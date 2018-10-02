В 135 км от Калининграда загорелся паром, следовавший из ФРГ в Литву

В Балтийском море в 135 км от Калининграда произошел пожар на пассажирском пароме Regina Seaways, следовавшем во вторник, 2 октября, под флагом Литвы из немецкого Киля в литовскую Клайпеду. На борту находились 335 человек. Спасатели локализовали возгорание и эвакуировали пассажиров и членов экипажа, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на МЧС в Калининградской области. Позже журналистам сообщили, что пожар потушен.

"В спасательной операции принимали участие два буксира и вертолет Литвы, а также корабли пограничной охраны и Балтийского флота", - заявил представитель МЧС. Немецкие ВВС также направили к кораблю вертолет, еще два были приведены в состояние готовности.

Паром принадлежит датской компании

Паром находился в исключительной экономической зоне РФ. Спасательной операцией руководил Морской спасательно-координационный центр "Калининград", пишет "Интерфакс". По предварительной информации, пожар возник в машинном отделении корабля, принадлежащего датской судоходной компании DFDS.

РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах региона сообщило, что на борту парома произошел взрыв. Эту информацию опровергли в компании DFDS. Представитель компании в интервью литовскому изданию Delfi также заявил, что пострадавших нет.

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