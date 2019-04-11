 В Эквадоре задержан соратник Джулиана Ассанжа | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.04.2019

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Мир

В Эквадоре задержан соратник Джулиана Ассанжа

Соратника Ассанжа взяли под стражу, когда он пытался улететь в Японию, сообщила глава МВД Эквадора. Предположительно он связан с бывшим министром иностранных дел страны.

Самолет в аэропорте Кито - столице Эквадора

Спецслужбы Эквадора в четверг, 11 апреля, задержали человека из окружения основателя платформы разоблачений WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Как сообщила министр внутренних дел Эквадора Мария Пауло Ромо, подозреваемый, "очень близкий" соратник Ассанжа, был взят под стражу при попытке вылететь в Японию. Иных сведений о задержанном политик не сообщила. Сам основатель WikiLeaks, который почти 7 лет укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, был задержан британской полицией. США требуют его выдачи.

Контекст

Газета Die Welt комментирует публикацию скандально известным сайтом Wikileaks незашифрованного архива американских дипломатических депеш. В документах могли сохраниться имена информаторов. (02.09.2011)

Wikileaks остается одной из главных тем обсуждения в интернете. Может показаться, что тема звучит с запозданием, но именно в этой, столь поздней реакции и был смысл: что останется после первой истерии, то и есть суть. (12.12.2010)

"В Эквадоре существует план дестабилизации обстановки, связанный с геополитическими интересами", - считает Мария Пауло Ромо. По ее словам существуют доказательства связи задержанного с Рикардо Патиньо, занимавшим пост министра иностранных дел Эквадора в то время, когда Ассанжу предоставили убежище.

Убежище Ассанжу из гуманитарных соображений предоставил в 2012 году тогдашний президент Эквадора Рафаэль Корреа. Его преемник Ленин Морено обвинил активиста во вмешательстве во внутренние дела Эквадора. В последнее время были обнародованы документы, из которых следует, что Морено и его семья якобы вовлечены в коррупционные схемы и отмывание денег. По мнению президента Эквадора, информация идет от WikiLeaks.

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    Автор: Алоиз Бергер


Смотреть видео 01:08

Джулиан Ассанж считает себя жертвой политического заговора

 

Контекст

Разоблачители: ими восхищаются, их преследуют

Для многих Эдвард Сноуден - герой. Для властей США - предатель. Бывшего агента спецслужб США сейчас ловят по всему миру. Таких разоблачителей беспощадно преследуют, чтобы другим неповадно было. (06.07.2013)  

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Джулиан Ассанж считает себя жертвой политического заговора  

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