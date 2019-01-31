В Южной Корее сочли запрет абортов нарушением конституции

Запрет абортов является нарушением Основного закона. Такое решение Конституционный суд Республики Корея вынес в четверг, 11 апреля. Запрет нарушает права женщин, отказывая им в доступе к "безопасному и своевременному" искусственному прерыванию беременности.

Эмбрион полностью зависит от матери и поэтому не может считаться отдельным живым существом, наделенным правом на жизнь, сочли судьи. Сотни женщин, собравшихся у здания суда, приветствовали его решение.

Аборт грозит лишением свободы беременным и врачам

В Южной Корее искусственное прекращение беременности запрещено с 1953 года. Однако законодательство допускает исключения в случае изнасилования, инцеста или когда жизнь матери находится под угрозой. В ином случае аборт грозит беременной лишением свободы на срок до одного года, а врачам, оказывающим такие услуги, - двухлетним заключением.

Критики действующих норм утверждают, что в таких условиях женщины, решившие сделать аборт, вынуждены подвергать свою жизнь угрозе. После решения суда власти должны изменить соответствующий закон до конца 2020 года.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотритетакже:

