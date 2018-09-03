В финале "Мисс Англия" впервые выступит участница в хиджабе

Участница конкурса "Мисс Англия", 20-летняя студентка Сара Ифтехар, намерена выйти на сцену в хиджабе в финале состязания, который пройдет во вторник, 4 сентября. Это станет первым случаем в истории конкурса. "Просто "Мисс Англия" демонстрирует путь, которым идет сегодня Англия", - заявила представитель оргкомитета конкурса британскому изданию The Daily Mail.

Ранее Ифтехар уже выиграла титул "Мисс Хаддерсфилд" - в городе на севере Англии. Девушка часто публикует в соцсетях свои фотографии в традиционном пакистанском платье. "Мы все располагаем равными возможностями в этом конкурсе. Если я хочу прикрываться и одеваться скромно, почему это должно быть проблемой", - заявила Ифтехар.

"Тот факт, что Ифтехар дошла до финала "Мисс Англии", - это то, на что должны обращать внимание мусульманская община и вообще женщины", - пишет обозреватель The Independent.

Финал конкурса пройдет в центральной Англии, в городе Ноттингемшир. Его победитель примет участие в конкурсе "Мисс мира-2018", который пройдет в Китае в ноябре и декабре.

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