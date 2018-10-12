 В Opel прошли обыски в связи с ″дизельным скандалом″ | Новости из Германии о Германии | DW | 15.10.2018

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Германия

В Opel прошли обыски в связи с "дизельным скандалом"

Манипуляции с уровнем выхлопных газов могли затронуть программное обеспечение на 95 тысячах автомобилей Opel моделей Insignia, Zafira и Cascada, сообщает газета Bild.

На заводе Opel в Рюссельсхайме

На заводе Opel в Рюссельсхайме

В офисных помещениях немецкого автоконцерна Opel в Руссельхайме и Кайзерслаутерне прошли обыски в связи с подозрением в манипуляциях с уровнем выхлопных газов. Об этом сообщает онлайн-версия газеты Bild в понедельник, 15 октября, со ссылкой на старшего прокурора Франкфурта-на-Майне Надя Низен (Nadja Niesen). По ее словам, концерн подозревается в сбыте дизельных автомобилей с манипулированным программным обеспечением.

Контекст

Арест главы компании Audi Руперта Штадлера - новый этап в расширяющемся судебном преследовании топ-менеджеров немецкого автопрома. DW называет важнейшие имена дизельного скандала. (18.06.2018)

Жесткий судебный запрет на въезд дизелей во Франкфурт требует от Ангелы Меркель немедленных решений, иначе лавину не остановить. Однако ее министры резко разошлись во мнениях. (09.09.2018)

По информации Bild, речь идет, предположительно, о 95 тысячах машинах моделей Insignia, Zafira и Cascada, выпущенных в 2012, 2014 и 2017 годах. Ведомство по уголовным делам земли Гессен и сам Opel подтвердили проведение обысков, не раскрыв деталей. Концерн также заверил, что в полном объеме сотрудничает со следствием, а его автомобили соответствуют действующим предписаниям.

В 2015 году власти США выяснили, что немецкий концерн Volkswagen сознательно занижал данные о содержании вредных веществ в выхлопных газах дизельных двигателей. В поле зрения правоохранительных органов Германии, расследующих этот скандал, уже находятся бывшие и нынешние руководители VW и его дочерних компаний Audi и Porsche.

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    Volkswagen: история одной махинации

    Разоблачение

    Сентябрь 2015 года. Агентство по охране окружающей среды США (EPA) публикует сенсационное расследование. Утверждается, что минимум на полумиллионе автомобилей Volkswagen с дизельными двигателями установлено программное обеспечение, которое позволяет обходить стандарты. Выброс вредных веществ превышал норму почти в 40 раз. Автоконцерну грозит штраф в размере ни много ни мало 18 миллиардов долларов.

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  • Автопарк Volkswagen

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    О том, что будут отозваны миллионы автомобилей, начали говорить почти сразу. Но окончательную цифру не озвучили. Вначале сообщалось о 11 миллионах автомобилей по всему миру. Затем - о 8,5 миллионах автомобилей в Европе. В октябре объявили, что отозваны будут 2,5 миллиона машин в Германии. Акция начнется в 2016 году.

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    Мартин Винтеркорн (Martin Winterkorn), экс-глава Volkswagen, пережил крушение карьеры. Еще в апреле он добился продления контракта, но спустя ровно неделю после первых публикаций EPA подал в отставку. Еще через несколько дней против него открыли уголовное дело. Далее VW заявил о возможности гражданского иска к Винтеркорну. Также прошел слух, что он покинет все посты в концерне.

  • Министр транспорта ФРГ Александр Добриндт рассказывает о ситуации в Volkswagen

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    ФРГ подтверждает махинации

    Министр транспорта ФРГ Александр Добриндт (Alexander Dobrindt) сообщил, что VW и в Европе манипулировал системой контроля за выхлопами. Махинации затронули автомобили с дизельными двигателями объемом 1,6 и 2,0 литра. В ноябре 2015 года прокуратура сообщила о новом уголовном деле против VW: на сей раз речь идет об уклонении от уплаты налогов.

  • Женевский автосалон, 2014 год. Зал Volkswagen

    Volkswagen: история одной махинации

    Запрет на продажу, далее - на эксплуатацию

    Швейцария ввела запрет на продажу ряда автомобилей Volkswagen. В октябре Калифорнийский совет по ресурсам атмосферы (CARB) выдвинул ультиматум автоконцерну: в случае отказа доукомплектовывать проблемные автомобили CARB обещал добиваться запрета на эксплуатацию машин VW. Схожие проблемы наблюдаются и в других странах.

  • Глава Volkswagen в США - Майкл Хорн

    Volkswagen: история одной махинации

    "Я ничего не знал"

    От исполнения своих обязанностей отстранены топ-менеджеры дочерних компаний VW - Ульрих Хакенберг (Ulrich Hackenberg) из Audi и Вольфганг Хац (Wolfgang Hatz) из Porsche. Угроза отставки нависает также над руководителем представительства VW в США - Майклом Хорном, но ему удается сохранить свой пост. Возможно, в том числе благодаря собственным уверениям, что он якобы "ничего не знал".

  • Франция, город Виллер-Котре. Рядом с заводом Volkswagen

    Volkswagen: история одной махинации

    Обыски на заводах и в частных домах

    В октябре 2015 года на головном заводе Volkswagen в Вольфсбурге прошли обыски. Были изъяты документы и носители данных. Также обыску подверглись квартиры высокопоставленных сотрудников. Спустя десять дней - новое испытание: обыск во Франции, на заводе VW в городе Виллер-Котре. Французское Ведомство по защите прав потребителей инициировало свое расследование махинаций VW.

  • Автомагазин Volkswagen в Берлине

    Volkswagen: история одной махинации

    Впервые за 20 лет квартальный убыток

    Автоконцерн выделяет 6,7 млрд евро на отзыв 11 млн автомобилей. Следствие этих гигантских трат - первый за 20 лет квартальный убыток VW. По итогам третьего квартала 2015 года Volkswagen показал чистый убыток в размере 1,67 млрд евро. Операционные потери - 3,5 млрд. Сообщается, что сразу после публикации EPA машины VW продавали в автосалонах с колоссальными скидками - чтобы хоть что-то продать.

    Автор: Григорий Аросев


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Запретят ли дизель в Германии?

Контекст

Volkswagen: история одной махинации

В сентябре 2015 года в США выяснили, что автоконцерн Volkswagen манипулировал результаты экологических тестов на дизельных машинах. Разразившийся скандал повлиял и на VW, и на автоиндустрию в целом. (03.12.2015)  

Ссылки в интернете

Bild.de - об обысках в Opel

Аудио- и видеофайлы по теме

Запретят ли дизель в Германии?  

Дизельные запреты в Германии: первые ощутимые последствия  

Из директорcкого кресла в СИЗО: почему глава Audi оказался за решеткой  

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