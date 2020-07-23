В Хабаровске избили координатора "Открытой России" Сергея Наумова

Мужчины в черных масках и очках почти весь день вели слежку за координатором "Открытки" Сергеем Наумовым, который собирался освещать митинг в поддержку Фургала 25 июля.
В Хабаровске в пятницу, 24 июля, подвергся нападению координатор организации "Правозащита Открытки" Сергей Наумов. Он приехал в город, чтобы освещать длящиеся там с 11 июля протесты против ареста экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Об обстоятельствах произошедшего рассказал DW по телефону сам Сергей Наумов. По его словам, 23 июля он прибыл в Хабаровск из Владивостока. Сопровождавшие его жена и друзья утром 24 июля отправились домой, в Комсомольск-на-Амуре, а он остался, чтобы освещать очередную акцию протеста, запланированную на субботу.
Вскоре координатор "Открытки" заметил за собой "хвост". Молодой мужчина следовал за Наумовым по пятам, преследуя его и в автобусе, и в магазине. После того, как Наумов пообедал в съемной квартире и снова вышел на улицу, он заметил, что первый преследователь пропал, а вместо него появился другой. Убедившись, что и тот следует за ним неотступно, Наумов начал снимать мужчину на видео. Он задал преследователю прямой вопрос: "Зачем вы за мной ходите?"
Мужчина вырвал у Наумова телефон и попытался скрыться, но Наумов догнал его. Завязалась драка. Вскоре к месту потасовки подошел другой мужчина. Он не участвовал в драке напрямую, но попытался поднять упавший на землю телефон. Оба мужчины носили черные защитные маски и очки. Когда в драку вмешались посторонние, они убежали.
Некоторые российские СМИ, сообщившие о нападении на Наумова, написали, что из кармана вступившего с ним в драку мужчины выпало удостоверение сотрудника полиции. В разговоре с DW Наумов отметил, что его очки упали на землю, поэтому он не смог хорошо рассмотреть этот предмет. Однако, по его мнению, он действительно напоминал некое служебное удостоверение.
Когда Наумов обратился к проходившему мимо участковому с просьбой подать заявление на нападавших, тот отказался это заявление принимать и сказал координатору "Открытки", что это ему нужно будет сделать в участке.
Следственная группа, которую Наумов вызвал к месту происшествия, по его словам, приехала лишь через два часа после его звонка. Несмотря на то, что инцидент произошел вблизи хабаровского вокзала, полицейские, по словам Наумова, долго не могли найти камеры наблюдения, на которых могла бы быть запись произошедшего.
"Скорая", которую активист также вызвал сам, смазала его ссадины и дала направление к невропатологу, поскольку у Наумова были признаки сотрясения мозга.
23 июля в Хабаровске трое мужчин напали также на ведущего YouTube-канала "Штаб Навального" Дмитрия Низовцева. Как и Сергей Наумов, он освещал в городе акции протеста.
С 11 июля в Хабаровске и некоторых других городах края проходят стихийные митинги в поддержку арестованного по обвинению в убийствах и других преступлениях экс-губернатора региона Сергея Фургала. После того как президент России Владимир Путин своим указом освободил Фургала от должности и назначил временным главой региона Михаила Дегтярева, митингующие также стали требовать отставки Дегтярева.
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