В фонде "Ночлежка" удивлены попыткам записать его в "иноагенты"

В помогающей бездомным межрегиональной благотворительной организации"Ночлежка" удивлены запросу депутата московского муниципального округа Беговой Зои Андриановой проверить фонд "на предмет соответствия статусу иностранного агента". Об этом в пятницу, 22 ноября, в интервью DW заявила руководитель отдела привлечения ресурсов и PR "Ночлежки" Екатерина Черемисина.

"У нас это, в первую очередь, вызывает удивление", - отметила она. "Чтобы вас признали иностранным агентом, должны быть соблюдены два требования. Одно из них: вы должны вести политическую деятельность", - пояснила Черемисина. "У нас нет политической деятельности, мы помогаем бездомным людям", - подчеркнула она.

Депутат обратилась к Путину

В среду, 20 ноября, Андрианова написала в Facebook, что обратилась к президенту РФ Владимиру Путину и "профильным подразделениям администрации" с просьбой провести проверку в отношении "Ночлежки". Депутат, в частности, подняла вопрос о получении организацией президентских грантов и обратила внимание на имеющий, по ее словам, место "острый конфликт" фонда с местными жителями. Он возник вокруг размещения между Савеловским, Беговым и Тверским районами Москвы реабилитационного приюта и консультационной службы для бездомных, написала Андрианова.

В соответствии с одобренными российской Госдумой в июле 2012 года поправками, регистрироваться в качестве "иностранных агентов" должны некоммерческие организации (НКО), которые занимаются политической деятельностью и получают зарубежное финансирование.

Зарубежное финансирование

Как указывают в организации, "Ночлежка" никогда не занималась политикой". Что касается иностранного финансирования, то в фонде его не скрывают. По словам Черемисиной, год назад "доля зарубежных фондов" в финансировании организации "была чуть выше, сейчас она падает". Если в 2018 году эта цифра составляла 26 процентов, то сейчас - около 15, пояснила собеседница DW.

Основную роль в бюджете организации в минувшем году играли частные пожертвования (42,9 процента). На российские коммерческие компании приходились 16,3 процента, на региональный и федеральный бюджеты - 11,1 процента.

По словам Черемисиной, официального запроса от администрации президента им пока не поступало. "С нами связывался только Роспотребнадзор и прокуратура", - пояснила она. "Мы стремимся сами, чтобы к нам не было никаких претензий", - добавила она.

"Стигматизированная тема"

В пресс-службе "Ночлежки" считают, что повышенное внимание к ней в столице связано с тем, что сама проблема помощи лицам без определенного места жительства - очень чувствительная. "Есть ощущение, что в Москве пока еще не было крупной дискуссии по вопросу бездомности. Это такая стигматизированная тема", - отметила Черемисина.

"Глядя на нынешнюю реакцию, появилось ощущение, что в Москве есть потребность говорить на эту тему", - добавила представительница фонда. По ее словам, в Санкт-Петербурге в прошлом году на улице умерло где-то "900 бездомных, а в Москве -больше 2000".

Фонд "Ночлежка" был основан в 1990 году в Санкт-Петербурге. Сотрудники организации помогают бездомным людям оформить документы, найти работу, родственников или оспорить незаконные сделки с недвижимостью. Фонд самостоятельно ищет спонсоров. Его поддерживают многие российские знаменитости, в том числе музыканты Юрий Шевчук и Сергей Шнуров.

Все эти годы фонд активно работал в Петербурге. Офис в Москве у него появился буквально два года назад. Совсем недавно там начали проводиться гуманитарные акции и просветительские кампании.

В чем суть претензий депутата Андриановой

По словам муниципального депутата Андриановой, за неделю против размещения на территории района Беговой приюта было собрано "более полутора тысячи подписей". Всего в Беговом - около 42 тыс. жителей.

"В район, находящийся в 5 км от Кремля, будут стекаться бездомные со всех концов города, страдающие алкоголизмом и другими зависимостями, а также страдающие инфекционными и паразитарными болезнями", - уверена Андрианова.

В своем заявлении на имя президента она написала, что "Ночлежка" заведомо дезинформирует прессу о том, что приют будет располагаться "вдали от жилых домов и социальных объектов". Кроме того, Андрианова обвинила сотрудников организации в "агрессивной PR-кампании", а сотрудников СМИ - "в тенденциозной односторонней подаче материалов" о фонде.

Центр готовится к открытию

Открытие реабилитационного центра для бездомных и консультационной службы запланировано на март 2020 года. В ближайших планах "Ночлежки" - подготовка к этому и ремонт здания.

"Всегда будут люди, которые не согласны, что должен быть приют или хоспис... Значит ли это, что таких проектов быть не должно? Нам кажется, что нет", - отметила руководитель отдела привлечения ресурсов и PR "Ночлежки" Черемисина.

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