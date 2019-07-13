 В Facebook признали прослушку разговоров пользователей | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.08.2019

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Мир

В Facebook признали прослушку разговоров пользователей

Для расшифровки голосовых сообщений пользователей сервисов, принадлежащих Facebook, были задействованы сотни посторонних компаний. Концерн признал это в ответ на запрос агентства Bloomberg.

Глава компании Facebook Марк Цукерберг (фото из архива)

Глава компании Facebook Марк Цукерберг (фото из архива)

Концерн Facebook пользовался услугами посторонних компаний для расшифровки аудиосообщений своих пользователей. Этот факт представители крупнейшей в мире соцсети признали в заявлении, выдержки из которого обнародовало информагентство Bloomberg поздно вечером во вторник, 13 августа.

По словам представителей Facebook, прослушка и запись разговоров пользователей проводилась только с согласия последних и больше не практикуется в соцсети. "Как и компании Google и Apple, мы прекратили анализировать аудиозаписи разговоров пользователей более недели назад", - говорится в официальном заявлении компании. Согласно документу, с помощью расшифровки анонимных аудиосообщений из чата службы Messenger компания проверяла эффективность работы своей программы-робота.

Целью сбора информации при этом было повышение соответствия рекламных объявлений и информационных предложений потребностям пользователей.

Контекст

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Глава Facebook Марк Цукерберг посетил Берлин, сделав там ряд важных заявлений о компании и том, как он видит ее будущее. DW о том, как в Германии отреагировали на идеи Цукерберга. (03.04.2019)

Пользователи Facebook не знали о прослушке их сообщений третьими лицами

В то же время сотрудники компаний, занимавшиеся расшифровкой голосовых сообщений, заявили агентству Bloomberg, что им не сообщалось ни происхождение записей, ни цели, для которой они расшифровывались. Подчас это были разговоры личного характера с вульгарной лексикой, говорится в сообщении. При этом Facebook не уведомлял своих пользователей о том, что записи их разговоров могут попасть в руки третьих лиц.

В апреле 2018 года глава Facebook Марк Цукерберг назвал обвинения в том, что компания прослушивает разговоры пользователей, "теорией заговора". "Этим мы не занимаемся", - заявил тогда Цукерберг.

В конце июля 2019 года концерн Facebook был оштрафован в США ведомством по защите прав потребителей на пять миллиардов долларов за нарушение предписаний по защите личных данных.

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    Автор: Элла Володина


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