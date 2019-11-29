В чем "Сила Сибири"? Пять фактов о проекте

О старте поставок российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" договорились президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Они же и приняли участие в торжественном открытии газопровода в режиме телемоста 2 декабря. Таким образом, "Газпром" начал выполнять свои обязательства по договору, заключенному с Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорацией (CNPC) в мае 2014 года на ближайшие 30 лет.

Характеристики "Силы Сибири" и политический контекст

"Крупнейшая система транспортировки газа на востоке России" - так охарактеризован проект "Сила Сибири" на официальном сайте "Газпрома". А Владимир Путин на старте проекта называл его "крупнейшим в газовой сфере для эпохи СССР и России". Магистральный газопровод будет транспортировать газ Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. Общая протяженность составит около 3 тысяч километров, экспортная мощность - 38 млрд кубометров в год. Трасса проходит по территории Иркутской и Амурской областей, а также республики Саха.

"Газпром" и CNPC подписали договор в мае 2014 года, спустя примерно два месяца после аннексии Россией Крыма и последовавших вслед за этим со стороны Запада санкций в адрес Москвы. Объявление о заключении с Китаем "контракта века" прозвучало как ответ на эти санкции на XVIII Петербургском международном экономическом форуме. Подписание состоялось 21 мая в 4 утра по китайскому времени - форум открылся на следующий день. Тема "восточного разворота" России тогда впервые артикулировалась российскими спикерами.

Си Цзиньпин и Владимир Путин, фото из архива

Переговоры о подписании полномасштабного газового контракта с Китаем велись "Газпромом" более десяти лет, однако стороны не могли прийти к обоюдовыгодному соглашению. В итоге общая цена контракта составила 400 млрд долларов на 30 лет (в объеме 38 млрд кубометров в год). Конкретная цена газа (как и формула цены) не раскрывалась, было лишь сказано, что она привязана к цене на нефть.

Инвестиции в газопровод: окупаемость не важна?

Перед началом строительства, озвучивая оценки затрат на проект, глава "Газпрома" Алексей Миллер говорил о том, что объем российских инвестиций составит 55 млрд долларов. В дальнейшем в СМИ появлялась информация об удорожании газопровода - "Газпром" объяснял это тем, что контракты по строительству заключались в базовых ценах 2014 года, являвшихся предварительными.

Глава East European Gas Analysis Михаил Корчемкин обращает внимание на "небрежное отношение руководства "Газпрома" к информации об инвестициях в "Силу Сибири". По его словам, показательно, что "когда "Газпром" сократил длину "Силы Сибири" на треть, это никак не отразилось на стоимости". Такой подход, по мнению эксперта, свидетельствует "о желании скрыть реальные затраты на реализацию и, соответственно, будущие амортизационные расходы".

Не питали надежды по поводу окупаемости и официальные лица. "В данном случае речь идет не об инвестициях в проект, которые должны в последующем окупиться…", - заявил на заседании Госдумы 24 апреля 2015 года замминистра энергетики Юрий Сентюрин. Как говорит Михаил Корчемкин, "газовое соглашение с Китаем имеет явно политический характер. Китайская сторона прекрасно понимала, что президент РФ пойдет практически на любые уступки, и получила все, что хотела". Тем не менее, всех, кто высказывал предположения в нецелесообразности проекта, ожидали санкции. Так, в мае 2018 года аналитики Sberbank CIB Александр Фэк и Анна Котельникова были уволены за доклад, в котором говорилось о том, что "Сила Сибири" имела более дешевую альтернативу (примерно в 5,5 раза) - газопровод "Алтай".

Будет ли спрос на газ и хватит ли предложения

Ожидается, что "Сила Сибири" выйдет на проектную мощность в 38 млрд кубометров в 2025 году, а в 2022 году поставки достигнут 16 млрд кубометров. "График представляется реалистичным", - заявил DW аналитик по газу Центра энергетики бизнес-школы Сколково Сергей Капитонов. По его словам, оба месторождения (Чаяндинское и Ковыктинское), которые станут ресурсной базой, способны обеспечить добычу выше предусмотренных проектом объемов (25 млрд кубометров для каждого).

