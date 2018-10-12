В центре Москвы прошел пикет в поддержку медиков

Пикет в поддержку медиков прошел в воскресенье, 14 октября, у здания Министерства здравоохранения РФ на Неглинной улице в Москве. Организаторами акции выступили независимое объединение медработников "Альянс врачей", межрегиональный профсоюз работников здравоохранения "Действие", а также "Лига защиты врачей".

На мероприятии присутствовали также представители левых движений и российской объединенной демократической партии "Яблоко".

По оценкам журналиста "Новой газеты", всего у Минздрава собрались около 100 человек. Пришедшие на пикет врачи подготовили резолюцию из 26 пунктов, в которых содержались предложения министерству с целью вывода отрасли из "глубокого кризиса".

"Мы требуем прекратить увольнять и сокращать врачей, "эффективные менеджеры" не дают нам работать. Средняя зарплата должна быть введена для каждой должности медперсонала", - заявила председатель "Альянса врачей" Анастасия Васильева.

Дополнительный налог для поддержки здравоохранения

Участники акции предлагали ввести целевой социальный налог за пользование природными ресурсами и направить отчисления на дополнительное финансирование здравоохранения.

Кроме того, медики выступили за то, чтобы минимум 50 процентов мест в ординатуре были бесплатными, за уменьшение количества бумажной работы, а также против необоснованного привлечения работников здравоохранения к уголовной ответственности и закрытия больниц.

Многие принесли с собой флаги и плакаты. На них, в частности, можно было прочитать призывы: "Коррупционное правительство - в отставку", "Дайте врачу лечить! Не заставляйте его считать деньги!" Одна из женщин несла увеличенную черно-белую фотографию премьер-министра Дмитрия Медведева с подписью: "Это позор России".

Митинг запретили

Координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов, который также присутствовал на мероприятии, в интервью радиостанции "Эхо Москвы" выразил уверенность, что на акцию пришло "значительно больше" людей, чем передавали СМИ.

Кроме того, Удальцов пояснил, что организаторы изначально настаивали на полноценном митинге, однако власти согласились лишь на пикет, причем отвели на его проведение лишь полчаса.

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