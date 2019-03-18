В шорт-лист премии Немцова вошли Алексей Навальный и Оюб Титиев

Фонд Бориса Немцова за свободу объявил имена пяти номинантов на присуждаемую им ежегодно премию за отвагу в борьбе за демократические ценности и права человека. Ими стали оппозиционер Алексей Навальный, активист и блогер Михаил Светов, приговоренный к тюремному заключению глава чеченского отделения "Мемориала" Оюб Титиев, находящийся под арестом карельский историк и глава карельского отделения той же организации Юрий Дмитриев, а также находящаяся под домашним арестом член федерального совета "Открытой России" Анастасия Шевченко, сообщила организация в воскресенье, 1 мая.

Голосование на сайте "Новой газеты" было завершено накануне. Победителя назовут через месяц. Премия Бориса Немцова будет вручена в присутствии финалистов и их представителей в Бонне в День России 12 июня.

В 2019 году премия Бориса Немцова будет вручена в четвертый раз. Ее обладателями в предыдушие годы стали псковский политик Лев Шлосберг, вышедший на свободу активист Ильдар Дадин и организатор массовых протестов в Москве Надежда Митюшкина.

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