 В ФРГ узаконено обозначение пола ″различный″ для интерсексуалов | Новости из Германии о Германии | DW | 14.12.2018

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Германия

В ФРГ узаконено обозначение пола "различный" для интерсексуалов

Отныне данные о половой принадлежности интерсексуалов могут заноситься в базу данных свидетельств о рождении в ФРГ под обозначением "различный". Соответствующую поправку к закону принял германский бундестаг.

Символическое обозначение третьего пола

Представители "третьего пола" впредь смогут регистрироваться в базе данных ЗАГСа о рождении под обозначением "различный" ("divers"). Германский бундестаг вечером в четверг, 13 декабря, принял соответствующие поправки к законодательству. До сих пор для внесения данных о половой принадлежности в записях актов гражданского состояния существовали лишь три опции: "мужской", "женский" или "данные отсутствуют".

Контекст

Скоро в документах немецких граждан появится опция для указания третьего пола. Почему это важно не только для Германии, в интервью DW рассказал человек, которого это непосредственно касается. (08.08.2018)

Рекомендации немецкого Совета по этике по введению в ФРГ "третьего пола" были готовы еще пять лет назад. Власти могли начать действовать гораздо раньше, считает Кристоф Штрак. (09.11.2017)

Поправки к закону были приняты в целях защиты интерсексуалов, у которых тело имеет и мужские, и женские половые признаки. Если при рождении ребенок не может быть приписан ни к мужскому, ни к женскому полу, и дальнейшее половое развитие также не позволит однозначно определить мужской или женский пол, то запись в акте регистрации о рождении может быть изменена задним числом. Эта норма распространяется и на те случаи, когда при рождении ребенка был выбран неверный пол.

В таких случаях будет возможно изменить задним числом и имя человека. Для этого, однако, потребуется медицинское заключение. "Зеленые" и левые раскритиковали это требование в ходе парламентских слушаний. Объединение ЛГБТ также негативно отнеслись к этому требованию. "Изменение имени и правовой половой принадлежности должно быть обеспечено по требованию заявителя в орган ЗАГСа. Унизительные освидетельствования и патологизация должны быть отменены", - подчеркнул представитель организации.

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