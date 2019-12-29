В ФРГ в память о жертвах нацизма установлен 75-тысячный "камень преткновения"

Кельнский художник Гунтер Демниг (Gunter Demnig) в воскресенье, 29 декабря, установил 75-тысячный "камень преткновения" в память о жертвах времен национал-социализма. Вмонтированный в мостовую "юбилейный" бетонный кубик с латунной табличкой появился в Меммингене (земля Бавария). Рядом с ним расположен еще один, "обычный", пишет dpa. Оба напоминают о судьбе Марты и Бенно Розенбаумов - еврейской супружеской пары, чей дом был разграблен во время погрома в этом городе во время "хрустальной ночи" - 10 ноября 1938 года.

В 1941 году Розенбаумы бежали в Монтевидео - столицу Уругвая. Три года спустя Бенно покончил с собой, по всей видимости, не выдержав разлуки с родными местами. "Камни преткновения" размещены перед бывшим домом супругов в Баварии.

О "камнях преткновения"

Гунтер Демниг с 1993 года работает над своим проектом, хранящим воспоминания о преследованиях нацистской эпохи. "Камни преткновения" побуждают остановиться и прочесть написанное на них. Они стали самым масштабным децентрализованным мемориалом в мире.

По данным Демнига, подобные памятные знаки сегодня установлены более чем в 1260 муниципальных образованиях Германии и 24 странах. Речь идет, например, об Австрии, Аргентине, Бельгии, Греции, Италии, Нидерландах, Польше, Франции. Только в черте Меммингена свыше 100 таких "камней".

В России их аналогией можно считать персональные мемориальные знаки на домах, откуда в сталинские (да и не только в сталинские) времена увозили ночами людей, ставших жертвами коммунистического режима. Акция получила название "Последний адрес".

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