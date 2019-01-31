 В Южной Корее сочли запрет абортов нарушением конституции | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.04.2019

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Мир

В Южной Корее сочли запрет абортов нарушением конституции

Действующий с 1953 года запрет на аборты нарушает права женщин, постановил Конституционный суд Южной Кореи. Власти должны изменить законодательство до конца 2020 года.

Женщины перед зданием Конституционного суда Южной Кореи

Женщины перед зданием Конституционного суда Южной Кореи

Запрет абортов является нарушением Основного закона. Такое решение Конституционный суд Республики Корея вынес в четверг, 11 апреля. Запрет нарушает права женщин, отказывая им в доступе к "безопасному и своевременному" искусственному прерыванию беременности.

Эмбрион полностью зависит от матери и поэтому не может считаться отдельным живым существом, наделенным правом на жизнь, сочли судьи. Сотни женщин, собравшихся у здания суда, приветствовали его решение.

Контекст

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Аборт грозит лишением свободы беременным и врачам

В Южной Корее искусственное прекращение беременности запрещено с 1953 года. Однако законодательство допускает исключения в случае изнасилования, инцеста или когда жизнь матери находится под угрозой. В ином случае аборт грозит беременной лишением свободы на срок до одного года, а врачам, оказывающим такие услуги, - двухлетним заключением.

Критики действующих норм утверждают, что в таких условиях женщины, решившие сделать аборт, вынуждены подвергать свою жизнь угрозе. После решения суда власти должны изменить соответствующий закон до конца 2020 года.

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    Автор: Наталия Королева, Максим Нелюбин, Владимир Фрадкин


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