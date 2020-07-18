 В Хабаровске и Владивостоке вновь прошли митинги в поддержку Фургала | Новости из Германии о России | DW | 25.07.2020

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Россия

В Хабаровске и Владивостоке вновь прошли митинги в поддержку Фургала

Акция в Хабаровске собрала десятки тысяч человек, во Владивостоке - несколько сотен участников. Несанкционированные митинги в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала продолжаются две недели.

Акция в поддержку Фургала в Хабаровске

Акция в поддержку Фургала в Хабаровске (фото из архива)

В Хабаровске уже две недели не утихают протесты в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Очередная несанкционированная акция состоялась в субботу, 25 июля. В шествии по центральным улицам города участвовали несколько десятков тысяч человек, пишет портал Meduza. Собравшиеся скандировали "Свободу", "Пока мы едины - мы непобедимы", "Это наш край", а также "Долой царя", Россия, просыпайся" и "Путина в отставку".

При этом, по оценке Администрации города Хабаровска, в несанкционированной акции в поддержку бывшего губернатора Фургала приняли участие около шести с половиной тысяч человек.

Аналогичные акции прохошли во Владивостоке, Южно-Сахалинске и Комсомольске-на-Амуре. Так во Владимостоке, о оценке местного портала Vl.ru, на на одной из центральных площадей административного центра Приморского края собралось несколько сотен человек. Помимо плакатов в поддержку хабаровчан некоторые из протестующих держали плакаты с критикой полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, ставшего объектом нового расследования Фонда борьбы с коррупцией. Как сообщил портал "ОВД-Инфо", полиция задержала нескольких участников акции для составления административных протоколов.  

Арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Фургал был задержан в Хабаровске и доставлен в Москву 9 июля. Следствие обвиняет его в организации убийств двух бизнесменов, а также покушения на убийство еще одного предпринимателя, совершенных в Хабаровском крае и Амурской области в 2004 - 2005 годах. Сергея Фургала проверяют и на причастность к другим тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также Амурской области.

Протесты в поддержку Фургала начались в Хабаровске 11 июля. Позднее к акциям присоединились жители Владивостока и Комсомольска-на-Амуре.

Президент России Владимир Путин 20 июля отстранил Сергея Фургала от должности "в связи с утратой доверия". Временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края был назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев. Однако протесты не утихли, их участники начали требовать отставки врио главы региона.

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    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    Кто такой Сергей Фургал?

    Известный в Хабаровском крае бизнесмен Сергей Фургал пришел в политику в 2005 году, когда был избран в региональный парламент по списку партии ЛДПР. С 2007 по 2018 годы он был депутатом трех созывов Госдумы РФ. В сентябре 2018 года во втором туре выборов губернатора края Фургал с большим преимуществом победил представителя "Единой России", действовавшего на тот момент губернатора Вячеслава Шпорта.

  • Задержание Сергея Фургала

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    В чем обвиняют Сергея Фургала?

    9 июля 2020 года Сергей Фургал был задержан в Хабаровске и доставлен в Москву. Следствие считает, что политик был организатором убийств двух бизнесменов, а также покушения на убийство еще одного предпринимателя, совершенных в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах. 20 июля Владимир Путин отстранил Фургала от должности губернатора "в связи с утратой доверия".

  • Акция протеста в Хабаровске 11 июля

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    Стихийные протесты в Хабаровске

    С 11 июля в Хабаровске начались ежедневные стихийные протесты с требованием освободить Сергея Фургала. Самой массовой стала первая акция, в которой, по подсчетам некоторых СМИ, приняли участие от 30 до 60 тысяч человек.

  • Акция протеста в Хабаровске 11 июля

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    "Фургала домой!"

    Власти попытались не допустить проведения акции 11 июля и под предлогом проведения дезинфекции перекрыли центральную площадь города металлическими ограждениями. Однако протестующие убрали забор и прошли на площадь. В числе митингующих были как молодые люди, так и представители старшего поколения. Собравшиеся скандировали: "Это наш край!", "Свободу Фургалу!", "Уходи, Москва!", "Мы здесь, власть!".

  • Акция протеста во Владивостоке 18 июля

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    К протестам примкнул Владивосток

    Впоследствии к акциям протеста присоединились также жители Владивостока и Комсомольска-на-Амуре. 18 июля во Владивостоке прошла несанкционированная акция в поддержку Фургала, в которой участвовали несколько сотен человек. Митингующие собрались на одной из центральных площадей: по окончании акции протеста ее участники устроили шествие по улицам в сопровождении байкеров.

  • Акция протеста в Харабовске 21 июля

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    "Миша, уходи!"

    20 июля временно исполняющим обязанности губернатора региона был назначен 39-летний депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев. Многие жители Хабаровска, однако, считают его московским "назначенцем", не подходящим на должность губернатора края. Во время акции протеста 21 июля - в день, когда Дегтярев прилетел в Хабаровск - митингующие выкрикивали лозунги "Миша, уходи!" и "Позор ЛДПР".

    Автор: Александра Елкина


Смотреть видео 02:52

Почему протесты в Хабаровске не прекращаются

Контекст

Задержания губернаторов в России: от Фургала до Белых

Дела, заведеннные на действующих и бывших губернаторов в России, - не редкость. За последние пять лет таких случаев было немало, а обвинения были похожи. DW напоминает о самых громких процессах.  

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