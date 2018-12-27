 В Швеции 46-летний узбек осужден за подготовку теракта | Новости из Германии о Европе | DW | 08.03.2019

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Европа

В Швеции 46-летний узбек осужден за подготовку теракта

Обвиняемый был приговорен к семи годам тюрьмы и незамедлительно выслан из Швеции с пожизненным запретом на возвращение обратно. Двое других фигурантов были оправданы.

Судебный молоток

В Швеции 46-летний узбек приговорен к семи годам лишения свободы по обвинению в подготовке теракта от имени джихадистской группировки "Исламское государство" (ИГ). В завершение судебного процесса под Стокгольмом в пятницу, 8 марта, осужденный, проживавший до сих пор в окрестностях шведской столицы, был выслан из Швеции с пожизненным запретом на возвращение обратно.

Контекст

Теракт, произошедший в пятницу, 7 апреля, в Стокгольме, поверг его жителей в шок. Один из них рассказал DW о том, что сейчас происходит в городе. (08.04.2017)

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Двое других фигурантов в возрасте 30 и 39 лет были оправданы. Суд счел доказанным тот факт, что 46-летний осужденный раздобыл химикаты, которые можно использовать для сооружения взрывного устройства. В судебном постановлении также указывается, что с помощью инструкции по сооружению бомб он намеревался устроить взрыв от имени ИГ. Доказательств для вынесения обвинительных приговоров двум подельникам оказалось недостаточно.

Фигуранты дела

В целом, по делу проходили шесть мужчин - пять выходцев из Узбекистана и один из Киргизии. Прокуратура предъявила троим из них обвинения в подготовке теракта в районе Стокгольма. Всем фигурантам также вменялось в вину то, что они перевели на счета ИГ сумму, эквивалентную двум тысячам евро.

Четверо из них, в том числе 46-летний узбек, были признаны виновными по данному пункту и приговорены к срокам лишения свободы от 4 до 6 месяцев. Все фигуранты отвергали выдвинутые против них обвинения.

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