В чем подозревают молдавских служителей Фемиды

Пятеро судей, а также прокурор и адвокат, задержаны в Кишиневе. Все они причастны к громким процессам последних лет. В чем же обвиняют задержанных служителей Фемиды?
Пятеро молдавских судей, адвокат и прокурор были задержаны 23 октября сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК). Как сообщается на официальном сайте ведомства, служители Фемиды вымогали и получали крупные суммы денег за решения, благоприятные для фигурантов уголовных дел. Все судьи так или иначе причастны к громким процессам последних лет. В частности, к суду над экс-премьер-министром Владом Филатом, который в 2016 году получил девять лет лишения свободы по обвинению в коррупции.
Кого из судей задержали?
Уголовное "дело судей" было начато в августе 2018 года, сообщает сайт НЦБК. Среди его фигурантов Галина Москальчук. В 2016 году она входила в судебную коллегию, вынесшую приговор экс-премьеру молдавского правительства Владу Филату. По обвинению в коррупции, он получил денежный штраф, запрет в течение пяти лет занимать определенные должности и 9 лет тюрьмы, хотя прокуроры просили более сурового наказания.
Причастна к судьбе Филата и судья Апелляционной палаты Людмила Оуш. Она была членом судейской коллегии, оставившей в ноябре 2016 в силе вердикт первой инстанции. Еще одна фигурантка "дела судей" - Любовь Брынзэ, которая также была причастна к делу Филата и к делу бизнесмена Вячеслава Платона, который в апреле 2017 года был осужден на 18 лет лишения свободы за мошенничество в особо крупных размерах и отмывание денег. Как утверждали СМИ, Платон был замешан в деле "Ландромата" - крупнейшей в СНГ операции по отмыванию денег с участием России, Молдавии и стран Балтии.
Судья Светлана Тизу получила известность после публикации в интернете в 2015 году своих откровенных фотографий. Британский портал Daily Mail назвал ее "самой сексуальной представительницей профессии". 23 октября сотрудниками НКЦБ была задержана и Виктория Хадыркэ, как и Светлана Тизу, работающая в суде.
"Ничего общего с реальной борьбой с коррупцией"
24 октября стало известно и имя задержанного в рамках этого же уголовного дела прокурора. Это сотрудница прокуратуры Центрального округа столицы Вера Киранда. Как сообщают местные СМИ, в 2015 году ее наградили почетным знаком "Выдающийся прокурор" (Eminent al Procuraturii), а в 2016 - медалью "За безупречную службу".
Как считает глава движения "Антимафия" Сергей Мокану, это уголовное дело против служителей Фемиды не имеет "ничего общего с реальной борьбой с коррупцией". По мнению эксперта, "это судьи, коррумпированные нынешней властью, а теперь она хочет с ними расправиться. Это как расстрел расстрельной команды, чтобы убрать старых исполнителей и назначить новых". "Некоторые дела, возможно, будут пересмотрены", убежден Мокану, "возможно, фигуранты каких-то громких дел, например, Платон, будут отпущены на свободу".
Сигнал для молдавского общества
Иная точка зрения у политолога Виктора Гурэу. В интервью DW он заявил, что сейчас "идет замена судейского корпуса. Общество получило сигнал, что неприкасаемых нет". Эксперт убежден, что несколько громких приговоров, вынесенных с участием этих судей, будут пересмотрены.
"Общество ждет, что по заслугам будет наказан Влад Филат. Он не получил и половины срока, который требовал прокурор", - считает Гурэу. Он надеется также, что "понесут наказание и те, кто замешан в хищении миллиарда - Шор, в том числе".
Бизнесмен, мэр города Оргеева, муж российской певицы Жасмин Илан Шор в 2017 году был осужден судом первой инстанции на 7,5 лет лишения свободы за хищения в особо крупных размерах, однако освобожден из-под стражи до вердикта высших судебных инстанций. Его имя фигурирует в докладах американского детективного агентства Kroll по делу о выводе из молдавских банков миллиарда долларов.
В 2016 году сотрудники антикоррупционного ведомства задержали 12 судей и трех судебных исполнителей по подозрению в пособничестве в отмывании денег. В эту схему были также вовлечены офшорные фирмы и несколько компаний из России.
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