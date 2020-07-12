 В Хабаровске продолжаются протесты против ареста губернатора Фургала | Новости из Германии о России | DW | 15.07.2020

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Россия

В Хабаровске продолжаются протесты против ареста губернатора Фургала

Около 500 человек провели акцию в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств, совершенных в 2004-2005 годах.

Акция в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске, 12 июля 2020 года

Акция в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске, 12 июля 2020 года

В Хабаровске в среду, 15 июля, пятый день подряд продолжаются протесты против ареста губернатора края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств. Около 100-150 человек собрались в 20.00 по местному времени на площади Ленина и отправились шествием по центральным улицам, сообщает хабаровский информационный портал DVhab.ru.

По его оценкам, по ходу шествия число протестующих увеличилось примерно до 500 человек. Полицейские следили за проведением несанкционированной акции, но не вмешивались, отмечает "Интерфакс". Часть участников митинга были в защитных масках, и сотрудники полиции стали раздавать маски остальным.

Акция в поддержку Фургала прошла также в Комсомольске-на-Амуре, в ней приняли участие около 50 человек.

Между тем член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева рассказала "Интерфаксу", что накануне представители ОНК посетили Фургала в СИЗО "Лефортово". По ее словам, он "пока в карантинной камере с неработающим телевизором", "переживает, что оторван от реальности". На вопрос одного из членов ОНК, не оказывали ли на него в СИЗО давление с требованием оставить пост, Фургал ответил, что этого от него "требовали в другом месте".

Арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Фургал был задержан в Хабаровске и доставлен в Москву 9 июля 2020 года. Следствие считает, что политик был организатором убийств двух бизнесменов, а также организатором покушения на убийство еще одного предпринимателя, совершенных в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах. Фургала также проверяют и на причастность к другим тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также Амурской области.

Протесты в поддержку Фургала начались в Хабаровске 11 июля. Самой массовой стала первая акция, в которой приняли участие более 10 тысяч человек. 

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    Автор: Елена Барышева


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Кому мог мешать Сергей Фургал?

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