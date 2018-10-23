 В Швейцарии началось расследование в отношении предполагаемых шпионов РФ | Новости из Германии о Европе | DW | 24.10.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

В Швейцарии началось расследование в отношении предполагаемых шпионов РФ

Правительство Швейцарии уполномочило прокуратуру страны начать расследование в отношении нескольких предполагаемых российских агентов. Принятие решения затянулось на полтора месяца.

Флаг Швейцарии

Правительство Швейцарии - Федеральный совет - уполномочило федеральную прокуратуру начать уголовное преследование в отношении предполагаемых российских агентов. Соответствующее решение во вторник, 23 октября, принял федеральный департамент юстиции и полиции в согласовании с департаментом иностранных дел.

"Несколько российских граждан"

По данным газеты Tages-Anzeiger, речь идет о "нескольких российских гражданах, подозреваемых в ведении в Швейцарии шпионажа в политических целях". При этом издание ссылается на информацию, полученную в федеральном департаменте юстиции и полиции. Принятие решения затягивалось на протяжении последних полутора месяцев, отмечает швейцарская газета.

Контекст

Между тем 19 октября глава швейцарской разведки Жан-Филипп Годен заявил, что в стране действует значительное число российских шпионов. Назвать их точное число он отказался, но уточнил, что сейчас российские агенты в Швейцарии стали активнее, чем раньше.

В настоящее время прокуратура Швейцарии уже расследует уголовное дело двух россиян, предположительно сотрудников ГУ (бывшего ГРУ) Евгения Серебрякова и Алексея Моренца, подозреваемых в причастности к кибератаке на европейскую штаб-квартиру Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Лозанне. Им также вменяют в вину попытку получить данные из лаборатории радиологического и химико-бактериологического анализа в швейцарском городе Шпиц. Эта лаборатория помогает расследовать химические атаки в Сирии и отравление Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери. Серебряков и Моренец были задержаны весной 2018 года в Гааге и высланы в РФ. В российском МИД экстрадицию назвали "недоразумением".

Смотрите также:

  • Мата Хари

    Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб

    Двойной агент, танцовщица и куртизанка

    В 1910-е годы юная Маргарета Гертруда Зелле из Нидерландов начала в Париже карьеру танцовщицы под псевдонимом Мата Хари. Она вращалась в высшем обществе Франции и вступала в связь с офицерами и политиками. Ввиду этого ее завербовала немецкая разведка, а спустя некоторое время - и французская контрразведка: когда Мата Хари согласилась стать двойным агентом, французы ее разоблачили.

  • Юлиус и Этель Розенберг

    Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб

    Супруги Розенберг

    В начале 1950-х годов дело коммунистов Юлиуса и Этель Розенбергов раскололо американское общество. Супругов обвинили в передаче Москве секретной информации о ядерной программе США. В то время как одни считали вынесенный им смертный приговор необходимой мерой, в глазах других они были невинными жертвами, пострадавшими за свои убеждения. Несмотря на международные протесты, пару казнили в 1953 году.

  • Гюнтер Гийом

    Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб

    Шпион в ведомстве канцлера

    То, что начиналось в ФРГ как шпионский скандал, скоро переросло в кризис государственного масштаба. Личный референт экс-канцлера Вилли Брандта Гюнтер Гийом (на фото в центре) оказался агентом ГДР и передавал "штази" секретные документы из ведомства канцлера. Факт проникновения шпиона ГДР в самый центр политики ФРГ поверг общественность в шок и способствовал уходу Вилли Брандта в отставку.

  • Энтони Блант

    Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб

    "Кембриджская пятерка"

    В 1979 году бывший студент Кембриджского университета Энтони Блант оказался в центре одного из самых громких шпионских скандалов в Великобритании. Он признался в том, что входил в группу из пяти агентов, имевших доступ к высшим правительственным кругам и поставлявших СССР информацию стратегического значения. Четыре агента были разоблачены; личность пятого до сих пор не установлена.

