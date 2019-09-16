Газовый спор России и Украины: пострадает Молдавия?

Если Украина и Россия не договорятся о транзите, то Молдавия останется без газа. Что будет делать в этом случае Кишинев и есть ли у него альтернатива российскому газу?
Молдавия готовится к холодам, и вопрос снабжения страны топливом, одним из основных видов которого является газ, стоит на повестке дня. 99 процентов газа Молдавия получает из России транзитом через Украину. Срок действующего контракта правительства Молдавии с российским "Газпромом" истекает в конце года, а новых договоренностей еще нет. Москва и Киев тоже пока не пришли к общему знаменателю по поставкам голубого топлива в ЕС. Поэтому Кишиневу на всякий случай приходится искать альтернативу хотя бы на эту зиму. Эксперты считают, что Молдавия как одна из самых заинтересованных сторон тоже вправе участвовать в переговорах по транзиту вместе с Россией, Украиной и Еврокомиссией, а также связывают газовый вопрос с проблемой приднестровского урегулирования.
Кишинев в поисках газа. Есть ли альтернатива "Газпрому"?
Молдавия получает российский газ из магистрального Трансбалканского газопровода, который проходит по территории Украины. Сначала топливо попадает в Приднестровский регион, а далее идет в сторону Кишинева и на юг республики. Этот единственный источник ставит Молдавию в сложную ситуацию.
"Мы должны просить о том, чтобы нас включили в переговоры между Москвой, Киевом и Еврокомиссией для того, чтобы наши интересы как соседнего с Украиной государства тоже были учтены", - говорит в интервью DW исполнительный директор Центра стратегических исследований и реформ Галина Шеларь,
По ее мнению, есть несколько вариантов решения проблемы. "Например, заключить отдельные контракты с "Газпромом" и "Укртрансгазом". В одном контракте речь должна идти о транзите газа до границ Украины, в другом - по ее территории", говорит Шеларь. Второй вариант она связывает с закачкой закупленного Молдавией голубого топлива в украинские подземные хранилища (в Молдавии таких нет). "Но это рискованно и связано с большими затратами", - убеждена эксперт.
Еще один вариант связан с переходом на реверсные поставки российского топлива по газопроводу "Турецкий поток" через Турцию, Болгарию и Румынию. Но это тоже требует вложений для обеспечения технических условий.
Миллиардные долги Приднестровья за газ
Между тем 31 декабря истекает срок контракта между молдавским правительством и "Газпромом". Базовый документ был подписан еще в 2006 году и с тех пор неоднократно продлевался. Председатель правления АО Moldovagaz Вадим Чебан сообщил, что и теперь с "Газпромом" достигнута определенная договоренность о продлении соглашения. "Мы исходим из того, что транзит через Украину, а следовательно - и через Молдавию, - будет сохранен. Поэтому прикладываем все усилия для того, чтобы продлить действующий контракт. Причем именно на действующих условиях", - цитируют местные СМИ слова чиновника.
По мнению экс-директора Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) Виктора Парликова, сохранение действующих условий контракта выгодно России. Так обеспечивается энергетическая и финансовая безопасность "российского анклава" - непризнанной Приднестровской республики. На неопределенное время откладывается и вопрос о выплате Тирасполем долга "Газпрому". Он накапливался 13 лет. И сегодня без учета пени составляет около 7 млрд долларов. Они "висят" на Кишиневе, потому что нет разделения поставок газа между правобережной Молдавии и ее отколовшимся регионом. Президент Игорь Додон неоднократно заявлял, что жители Молдавии этот долг оплачивать не будут. Вопрос нужно решать за столом переговоров с "Газпромом".
Даже если продать все имущество Молдавии, российскому монополисту будет возвращено только 20 процентов приднестровского долга, подсчитал экономический аналитик Сергей Тофилат. "Это вопрос политический, - поделился он своим мнением в комментарии для DW. - Один из тех камней преткновения, который блокирует приднестровское урегулирование и реинтеграцию страны". Как считает эксперт, при подписании новых контрактов с "Газпромом" Молдавия должна добиться разделения поставок газа между Кишиневом и Тирасполем.
Если удастся договориться о поставках реверсного газа по "Турецкому потоку", то "кран должен быть на правом берегу Днестра", чтобы ничего не угрожало энергетической безопасности страны, говорит Тофилат.
Альтернативная ветка через Румынию
Премьер-министр Майя Санду пообещала, что в 2020 году у Молдавии не будет никаких проблем с обеспечением газом. По ее словам, правительство ведет диалог и с российской, и с украинской сторонами. Эта проблема обсуждалась также в ходе недавнего визита в Кишинев главы румынского МИДа Рамоны Мэнеску.
Альтернативный газопровод Яссы - Унгены - Кишинев длиной 120 км предполагали сдать в эксплуатацию до конца текущего года, но достроить не успели. Мэнеску на пресс-конференции в Кишиневе 9 октября сообщила журналистам, что новый газопровод начнет работать весной 2020 года. И это "обеспечитэнергетическую независимостьи устойчивость страны", убеждена она. Стоимость проекта составляет 93 млн евро. Деньги выделила румынская компания Transgaz.
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