Михаил Корчемкин

Что касается спроса, то эксперт уверен в том, что он будет достаточным. "Объемы поставок определяются контрактом, который предусматривает денежные санкции для поставщика или покупателя за недопоставку или за невыборку газа (условие take-or-pay). Поэтому нельзя ожидать того, что фактические объемы окажутся ниже предусмотренных проектом", - считает он. Михаил Корчемкин полагает, что спрос все же может оказаться ниже прогнозируемого: "Опыт предыдущих экспортных проектов "Газпрома" показывает, что спрос на газ всегда отстает от прогнозов".

Эксперты в последнее время указывают на замедление роста китайской экономики как на один из факторов риска, однако, как говорит Сергей Капитонов, "несмотря на все неопределенности, в целом Китай сегодня находится на пути к превращению в один и наиболее емких газовых рынков в мире". Эксперт напоминает, что официальные прогнозы Китая предусматривают рост потребления газа в стране до свыше 600 млрд кубометров к середине 2030-х годов.

Конкуренция на китайском рынке - потеснит ли "Газпром" поставщиков СПГ

Однако же российский газ - далеко не единственный на китайском рынке. Здесь "Газпрому" предстоит столкнуться с такими конкурентами, как поставщики сжиженного природного газа (главным образом, Австралия). Некоторые аналитики, в частности, китайские, уже высказали предположение о том, что австралийцам придется потесниться, а экспансия СПГ на рынок Китая может и вовсе остановиться.

В Центре энергетики Сколково считают, что емкости китайского рынка хватит на всех, тем более что СПГ и трубопроводный газ будут поступать в разные регионы. "Газ "Силы Сибири" - это северные провинции Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин (у ряда из которых плохо развита местная газораспределительная сеть, и поставки газа из России окажутся стимулом к ее развитию) и - далее - центральные регионы. СПГ – это, прежде всего, решение для прибрежных районов преимущественно в южной части страны", - говорит Капитонов.

Бенефициары "Силы Сибири": регионы или подрядчики

Говоря о пользе "Силы Сибири", представители "Газпрома" и чиновники делают акцент на том, что проект позволит ускорить развитие удаленных регионов. Однако выбранная трасса проходит вдали от населенных пунктов и выходит к потенциальным потребителям только вблизи границы с Китаем.

"Газификация Байкальского региона становится непомерно дорогим удовольствием. Маршрут от Ковыкты до Иркутска через Якутию протянется на четыре с лишним тысячи километров. Компания "Русиа Петролеум" (владела лицензией на разработку Ковыкты, принадлежала ТНК-ВР. - Ред.) собиралась проложить трубу Ковыкта - Саяны - Иркутск длиной 645 км. Но в итоге получилось так, как будто маршрут выбирали подрядчики (основными подрядчиками строительства экспортных газопроводов "Газпрома" являются компании, аффилированные с Аркадием Ротенбергом и Геннадием Тимченко. - Ред.)", - отмечает Корчемкин.

Эксперт напоминает, что "Газпром" вложил более 100 миллиардов долларов в расширение единой системы газоснабжения для подачи газа в "Южный/Турецкий поток" и два "Северных потока". "Реальный положительный эффект от этих проектов заметен только у подрядчиков "Газпрома". Ни регионы, где проходят трассы газопроводов, ни смежные отрасли не выделяются какими-то особенными темпами развития", - говорит Михаил Корчемкин.

Впрочем, один плюс для Дальнего Востока, по его словам, будет - "заметный позитивный эффект может дать Амурский газоперерабатывающий завод". Завод должен быть запущен в 2024 году и будет выделять гелий, этан и другие углеводороды из газа, транспортируемого по "Силе Сибири".