  • Анна Чапман

    Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб

    Из разведки на подиум

    В 2010 году в США арестовали дочь российского дипломата Анну Чапман по обвинению в шпионаже в пользу России. Чапман и девять других предполагаемых российских агентов затем обменяли на россиян, осужденных за шпионаж в пользу западных стран. Вернувшись в Москву, Чапман начала там карьеру модели и телеведущей на канале РЕН ТВ, а также снялась в эротической фотосессии в журнале Maxim.

  • Супруги Аншлаг

    Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб

    Шпионский Аншлаг

    Каждый вторник мнимая домохозяйка Хайдрун Аншлаг усаживалась у своего коротковолнового радиоприемника в городе Марбург и слушала указания из штаб-квартиры спецслужб в Москве. Так продолжалось более 20 лет. Проживая в Германии под видом граждан Австрии, она и ее муж передали российской стороне несколько сотен документов о стратегии НАТО и ЕС. В 2013 году оба были признаны виновными в шпионаже.

  • Франц Йозеф Штраус

    Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб

    Шпион Штраус?

    Бывшему главе Христианско-социального союза Францу Йозефу Штраусу удалось привлечь к себе внимание прессы даже спустя много лет после своей смерти. Штраус предположительно являлся агентом военной разведслужбы США OSS - предшественницы ФБР. Федеральный центр политического образования ФРГ обнародовал эту информацию к 100-летию со дня рождения политика. Результаты отчета, правда, остаются спорными.

  • Протестующие держат плакаты с портретом Эдварда Сноудена

    Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб

    Шпионаж: версия 2.0

    Если в период холодной войны правительства опасались двойных агентов, то сегодня - прослушки со стороны спецслужб. Интервью с Эдвардом Сноуденом и 1,7 млн секретных документов ФБР, обнародованных в 2013 году, служат доказательством того, как США совместно с другими странами ведут глобальную слежку: спецслужбы прослушивают телефонные разговоры и хранят данные миллионов интернет-пользователей.

    Автор: Нина Нибергаль, Александра Ёлкина


Смотреть видео 27:02
Now live
27:02 мин

Журналист The Guardian в Немцова.Интервью: Российские шпионы в Лондоне следят за олигархами в интересах Путина как в холодную войну

Контекст

Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб

1 апреля Федеральная разведывательная служба ФРГ (BND) отмечает свое 60-летие. В фотогалерее DW - о самых громких шпионских скандалах в истории спецслужб разных стран. (31.03.2016)  

Ссылки в интернете

Дело об отравлении Сергея Скрипаля  

Аудио- и видеофайлы по теме

Журналист The Guardian в Немцова.Интервью: Российские шпионы в Лондоне следят за олигархами в интересах Путина как в холодную войну  

Кто отравил Скрипаля? Мнения российских экспертов  

Дело Скрипаля: что на самом деле выяснили эксперты ОЗХО – DW Новости  

Также по теме

Niederlande Den Haag OPCW Hauptquartier

Российские шпионы планировали в Гааге кибератаку на ОЗХО 04.10.2018

Власти Нидерландов обнародовали имена и фото российских шпионов. Пострпредство РФ в ОЗХО отказалось от комментариев.

Geheimdienst Agent - Symbolbild

В Швейцарии возбудили уголовное дело против вероятных российских шпионов 17.09.2018

Следствие в отношении российских агентов ведется в Швейцарии еще с марта 2017 года. Однако после задержания их выслали в РФ.

Bild Überwachungskamera

Bellingcat и The Insider узнали об аресте Петрова и Боширова в Нидерландах 20.09.2018

Двое россиян направлялись в Швейцарию, чтобы получить доступ к данным лаборатории в Шпице, сообщил авторам расследования Bellingcat и The Insider собеседник в правоохранительных органах Нидерландов.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Конец фартовости российской власти  

Дарья Навальная: Хотела бы избежать сравнений с дочерью Пескова  

Президент Польши призвал отказаться от проекта "Северный поток - 2"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно