7 in Schloss Elmau in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen. Foto: Michael Kappeler/dpa

Протесты против саммита G7 переросли в столкновения с полицией 06.06.2015

Полицейские применили против протестующих в Гармиш-Партенкирхене перечный спрей после того, как в них стали бросать бутылки. В акции протеста участвуют около пяти тысяч человек.
18.05.2015 *** Police patrols near castle hotel Schloss Elmau in Elmau near Garmisch-Partenkirchen, southern Germany, on May 18, 2015. Germany will host the G7 summit at Elmau Castle on June 7 and June 8, 2015. AFP PHOTO / CHRISTOF STACHE (Photo credit should read CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images)

Немецкий замок для "большой семерки" 19.05.2015

Замок Эльмау около баварского города Гармиш-Партенкирхен примет лидеров стран "большой семерки".
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