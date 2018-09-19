 Габриэль Прокофьев: композитор, внук композитора | Немецкая музыка: от классики до современных стилей | DW | 21.09.2018

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Музыка

Габриэль Прокофьев: композитор, внук композитора

Это личность, во всех отношениях необычная. Даже к профессии своей, как будто наследственной, внук знаменитого композитора Сергея Прокофьева пришел не сразу.

Габриэль Прокофьев

Габриэль Прокофьев, британский композитор и продюсер, начинал свою музыкальную карьеру как диджей. В конце 1980-х, когда он вместе со своими ровесниками-подростками создавал диско-панк-группу, то взял псевдоним "Олегович". Собственно, это его отчество, имя его отца, художника Олега Прокофьева. А фамилию своего знаменитого деда, Сергея Прокофьева, одного из самых выдающихся композиторов ХХ века, Габриэль хотел таким образом "cкрыть", - чтобы не сравнивали с дедом.

Что бывает с внуками знаменитостей

"Когда я был моложе, я стеснялся из-за того, что я Прокофьев, - рассказывает Габриэль в интервью DW. - Я опасался, что люди будут ожидать от меня слишком многого, будут думать, что раз я Прокофьев, то должен быть гением. Это была очень высокая планка. Даже сейчас я чувствую, что немного перегружен наследием Прокофьева. А я хочу быть просто собой. Но так всегда бывает с внуками знаменитостей".

Сергей Прокофьев со своей женой Линой и сыновьями Святославом и Олегом

Сергей Прокофьев со своей женой Линой и сыновьями Святославом и Олегом

Деда, кстати говоря, он не знал. Габриэль родился спустя два с лишним десятилетия после его смерти. Сергей Прокофьев вместе с женой Линой и сыновьями Олегом (будущим отцом Габриэля) и Святославом (он был на четыре года старше Олега) вернулся в Советский Союз в 1936 году из Франции, где жил после революции и где родились его дети. В СССР композитор ушел из семьи и женился снова. Его бывшую супругу, мать Олега и Святослава, посадили, и она восемь лет провела в лагерях. Сыновей Прокофьев в свою новую семью не взял, и они оказались предоставленными сами себе. В 1953 году знаменитый композитор умер.

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Лишь в 1970-е годы Олег, Святослав и их реабилитированная мать смогли уехать из СССР. Они жили во Франции, Германии и Великобритании, где и родился в 1975 году Габриэль.

Революционный Бетховен

Именно из-за деда он не сразу стал академическим композитором. Учился в музыкальной школе, играл на фортепьяно, валторне и трубе, потом стал известным диджеем, основал свой собственный лейбл и клубную ночь, которые вовсе не случайно назвал "Nonclassical". Лишь потом обратился к классике, обогащая ее электронными эффектами.

Сейчас ему 43 года, и он приехал на Бетховенский фестиваль в Бонне, чтобы исполнить здесь ремикс знаменитой Девятой симфонии Бетховена. Подошел к этому, как он сам говорит, с робостью, ведь это - "шедевр, который произвел революцию в симфонической музыке".

Бетховен для Габриэля Прокофьева - это что-то вроде гоголевской "Шинели" для русской литературы, из которой, как сказал классик, "все мы вышли". "Большинство западных композиторов так или иначе связаны с Бетховеном, - говорит Габриэль Прокофьев. - В его творениях - наши корни. Ведь он так много привнес в классическую музыку! Он изменил представления о симфонии, о роли хора в ней, он добавил драму и экспрессию. Бетховену мы обязаны открытием глубоко личного аспекта классической музыки".

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    Автор: Элла Володина


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