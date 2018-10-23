 В чем подозревают молдавских служителей Фемиды | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 24.10.2018

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Европа

В чем подозревают молдавских служителей Фемиды

Пятеро судей, а также прокурор и адвокат, задержаны в Кишиневе. Все они причастны к громким процессам последних лет. В чем же обвиняют задержанных служителей Фемиды?

Атрибуты судейства

Пятеро молдавских судей, адвокат и прокурор были задержаны 23 октября сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК). Как сообщается на официальном сайте ведомства, служители Фемиды вымогали и получали крупные суммы денег за решения, благоприятные для фигурантов уголовных дел. Все судьи так или иначе причастны к громким процессам последних лет. В частности, к суду над экс-премьер-министром Владом Филатом, который в 2016 году получил девять лет лишения свободы по обвинению в коррупции.

Кого из судей задержали? 

Уголовное "дело судей" было начато в августе 2018 года, сообщает сайт НЦБК. Среди его фигурантов Галина Москальчук. В 2016 году она входила в судебную коллегию, вынесшую приговор экс-премьеру молдавского правительства Владу Филату. По обвинению в коррупции, он получил денежный штраф, запрет в течение пяти лет занимать определенные должности и 9 лет тюрьмы, хотя прокуроры просили более сурового наказания.

Долларовые купюры

Долларовые купюры

Причастна к судьбе Филата и судья Апелляционной палаты Людмила Оуш. Она была членом судейской коллегии, оставившей в ноябре 2016 в силе вердикт первой инстанции. Еще одна фигурантка "дела судей" - Любовь Брынзэ, которая также была причастна к делу Филата и к делу бизнесмена Вячеслава Платона, который в апреле 2017 года был осужден на 18 лет лишения свободы за мошенничество в особо крупных размерах и отмывание денег. Как утверждали СМИ, Платон был замешан в деле "Ландромата" - крупнейшей в СНГ операции по отмыванию денег с участием России, Молдавии и стран Балтии.

Судья Светлана Тизу получила известность после публикации в интернете в 2015 году своих откровенных фотографий. Британский портал Daily Mail назвал ее "самой сексуальной представительницей профессии". 23 октября сотрудниками НКЦБ была задержана и Виктория Хадыркэ, как и Светлана Тизу, работающая в суде.

"Ничего общего с реальной борьбой с коррупцией"

24 октября стало известно и имя задержанного в рамках этого же уголовного дела прокурора. Это сотрудница прокуратуры Центрального округа столицы Вера Киранда. Как сообщают местные СМИ, в 2015 году ее наградили почетным знаком "Выдающийся прокурор" (Eminent al Procuraturii), а в 2016 - медалью "За безупречную службу".

Как считает глава движения "Антимафия" Сергей Мокану, это уголовное дело против служителей Фемиды не имеет "ничего общего с реальной борьбой с коррупцией". По мнению эксперта, "это судьи, коррумпированные нынешней властью, а теперь она хочет с ними расправиться. Это как расстрел расстрельной команды, чтобы убрать старых исполнителей и назначить новых". "Некоторые дела, возможно, будут пересмотрены", убежден Мокану, "возможно, фигуранты каких-то громких дел, например, Платон, будут отпущены на свободу".

Сигнал для молдавского общества

Иная точка зрения у политолога Виктора Гурэу. В интервью DW он заявил, что сейчас "идет замена судейского корпуса. Общество получило сигнал, что неприкасаемых нет". Эксперт убежден, что несколько громких приговоров, вынесенных с участием этих судей, будут пересмотрены.

Контекст

Более 10 молдавских судей задержаны по подозрению в отмывании денег по схеме, по которой в 2010-2013 годах из России было выведено не менее 18,5 миллиардов долларов. (20.09.2016)

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"Общество ждет, что по заслугам будет наказан Влад Филат. Он не получил и половины срока, который требовал прокурор", - считает Гурэу. Он надеется также, что "понесут наказание и те, кто замешан в хищении миллиарда - Шор, в том числе".

Бизнесмен, мэр города Оргеева, муж российской певицы Жасмин Илан Шор в 2017 году был осужден судом первой инстанции на 7,5 лет лишения свободы за хищения в особо крупных размерах, однако освобожден из-под стражи до вердикта высших судебных инстанций. Его имя фигурирует в докладах американского детективного агентства Kroll по делу о выводе из молдавских банков миллиарда долларов.

В 2016 году сотрудники антикоррупционного ведомства задержали 12 судей и трех судебных исполнителей по подозрению в пособничестве в отмывании денег. В эту схему были также вовлечены офшорные фирмы и несколько компаний из России.

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    "Глобальная прачечная"

    Согласно документам, полученным международной организацией журналистов-расследователей OCCRP, за три года из России было выведено не менее 20 млрд долларов, однако реальная сумма может составлять 80 млрд долларов. Журналисты полагают, что в коррупционную схему под кодовым названием "Глобальная прачечная" было вовлечено около 500 человек, в том числе олигархи, банкиры и лица со связями в ФСБ.

  • Здание Банка Англии в Лондоне

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    Подставные фирмы

    Отмывание денег обычно происходило по следующей схеме: злоумышленники регистрировали за границей, к примеру, в Великобритании, две подставные фирмы, настоящие владельцы которых скрывались за цепочкой оффшоров. Обе компании существовали только на бумаге. Авторы расследования предполагают, что за обоими предприятиями в действительности стояли одни и те же лица.

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    Фиктивные сделки

    Затем обе фирмы подписывали договор займа, согласно которому фирма "A" одалживает у фирмы "Б" крупную сумму. В действительности же сделка была фиктивной, и никаких денег фирма "А" не получала.

  • Кремлевская набережная

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    Российские компании в качестве гаранта

    Контракт предусматривал, что гарантом возврата займа будут выступать коммерческие структуры из России, которые почти во всех случаях возглавлял гражданин Молдавии. Фирма "А" затем объявляла себя неплатежеспособной, и обязательства по возврате долга автоматически переходили к российским компаниям.

  • Судейский молоток лежит на книге

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    Подкупные судьи

    Поскольку во главе российских фирм стоял гражданин Молдавии, иски должны были рассматриваться в молдавском суде. Коррумпированные судьи подтверждали наличие задолженности и выдавали предписание взыскать с гарантов требуемую сумму. По данным расследования, в схеме в общей сложности были замешаны более 20 молдавских судей. Некоторые из них сейчас находятся под следствием, а остальные уволились.

  • Улица в Кишиневе

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    В центре схемы - молдавский Moldindconbank…

    После вынесения судебного решения судебные приставы, которые также были задействованы в схеме, открывали счета в молдавском банке Moldindconbank. На эти счета российские компании должны были перевести деньги, таким образом закрывая фиктивный долг.

  • Площадь в центре Риги

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    ..и латвийский банк Trasta Komercbanka

    В завершение всего деньги переправлялись на счет "компании-кредитора", для открытия которого всегда выбирался латвийский банк Trasta Komercbanka. Таким образом легализованные молдавским судом средства оказывались на территории ЕС: мошенники теперь могли распоряжаться деньгами по своему усмотрению и переводить их на счета в других странах. Лицензия Trasta Komercbanka недавно была аннулирована.

    Автор: Александра Елкина


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Пропажа миллиарда: в Кишиневе проходят протесты

Контекст

Как работала схема по отмыванию денег из России

Согласно результатам международного журналистского расследования, с 2010 по 2014 годы из России было выведено не менее 20 млрд долларов. Основные звенья преступной цепочки - в фотогалерее DW. (21.03.2017)  

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