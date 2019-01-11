В Японии началась первая фаза продаж билетов на летнюю Олимпиаду

В Японии в четверг, 9 мая, началась первая фаза продажи билетов на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио. Японцы до 28 мая могут зарегистрироваться для участия в лотерее, где будут разыграны права на покупку входных билетов на соревнования в 33 видах спорта. Для жителей остальных стран продажи начнутся 15 июня.

Самые дешевые билеты стоят 19,75 евро. Самые дорогие позволяют их обладателям посетить церемонию открытия и обойдутся в 2370 евро. По оценкам организаторов, от 70 до 80 процентов билетов будут проданы японцам.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года. Столица Японии уже принимала летнюю Олимпиаду в 1964 году.

МОК включил новые виды спорта в программу Олимпиады-2020

В августе 2016 года Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил включение в программу летней Олимпиады 2020 года пяти новых видов спорта: бейсбола/софтбола, каратэ, скейтбординга, скалолазания и серфинга. Они были отобраны для токийской Олимпиады, поскольку пользуются особой популярностью в Японии, а также привлекательны для молодежи.

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