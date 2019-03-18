 В шорт-лист премии Немцова вошли Алексей Навальный и Оюб Титиев | Новости из Германии о России | DW | 01.05.2019

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Россия

В шорт-лист премии Немцова вошли Алексей Навальный и Оюб Титиев

Помимо Алексея Навального и Оюба Титиева, в число пяти финалистов премии Бориса Немцова вошли Юрий Дмитриев, Михаил Светов и Анастасия Шевченко.

Презентация на церемонии вручения премии Бориса Немцова

Фонд Бориса Немцова за свободу объявил имена пяти номинантов на присуждаемую им ежегодно премию за отвагу в борьбе за демократические ценности и права человека. Ими стали оппозиционер Алексей Навальный, активист и блогер Михаил Светов, приговоренный к тюремному заключению глава чеченского отделения "Мемориала" Оюб Титиев, находящийся под арестом карельский историк и глава карельского отделения той же организации Юрий Дмитриев, а также находящаяся под домашним арестом член федерального совета "Открытой России" Анастасия Шевченко, сообщила организация в воскресенье, 1 мая.

Контекст

Что в Карелии, что в Чечне - закон в России одинаково не может никого защитить. Повторный арест историка Юрия Дмитриева это доказывает, считает Иван Преображенский. (28.06.2018)

Представители нидерландского отделения Amnesty International передали в Следственный комитет РФ более 28 тысяч подписей в защиту активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко. (05.04.2019)

Голосование на сайте "Новой газеты" было завершено накануне. Победителя назовут через месяц. Премия Бориса Немцова будет вручена в присутствии финалистов и их представителей в Бонне в День России 12 июня.

В 2019 году премия Бориса Немцова будет вручена в четвертый раз. Ее обладателями в предыдушие годы стали псковский политик Лев Шлосберг, вышедший на свободу активист Ильдар Дадин и организатор массовых протестов в Москве Надежда Митюшкина.

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    Автор: Марина Барановская


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Впервые Алексея Навального приговорили к административному аресту в 2011 году. До сентября 2018 года он провел за решеткой 172 дня. 24 сентября его приговорили еще к 20 суткам ареста. (25.09.2018)  

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