 В Ярославле в третий раз уничтожили мемориальную табличку на доме Немцова | Новости из Германии о России | DW | 23.05.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

В Ярославле в третий раз уничтожили мемориальную табличку на доме Немцова

Табличка на подъезде, в котором жил Борис Немцов, была установлена накануне годовщины его гибели в феврале.

Мемориальная доска в память о Борисе Немцове в Нижнем Новгороде

Мемориальная доска в память о Борисе Немцове в Нижнем Новгороде

В Ярославле неизвестные в третий раз уничтожили мемориальную доску, установленную возле двери подъезда, в котором жил оппозиционный политик Борис Немцов. "Разбивая фасады домов в центре города, подонки полностью уверены в собственной безнаказанности", - написал в Facebook в четверг, 23 мая, депутат Ярославской областной думы, бывший однопартиец Немцова Василий Цепенда.

Контекст

Спустя три года после убийства Немцова российские власти согласились увековечить его память. Видимо, повлияло решение Вашингтона назвать именем политика площадь перед посольством РФ, считает Александр Плющев. (27.02.2018)

"Следствие окончено, забудьте". Название старого итальянского кино про мафию как нельзя лучше характеризует приговор убийцам Бориса Немцова, пишет в комментарии для DW Константин Эггерт. (13.07.2017)

Инициатор установки таблички, лидер ярославского регионального отделения партии ПАРНАС сообщил, что обратится "в правоохранительные органы с требованием найти и наказать преступников".

Мемориальная табличка с портретом Немцова

Мемориальная табличка в память о Борисе Немцове была установлена в феврале накануне годовщины его убийства. На ней был выгравирован портрет политика со словами "В этом доме жил Борис Немцов. Гражданин и патриот России".

Осенью 2013 года Борис Немцов был избран депутатом Ярославской областной думы и занимал эту должность до своей гибели. Ранее инициативные группы неоднократно пытались установить в Ярославле таблички в память о российском политике, однако их демонтировали неизвестные.

Борис Немцов был убит выстрелами в спину 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Исполнители преступления были приговорены судом к длительным срокам тюремного заключения, но заказчики убийства не найдены до сих пор.  В 2017 году на фасаде дома на Малой Ордынке в Москве, где жил Немцов, была установлена мемориальная табличка. Именем российского политика также названы площадь в Вашингтоне и скверы в Вильнюсе и Киеве.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Участники акции в память о Борисе Немцове

    Москва вспоминает Бориса Немцова

    Памятный маршрут

    Тысячи людей с цветами, белыми воздушными шарами и нарисованными от руки плакатами собрались на Пушкинской площади и прошли по Страстному, Петровскому и Сретенскому бульварам и проспекту академика Сахарова.

  • Шествие в память о Борисе Немцове

    Москва вспоминает Бориса Немцова

    Пришли тысячи

    По оценкам ГУ МВД, в шествии приняли участие 7, 5 тысяч человек, а по "белому счетчику", организованному волонтерами, - более 25 тысяч человек.

  • Транспаранты марша памяти Бориса Немцова

    Москва вспоминает Бориса Немцова

    "Борись"

    Организаторы акции раздавали плакаты с российскими флагами, фотографиями и цитатами Бориса Немцова, также были транспаранты с лозунгами - "Борись", "Я не боюсь".

  • Плакат на шествии в память Бориса Немцова

    Москва вспоминает Бориса Немцова

    Страха нет

    На акции также было много авторских плакатов. "Мы не боимся!" - говорилось на нескольких транспарантах.

  • Шествие в память о Борисе Немцове

    Москва вспоминает Бориса Немцова

    "Не простим"

    Плакат - ответ главе Чечни Рамзану Кадырову, который ранее опубликовал на своей странице в Instagram видео с лидером партии ПАРНАС в оптическом прицеле винтовки.

  • Марш памяти Бориса Немцова

    Москва вспоминает Бориса Немцова

    Лозунги

    Участники шествия скандировали "Герои не умирают", "Россия будет свободной".

  • Флаги на шествии в память о Борисе Немцове

    Москва вспоминает Бориса Немцова

    Флаги шествия

    Над шествием реяли российские флаги с траурной лентой, анархистские, "Солидарности", "Свободной России", "Демократического выбора", "Русского объединенного национального альянса", "Левого социалистического действия", партии ПАРНАС.

  • Место убийства Бориса Немцова

    Москва вспоминает Бориса Немцова

    Участники акции

    Состав шествия был довольно пестрый, возраст участников шествия - от нескольких месяцев до 80 лет.

  • Политические требования

    Москва вспоминает Бориса Немцова

    Политические требования

    Проспект Сахарова в конце шествия был перегорожен растяжками "Долой политические репрессии" и "Россия будет свободной". Десятки человек скандировали: "Путин в Кремле, Россия в петле", "Долой власть чекистов", "Свободу узникам Болотной", "Путин против русских, а русские против Путина", "Россия - не ГУЛАГ", "Чекистам - люстрация".

  • Возложение цветов на месте убийства Бориса Немцова

    Москва вспоминает Бориса Немцова

    На месте гибели

    После окончания шествия многие пошли на Большой Москворецкий мост, чтобы возложить цветы к месту убийства политика.

  • Фотография Бориса Немцова

    Москва вспоминает Бориса Немцова

    Дело Немцова

    Соратники Немцова продолжают добиваться установления личностей заказчиков и организаторов преступления. Его адвокат уверен, что мотив убийства - общественная и политическая деятельность оппозиционера.

    Автор: Ирина Чевтаева, Юлия Вишневецкая


Смотреть видео 02:27

В Киеве открыли сквер имени Бориса Немцова

Контекст

Москва вспоминает Бориса Немцова

В годовщину убийства создателя движения "Солидарность" и сопредседателя партии РПР-ПАРНАС Бориса Немцова в Москве прошла многотысячная акция в память о политике. (27.02.2016)  

Ссылки в интернете

Заявление Василия Цепенды

Аудио- и видеофайлы по теме

В Киеве открыли сквер имени Бориса Немцова  

Форум Немцова в Праге: сможет ли Россия стать демократической страной?  

Многотысячный марш в Москве: дань памяти Борису Немцову и сигнал власти. DW Новости  

Также по теме

Russland Nischni Nowgorod Einweihung Gedächtnistafel Boris Nemtsov

В Нижнем Новгороде и Ярославле увековечили память Бориса Немцова 27.02.2019

Убитый четыре года назад в Москве российский политик Борис Немцов в 1991-1997 годах был первым губернатором Нижегородской области, а с 2013 года являлся депутатом Ярославской областной думы.

Russland Gedächtnisaktionen zu ermordeten Oppositionnelen Boris Nemtsov

Праворадикальные активисты сняли табличку памяти Немцова 12.09.2017

Мемориальную табличку с дома, где жил политик, сняли активисты движения SERB без официального распоряжения властей. Жильцы дома уже заявили об этом в полицию.

Nemtsov-Gedenkveranstaltungen in Sankt Petersburg

Марш памяти Немцова в Петербурге: участники требуют объективного расследования убийства 25.02.2018

В Санкт-Петербурге участники марша памяти убитого оппозиционного политика Бориса Немцова призвали к объединению демократических сил, но разошлись в отношении к президентским выборам.

Реклама

Самые читаемые

Немцы выясняют, каковы шансы солнечной энергетики в России  

Провал законопроекта о выборах в Раду: первая неудача Зеленского  

Жюри "Евровидения-2019" опустило Германию на предпоследнее место  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно