 В ФРГ в память о жертвах нацизма установлен 75-тысячный ″камень преткновения″ | Новости из Германии о Германии | DW | 29.12.2019

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Германия

В ФРГ в память о жертвах нацизма установлен 75-тысячный "камень преткновения"

Два бетонных кубика - "юбилейный" и "обычный" - призваны напомнить о судьбе Марты и Бенно Розенбаумов, вынужденных в 1941 году эмигрировать в Уругвай.

Гунтер Демниг и камень преткновения (Фото из архива)

Гунтер Демниг и "камень преткновения" (Фото из архива)

Кельнский художник Гунтер Демниг (Gunter Demnig) в воскресенье, 29 декабря, установил 75-тысячный "камень преткновения" в память о жертвах времен национал-социализма. Вмонтированный в мостовую "юбилейный" бетонный кубик с латунной табличкой появился в Меммингене (земля Бавария). Рядом с ним расположен еще один, "обычный", пишет dpa. Оба напоминают о судьбе Марты и Бенно Розенбаумов - еврейской супружеской пары, чей дом был разграблен во время погрома в этом городе во время "хрустальной ночи" - 10 ноября 1938 года. 

Контекст

В 1918 году кайзер Вильгельм II отрекся от престола, спустя 20 лет нацисты организовали еврейские погромы в "хрустальную ночь", а в 1989 году пала Берлинская стена. (09.11.2019)

Председатель Центрального совета евреев в Германии Шарлотта Кноблох - одна из уцелевших свидетелей еврейских погромов. В интервью Deutsche Welle она делится воспоминаниями и заглядывает в сегодняшний день. (08.11.2008)

В 1941 году Розенбаумы бежали в Монтевидео - столицу Уругвая. Три года спустя Бенно покончил с собой, по всей видимости, не выдержав разлуки с родными местами. "Камни преткновения" размещены перед бывшим домом супругов в Баварии.

О "камнях преткновения"

Гунтер Демниг с 1993 года работает над своим проектом, хранящим воспоминания о преследованиях нацистской эпохи. "Камни преткновения" побуждают остановиться и прочесть написанное на них. Они стали самым масштабным децентрализованным мемориалом в мире.

По данным Демнига, подобные памятные знаки сегодня установлены более чем в 1260 муниципальных образованиях Германии и 24 странах. Речь идет, например, об Австрии, Аргентине, Бельгии, Греции, Италии, Нидерландах, Польше, Франции. Только в черте Меммингена свыше 100 таких "камней".

В России их аналогией можно считать персональные мемориальные знаки на домах, откуда в сталинские (да и не только в сталинские) времена увозили ночами людей, ставших жертвами коммунистического режима. Акция получила название "Последний адрес".

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    Иоахим фон Риббентроп (слева), Иосиф Сталин (второй слева) и Вячеслав Молотов (ставит подпись, сидит справа). Со стороны СССР договор был подписан наркомом по иностранным делам Молотовым, со стороны Германии - ее министром иностранных дел Риббентропом. Договор часто называют "пактом Молотова-Риббентропа".

  • Вячеслав Молотов (слева) и Адольф Гитлер (справа)

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    Стороны соглашения обязывались воздерживаться от нападения друг на друга и соблюдать нейтралитет в случае, если одна из них становилась объектом военных действий третьей стороны. К договору прилагался секретный дополнительный протокол о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе. С ответным визитом в Берлине был Молотов. На снимке он слева с Гитлером и переводчиком.

  • Сталин

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    "Наши враги рассчитывали на то, что Россия станет нашим противником после завоевания Польши... Я был убежден, что Сталин никогда не примет предложения англичан. Только безоглядные оптимисты могли думать, что Сталин настолько глуп, что не распознает их истинной цели. Россия не заинтересована в сохранении Польши… Теперь... путь солдатам открыт", - Адольф Гитлер (1939 год).

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    "...как могло случиться, что советское правительство пошло на заключение пакта о ненападении с такими вероломными людьми и извергами, как Гитлер и Риббентроп? Не была ли здесь допущена со стороны советского правительства ошибка? Конечно, нет! Пакт о ненападении есть пакт о мире между двумя государствами", - из выступления Сталина (1941 год, после нападения Гитлера на СССР).

  • Участники подписания

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Предыстория

    Договор был подписан после периода очень серьезного охлаждения советско-германских отношений, вызванного приходом Гитлера к власти, и вооруженных конфликтов, в которых СССР противостоял гитлеровской коалиции: Германии и Италии в Испании, Японии на Дальнем Востоке. Договор стал неожиданностью не только для третьих стран, но и для населения СССР и Германии.

  • Участники подписания

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Результаты

    1 сентября 1939 года Германия начала вторжение в Польшу, а 17 сентября 1939 года на территорию Польши вошли советские войска. Территориальный раздел страны был завершен 28 сентября 1939 года подписанием договора о дружбе и границе между Советским Союзом и Германией. Позже к СССР были присоединены страны Прибалтики, Бессарабия и Северная Буковина, а также часть Финляндии.

  • Немецкие войска в Польше

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Начало Второй мировой

    Польская кампания вермахта - военная операция, в результате которой территория Польши была полностью оккупирована, а ее части аннексированы "третьим рейхом" и СССР. В ответ на агрессию Гитлера Великобритания и Франция объявили войну Германии, что ознаменовало начало Второй мировой войны. Датой ее начала ринято считать 1 сентября 1939 года - день вторжения в Польшу.

  • Немецкие войска в Польше

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Раздел Польши

    Германские войска нанесли поражение вооруженным силам Польши. 17 сентября на территорию Польши вошли советские войска - как сообщалось официально, с целью присоединения к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Территория Польши была поделена между Германией и Советским Союзом в соответствии с секретными протоколами к договорам о ненападении и о дружбе и границе, а также Литвой и Словакией.

  • Парад в Бресте

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Совместный парад в Бресте

    14 сентября 1939 года немецкий 19-й моторизованный корпус атаковал Брест-на-Буге (тогда польский город) и занял его. 22 сентября Брест был передан 29-й танковой бригаде Красной армии во время импровизированного парада. Парад принимают: в центре - генерал Гудериан (командующий 19-й моторизованным корпусом), справа - командир 29-й легкотанковой бригады РККА, комбриг Семен Кривошеин.

  • Парад в Бресте

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Город-символ

    Город Брест вошел в состав СССР как центр новообразованной Брестской области Белорусской ССР. По реке Западный Буг пролегла советско-германская демаркационная линия. И именно этот город 22 июня 1941 года одним из первых подвергся атаке германских войск. Оборона Брестской крепости стала символом стойкости, мужества и воинской доблести. На фото - парад при передаче города Красной армии в 1939 году.

  • Немецкие танки в Польше, 1939 год

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Чем кончилась дружба

    После нападения Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года "пакт Молотова-Риббентропа", так же как и все остальные советско-германские договоры, утратил силу. В 1989 году Съезд народных депутатов СССР осудил секретный дополнительный протокол к договору и признал его недействительным с момента подписания. Сегодня 23 августа - День памяти жертв сталинизма и нацизма.

    Автор: Дарья Брянцева


Смотреть видео 02:23

Виртуальные "камни преткновения" в Мюнхене

Контекст

Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

23 августа 1939 года Германия и СССР подписали договор о ненападении. Несколько дней спустя Германия начала вторжение в Польшу, а 17 сентября на территорию Польши вошли советские войска. (21.08.2014)  

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