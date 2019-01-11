В Шахтах при взрыве в жилом доме погиб один человек

В девятиэтажном жилом доме в городе Шахты Ростовской области ранним утром понедельника, 14 января, прогремел взрыв. В результате произошло частичное разрушение восьмого и девятого этажей, сообщается на сайте управления МЧС по региону. Один человек погиб.

Эпицентр взрыва находился в квартире на 9-м этаже, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. "Предварительно произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире на девятом этаже девятиэтажного кирпичного дома", - цитирует "Интерфакс" пресс-службу МЧС. Эвакуированы все жильцы дома - 140 человек. Взрыв повредил четыре квартиры - по две на восьмом и девятом этажах.

Причиной взрыва могла стать неисправность газового оборудования

Семь человек извлечены из-под завалов, еще двое обнаружены живыми, в данный момент их пытаются спасти. По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, в пострадавших от взрыва квартирах находились 12 человек. Он также подчеркнул, что произошел взрыв бытового газа.

В оперативном штабе на месте происшествия полагают, что причиной взрыва могла стать неисправность или "ненадлежащая эксплуатация газового оборудования", рассказал собеседник "Интерфакса". Также будет проверена версия о человеческом факторе.

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