Газовая директива ЕС: "Северному потоку-2" дышать станет труднее

Изменения Газовой директивы, которые утвердил Совет Евросоюза, значительно усложняют ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Карикатурист Сергей Елкин о трудностях проекта.
Внесение поправок в Газовую директиву ЕС прошло последний этап - за них проголосовал Совет Евросоюза. Они касаются "Северного потока-2" и существенно усложнят введение его в эксплуатацию. (15.04.2019)
Экспорту российского газа угрожает изменение климата. Борьба Евросоюза с этим явлением, которое в России многие все еще отрицают, отвечает интересам газовиков РФ. (04.04.2019)