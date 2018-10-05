 В Эдинбурге прошла акция за независимость Шотландии | Новости из Германии о Европе | DW | 07.10.2018

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Европа

В Эдинбурге прошла акция за независимость Шотландии

В акции Шотландской национальной партии приняли участие около 20 тысяч человек. Никола Стерджен заявляет о намерении провести новый референдум о независимости.

Акция за независимость Шотландии от Соединенного Королевства, Эдинбург

Акция за независимость Шотландии от Соединенного Королевства, Эдинбург

Шотландская национальная партия (SNP) в субботу, 6 октября, провела в Эдинбурге демонстрацию за независимость Шотландии от Великобритании. В акции приняли участие около 20 тысяч человек. Лидер партии, первый министр правительства Шотландии  Никола Стерджен заявила о планах провести новый референдум о независимости региона, "когда прояснятся условия "Брекзита".

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На первом референдуме по этому вопросу в 2014 году 55 процентов шотландцев проголосовали против независимости от Великобритании. В то же время, 23 июня 2016 года в ходе референдума о выходе Великобритании из Евросоюза 62 процента жителей Шотландии высказались за дальнейшее членство в ЕС. После этого Стерджен снова заговорила о возможном выходе страны из Соединенного Королевства.

В марте 2017 года парламент Шотландии поддержал проведение нового референдума о независимости от Великобритании. Однако позднее Стерджен временно отказалась от подготовки второго референдума, заявив, что этот вопрос необходимо решить после того, как станет понятно, на каких условиях будет проходить "Брекзит". Такое решение она приняла на фоне сокрушительного поражения ее Шотландской национальной партии на парламентских выборах в Великобритании. Шотландские националисты тогда лишились 21 из 56 мандатов в парламенте страны.

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    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова


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