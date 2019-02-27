В Ярославле в третий раз уничтожили мемориальную табличку на доме Немцова

В Ярославле неизвестные в третий раз уничтожили мемориальную доску, установленную возле двери подъезда, в котором жил оппозиционный политик Борис Немцов. "Разбивая фасады домов в центре города, подонки полностью уверены в собственной безнаказанности", - написал в Facebook в четверг, 23 мая, депутат Ярославской областной думы, бывший однопартиец Немцова Василий Цепенда.

Инициатор установки таблички, лидер ярославского регионального отделения партии ПАРНАС сообщил, что обратится "в правоохранительные органы с требованием найти и наказать преступников".

Мемориальная табличка с портретом Немцова

Мемориальная табличка в память о Борисе Немцове была установлена в феврале накануне годовщины его убийства. На ней был выгравирован портрет политика со словами "В этом доме жил Борис Немцов. Гражданин и патриот России".

Осенью 2013 года Борис Немцов был избран депутатом Ярославской областной думы и занимал эту должность до своей гибели. Ранее инициативные группы неоднократно пытались установить в Ярославле таблички в память о российском политике, однако их демонтировали неизвестные.

Борис Немцов был убит выстрелами в спину 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Исполнители преступления были приговорены судом к длительным срокам тюремного заключения, но заказчики убийства не найдены до сих пор. В 2017 году на фасаде дома на Малой Ордынке в Москве, где жил Немцов, была установлена мемориальная табличка. Именем российского политика также названы площадь в Вашингтоне и скверы в Вильнюсе и Киеве.

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