В Facebook признали прослушку разговоров пользователей

Концерн Facebook пользовался услугами посторонних компаний для расшифровки аудиосообщений своих пользователей. Этот факт представители крупнейшей в мире соцсети признали в заявлении, выдержки из которого обнародовало информагентство Bloomberg поздно вечером во вторник, 13 августа.
По словам представителей Facebook, прослушка и запись разговоров пользователей проводилась только с согласия последних и больше не практикуется в соцсети. "Как и компании Google и Apple, мы прекратили анализировать аудиозаписи разговоров пользователей более недели назад", - говорится в официальном заявлении компании. Согласно документу, с помощью расшифровки анонимных аудиосообщений из чата службы Messenger компания проверяла эффективность работы своей программы-робота.
Целью сбора информации при этом было повышение соответствия рекламных объявлений и информационных предложений потребностям пользователей.
Пользователи Facebook не знали о прослушке их сообщений третьими лицами
В то же время сотрудники компаний, занимавшиеся расшифровкой голосовых сообщений, заявили агентству Bloomberg, что им не сообщалось ни происхождение записей, ни цели, для которой они расшифровывались. Подчас это были разговоры личного характера с вульгарной лексикой, говорится в сообщении. При этом Facebook не уведомлял своих пользователей о том, что записи их разговоров могут попасть в руки третьих лиц.
В апреле 2018 года глава Facebook Марк Цукерберг назвал обвинения в том, что компания прослушивает разговоры пользователей, "теорией заговора". "Этим мы не занимаемся", - заявил тогда Цукерберг.
В конце июля 2019 года концерн Facebook был оштрафован в США ведомством по защите прав потребителей на пять миллиардов долларов за нарушение предписаний по защите личных данных.
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Автор: Элла Володина