 В 135 км от Калининграда загорелся паром, следовавший из ФРГ в Литву | Новости из Германии о Европе | DW | 02.10.2018

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Европа

В 135 км от Калининграда загорелся паром, следовавший из ФРГ в Литву

На борту парома, следовавшего из Киля в Клайпеду, находились 335 человек. Пассажиры и члены экипажа эвакуированы, сообщили в калининградском МЧС. Пожар потушен.

Закат над Балтийским морем

В Балтийском море в 135 км от Калининграда произошел пожар на пассажирском пароме Regina Seaways, следовавшем во вторник, 2 октября, под флагом Литвы из немецкого Киля в литовскую Клайпеду. На борту находились 335 человек. Спасатели локализовали возгорание и эвакуировали пассажиров и членов экипажа, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на МЧС в Калининградской области. Позже журналистам сообщили, что пожар потушен.

Контекст

"В спасательной операции принимали участие два буксира и вертолет Литвы, а также корабли пограничной охраны и Балтийского флота", - заявил представитель МЧС. Немецкие ВВС также направили к кораблю вертолет, еще два были приведены в состояние готовности.

Паром принадлежит датской компании

Паром находился в исключительной экономической зоне РФ. Спасательной операцией руководил Морской спасательно-координационный центр "Калининград", пишет "Интерфакс". По предварительной информации, пожар возник в машинном отделении корабля, принадлежащего датской судоходной компании DFDS.

РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах региона сообщило, что на борту парома произошел взрыв. Эту информацию опровергли в компании DFDS. Представитель компании в интервью литовскому изданию Delfi также заявил, что пострадавших нет.

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    Автор: Виктор Вайц


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