Смотрите также:

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Рекорды сибирского голубого топлива В 2017 году доля "Газпрома" на газовом рынке Европы впервые достигла почти 35 процентов, второй год подряд оказались рекордными поставки в Германию - крупнейший экспортный рынок российской компании. В 2018-2019 годах она намерена одновременно осуществить два газотранспортных мегапроекта. В то же время растущую конкуренцию голубому топливу из Сибири составляют новые технологии.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Главная цель - обойти Украину Газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток" сооружаются одновременно, оба проекта планируется завершить к концу 2019 года. Именно к этому времени истекает десятилетний российско-украинский договор о транзите газа. Объявленная цель "Газпрома": пустить экспортные потоки в обход Украины. Чем руководствуется компания: коммерческими соображениями или геополитическими установками Кремля?

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Nord Stream 2: председательствует Шрёдер Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (в центре) уже обеспечивал первому газопроводу на Балтике политическую поддержку в Европе, теперь он председательствует и в швейцарской компании Nord Stream 2, прокладывающей "Северный поток-2". На снимке он в Париже рядом с Алексеем Миллером, главой "Газпрома", и Изабель Кошер, гендиректором французской компании Engie, присоединившейся к проекту.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" "Северному потоку-2" нужен EUGAL "Северный поток-2" у всех на слуху, про EUGAL мало кто слышал. Однако без этого сухопутного отвода новый газопровод на Балтике не имеет смысла, ведь его конечная точка - побережье Германии. Отсюда российский газ еще надо будет доставлять потребителям в разных странах ЕС. За прокладку двух мощных труб до Чехии отвечает компания Gascade, совместное предприятие немецкой Wintershall и "Газпрома".

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Где греческая труба? Первая нитка "Турецкого потока" предназначена для снабжения западной части Турции, куда российский газ сейчас поступает транзитом через Украину. Вторую нитку планировалось дотянуть до границы с Грецией, а оттуда проложить новый газопровод в сторону Италии. Президент России Владимир Путин лоббировал этот проект в Афинах в мае 2016 года, но он застопорился.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" TAP: конкурент на южном маршруте Конкурировать с "Газпромом" на важном для него итальянском рынке с 2020 года будет голубое топливо из азербайджанского месторождения "Шах Дениз-2". Согласно международному соглашению, подписанному в Баку в декабре 2013 года, газ, пройдя по Турции, будет поступать в Трансадриатический газопровод (TAP), который сейчас прокладывается через Грецию, Албанию и по дну Адриатического моря в Италию.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Сжиженный газ сдерживает цены В разных странах ЕС "Газпрому" все чаще приходится теперь конкурировать с поставщиками сжиженного природного газа. Например, в Литве, где плавучий терминал регазификации СПГ заработал в декабре 2014 года. Топливо, поступающее по морю с других континентов, чаще всего дороже трубопроводного газа из России, а потому вряд ли серьезно его потеснит. Однако наличие такой альтернативы сдерживает цены.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Нет спроса на газовые турбины В европейской и особенно немецкой электроэнергетике все более серьезную конкуренцию газу составляют ветер, солнце и биомасса. Бум возобновляемой энергетики привел к тому, что в Евросоюзе почти перестали строить новые газовые электростанции. Резкое падение спроса на турбины для них вынудили компании Siemens и General Electric объявить в конце 2017 года о радикальном сокращении производства.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Топить можно и электричеством Природный газ остается в Европе важнейшим источником тепла, но и на этом рынке новые технологии представляют все более серьезную конкуренцию продукции "Газпрома". В Германии и Швейцарии, к примеру, в новых домах все чаще устанавливают не газовое отопление, а тепловые насосы, преобразующие холод в тепло с помощью электроэнергии. А для обогрева воды все чаще используют солнечную энергию.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Курс на защиту климата Перспективы газа и тем самым "Газпрома" на европейском рынке во многом зависят от того, насколько решительно Евросоюз будет бороться против глобального потепления, стимулируя возобновляемую энергетику и энергосбережение. Соответствующие планы до 2030 года разрабатывают заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шевчович и комиссар ЕС по энергетике Мигель Ариас Каньете. Автор: Андрей Гурков

