В чем особенность президентских выборов-2020 в Беларуси

В Беларуси 9 августа пройдут очередные президентские выборы - шестые с момента обретения страной независимости. Как и во всех предыдущих случаях, баллотироваться на них собирается Александр Лукашенко, который бессменно правит республикой уже почти 26 лет. Однако у нынешней избирательной кампании есть и заметные отличия от прежних, среди них эксперты отмечают появление неожиданных претендентов на президентское кресло и рост протестной активности избирателей. Подробности - у DW.

Новые лица президентских выборов в Беларуси

Преподносить сюрпризы избирательная кампания в Беларуси начала уже на этапе регистрации инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты. Документы поступили от 55 потенциальных кандидатов (рекордное число), хотя Центризбирком в итоге зарегистрировал только 15 групп.

Блогер Сергей Тихановский на одном из пикетов был задержан

Среди наиболее ярких претендентов - представители номенклатуры бывший руководитель Белгазпромбанка Виктор Бабарико и экс-глава Парка высоких технологий, отставной дипломат Валерий Цепкало. Бурную активность демонстрировал видеоблогер Сергей Тихановский, инициативную группу которого, правда, не зарегистрировали, после чего он возглавил группу своей жены Светланы.

Политический аналитик Белорусского института стратегических исследований (BISS) Катерина Шматина отмечает, что президентская кампания стала интересной в первую очередь своими потенциальными кандидатами: "На предыдущих выборах были ожидаемые кандидаты - провластные статисты и оппозиционеры. А сейчас появились люди с солидным имиджем и хорошей репутацией - Бабарико, Цепкало, которые апеллируют к более сдержанной части электората и этим привлекают аудиторию".

Лукашенко теряет поддержку избирателей?

О поддержке этих новых участников выборов свидетельствуют, в частности, число членов инициативной группы Виктора Бабарико (уступает только группе Лукашенко), километровые очереди желающих подписаться за выдвижение Светланы Тихановской, а также результаты опросов посетителей сайтов независимых СМИ. Участники таких онлайн-голосований отвечали на вопрос, кого они поддержат на президентских выборах.

Действующий президент в итоге набирал не более 6%. Низкие показатели Лукашенко, как пишет издание "Наша Ніва", стали причиной того, что теперь средствам массовой информации в Беларуси запретили проводить подобного рода онлайн-голосования, приравняв последние к репрезентативным соцопросам на общественно-политическую тематику, для проведения которых требуется аккредитация при Институте социологии НАН.

Акция в Минске в поддержку выдвижения кандидатов в президенты Беларуси, 31 мая

Руководитель Белорусской аналитической мастерской в Варшаве, профессор Андрей Вардомацкий замечает, что социологи к онлайн-опросам относятся с улыбкой, учитывая их методологические шероховатости, но указывает, что входной в кампанию рейтинг Бабарико, Цепкало и Тихановского - это очевидная угроза рейтингу Лукашенко. "Эти опросы в очень заостренно завышенной форме отражают рейтинговую ситуацию в политическом ландшафте белорусов", - подчеркивает Вардомацкий. И добавляет, что сейчас электоральные рейтинги - это "закрытая для исследовательских полетов зона в Беларуси".

Наблюдатели также обращают внимание на то, что с выборов снялся лидер Либерально-демократической партии Беларуси (ЛДПБ), депутат парламента Олег Гайдукевич. При этом он назвал Александра Лукашенко "единственным гарантом единства страны" и призвал за него голосовать. "Гайдукевич выполнял роль статиста, и, полагаю, его снятие связано с тем, что в администрации президента решили консолидировать электоральную базу, лояльную действующей власти", - поясняет политолог Шматина.

Белорусы демонстрируют недовольство властью

Политический консультант Александр Федута, который входил в избирательный штаб Лукашенко в его первую президентскую кампанию в 1994 году, указывает на недовольство белорусов властью. По его выражению, единственное, чем эта кампания отличается от предыдущих, - это ощущением 1994 года, когда такое недовольство конвертировалось в его открытую демонстрацию.

"Я помню 1994 год, как люди стояли в очередях, чтобы проголосовать за Лукашенко, и с какой ненавистью они говорили о тогдашнем кандидате от власти премьере Вячеславе Кебиче", - говорит Федута. По его мнению, сейчас поведение избирателей в отношении Лукашенко напоминает то, как они вели себя в отношении Кебича в 1994-м: "Прошло 26 лет, и Лукашенко превратился в собственного оппонента, в того, с кем он боролся".

Андрей Вардомацкий

Рассуждая об изменениях в белорусском обществе, Андрей Вардомацкий указывает, что к моменту выборов произошла смена состояний основных социальных групп в Беларуси, причины которой - экономическая ситуация в стране и вспышка коронавируса.

"Экономическое самоощущение белорусов - это порох, а коронавирус - бикфордов шнур к пороху. Соединение этих двух причин произвело такую резкую смену социальных настроений", - констатирует социолог. По словам Вардомацкого, такие социальные группы, как бюджетники (врачи, учителя, работники реального сектора экономики), а сейчас - еще и женщины, так или иначе оказались задеты поведением властей в последнее время.

Лукашенко готовится применить силу?

Для Александра Федуты очевидно, что в нынешней ситуации Лукашенко готовится к силовому сценарию. Об этом, добавляет Федута, свидетельствует недавнее задержание блогера Сергея Тихановского и возбуждение уголовного дела по факту инцидента с его участием, а также аресты около 15 активистов, участвовавших в пикетах.

Однако Федута считает, что применение силы может стать самым страшным поражением для действующего президента, ведь оно лишает Лукашенко возможности мирного ухода из власти и станет роковым не только для него самого, но и для его окружения и семьи.

О перспективе подавления возможных массовых акций протеста говорит и Катерина Шматина, исходя из недавнего заверения Лукашенко о том, что "никаких майданов в Беларуси не будет". Но тут есть нюанс - официальному Минску невыгодно учинять явные репрессии, ведь это пошатнет имидж Беларуси на международной арене, отмечает политолог. По ее словам, белорусским властям вряд ли хочется ставить отношения с Западом под вопрос и откатываться назад, в период до нормализации этих отношений, которой Минск добивался на протяжении нескольких лет.

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