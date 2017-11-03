 В Южной Каролине готовят к эвакуации 830 тысяч жителей из-за урагана ″Дориан″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.09.2019

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Мир

В Южной Каролине готовят к эвакуации 830 тысяч жителей из-за урагана "Дориан"

В Южной Каролине планируют эвакуировать более 800 тысяч жителей прибрежных зон из-за урагана "Дориан". 1 сентября шторм наивысшей пятой категории обрушился на Багамские острова.

снимки урагана Дориан (Dorian)

Ураган "Дориан", вид из космоса

Из-за приближающегося урагана "Дориан" в штате Южная Каролина планируется эвакуация жителей прибрежных зон. Об этом в воскресенье, 1 сентября, заявили власти штата. Приказ об обязательной эвакуации вступит в силу 2 сентября и затронет 830 тысяч человек. Кроме того, все школы и государственные учреждения вдоль побережья будут закрыты уже с 3 сентября. По прогнозам синоптиков, ураган может достигнуть берегов Южной Каролины не раньше среды. Режим чрезвычайной ситуации уже объявлен в штатах Северная Каролина и Флорида.

Тропический шторм "Дориан" 1 сентября достиг наивысшей – пятой категории по шкале Саффира-Симпсона.

Контекст

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Это означает, что ураган представляет серьезную опасность для жизни людей, а его последствия могут быть катастрофическими. Скорость ветра достигает 295 км/ч.

1 сентября тропический шторм достиг Багамских островов. Волны в океане достигали семь метров высоту.

Во время пресс-конференции премьер-министр Багамских Островов Хьюберт Миннис назвал Дориана "чудовищной бурей".

По словам метеорологов, точный маршрут урагана трудно предугадать, но большинство склоняются к тому, что он немного ослабнет, повернет на север и ближайшие дни будет двигаться вдоль береговой линии США. По прогнозам, вечером 2 сентября "Дориан" может достичь Флориды. Далее он может обрушиться на побережье штатов Джорджия и Южная и Северная Каролины.

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    Автор: Бригитта Остерат, Екатерина Венкина


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