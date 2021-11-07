Газета Die Welt

Число авиарейсов с Ближнего Востока в Минск удвоилось

До марта аэропорт белорусской столицы готовится еженедельно принимать около 40 рейсов в неделю из Стамбула, Дамаска и Дубая, пишет немецкий еженедельник Welt am Sonntag. Это вдвое больше, чем позапрошлой зимой.