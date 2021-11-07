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До марта аэропорт белорусской столицы готовится еженедельно принимать около 40 рейсов в неделю из Стамбула, Дамаска и Дубая, пишет немецкий еженедельник Welt am Sonntag. Это вдвое больше, чем позапрошлой зимой.
Военно-консультативная и учебная миссия ЕС стала бы выражением солидарности с Украиной ввиду продолжающейся военной деятельности РФ на границах с Украиной и в незаконно аннексированном Крыму.
В год выборов в бундестаг в посольстве РФ в Берлине появился новый сотрудник - эксперт в сфере "реализации российских внешних интересов и дезинформации", сообщил немецкий еженедельник Welt am Sonntag.
Талибы хотят дипломатических отношений с Берлином и надеются на его финансовую помощь в здравоохранении, образовании и сельском хозяйстве, заявил представитель "Талибана" в интервью Welt am Sonntag.
Осенью в Бранденбурге начнется процесс над 100-летним бывшим нацистом, который служил в 1942-1945 годах в концлагере Заксенхаузен, пишет Welt am Sonntag.
"Борьба белорусского народа должна стать нашим общим делом, а его победа - войти в историю", - заявила Мария Колесникова в письменном интервью газете Welt am Sonntag.
Объемы обнаруженного в интернете контента со свидетельствами насилия над несовершеннолетними выросли в связи с задействованием автоматических алгоритмов поиска, пишет Welt am Sonntag.
По данным Welt am Sonntag, исламисты в Берлине примерно в 100 случаях могли противозаконно воспользоваться пособиями для фирм, пострадавших от пандемии.
В списках содержатся личные данные политиков и активистов. Какие именно группировки обнародовали их данные, неизвестно, сообщает газета Die Welt.
Лидер Шотландской национальной партии в колонке для Die Welt назвала стремление Лондона к окончательному выходу из ЕС без торгового соглашения безрассудным.
Около 350 сотрудников органов безопасности Германии могут разделять праворадикальные взгляды, пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на проект доклада Федерального ведомства по охране конституции.
Основатель сети супермаркетов-дискаунтеров Lidl Дитер Шварц признан самым богатым человеком в Германии. Рейтинг самых богатых немцев впервые публикует Welt am Sonntag.
По данным диписточника Die Welt, Берлин хочет на любых условиях сохранить открытым канал коммуникаций с Александром Лукашенко.
Штрафные меры Евросоюза в адрес лиц, причастных к подавлению протестов, затруднят шансы Брюсселя и белорусской оппозиции на диалог с Минском, заявила Welt am Sonntag соратница Светланы Тихановской.
Представители США намерены помешать завершению строительства газопровода "Северный поток - 2" и указали европейским подрядчикам на "далекоидущие последствия" их работ, пишет Welt am Sonntag.
Дональд Трамп попытался привлечь немецких ученых из компании CureVac продолжить работу в Америке, сообщает Die Welt. В Берлине хотят, чтобы вакцину против коронавируса разрабатывали в Германии.
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