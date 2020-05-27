 В ФРГ растет число политически мотивированных преступлений | Новости из Германии о Германии | DW | 27.05.2020

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Германия

В ФРГ растет число политически мотивированных преступлений

Большинство политически мотивированных преступлений в Германии совершается правыми радикалами. Число антисемитских правонарушений достигло максимума за 20 лет.

Полиция в Галле после нападения на синагогу, 10 октября 2019 г.

Полиция в Галле после нападения на синагогу, 10 октября 2019 г.

В 2019 году в Германии было совершено 41 777 политически мотивированных преступлений, их число резко подскочило по сравнению с предыдущим годом - на 14,2 процента. При этом, согласно данным, представленным министром внутренних дел ФРГ Хорстом Зеехофером (Horst Seehofer) в среду, 27 мая, число преступлений на почве антисемитизма выросло на 13 процентов до 2032, это самый высокий показатель с начала ведения подобной статистики в 2001 году.

Большинство подобных правонарушений совершено правыми радикалами - почти 53,5 процента от общего числа политически мотивированных преступлений, а в случае совершенных на почве антисемитизма этот показатель еще выше - более 93 процентов.

Количество антиисламских проступков выросло на 4,4 процента, составив 950. Более чем 90 процентов случаев имеют праворадикальную подоплеку.

Зеехофер подчеркнул, что федеральные и земельные власти принимают меры борьбы с правыми экстремистами, указав, в частности, на создание правительственной комиссии по противодействию правому экстремизму и расизму.

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Теракт в Галле: предполагаемый преступник – немец

 

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