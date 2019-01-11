 В Японии началась первая фаза продаж билетов на летнюю Олимпиаду | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.05.2019

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Мир

В Японии началась первая фаза продаж билетов на летнюю Олимпиаду

Билеты на летние Олимпийские игры в Токио стоят от 19,75 до 2370 евро. Японцы могут приобрести их через лотерею, зарегистрировавшись до 28 мая. Продажи в остальных странах начнутся 15 июня.

Район Токио Синдзюку на фоне Фудзиямы (фото из архива)

В Японии в четверг, 9 мая, началась первая фаза продажи билетов на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио. Японцы до 28 мая могут зарегистрироваться для участия в лотерее, где будут разыграны права на покупку входных билетов на соревнования в 33 видах спорта. Для жителей остальных стран продажи начнутся 15 июня.

Самые дешевые билеты стоят 19,75 евро. Самые дорогие позволяют их обладателям посетить церемонию открытия и обойдутся в 2370 евро. По оценкам организаторов, от 70 до 80 процентов билетов будут проданы японцам.

Контекст

Япония ослабила ограничения на экспорт оружия. Первая международная выставка вооружений, проходящая в Иокогаме, свидетельствует об отказе страны от политики пацифизма. (14.05.2015)

15 августа 1945 года император Хирохито объявил о капитуляции Японии. За прошедшие 70 лет страна не дистанцировалась от своего милитаристского прошлого столь решительно, как это произошло в Германии. (15.08.2015)

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года. Столица Японии уже принимала летнюю Олимпиаду в 1964 году.

МОК включил новые виды спорта в программу Олимпиады-2020

В августе 2016 года Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил включение в программу летней Олимпиады 2020 года пяти новых видов спорта: бейсбола/софтбола, каратэ, скейтбординга, скалолазания и серфинга. Они были отобраны для токийской Олимпиады, поскольку пользуются особой популярностью в Японии, а также привлекательны для молодежи.

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    Автор: Кейт Мюзер, Ксения Сафронова


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