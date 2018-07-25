В Украине растут объемы нелегального оружия у частных лиц

Во владении частных лиц в Украине может находиться до 5 млн единиц огнестрельного оружия. Об этом сообщило в среду, 25 июля, агентство РБК-Украина со ссылкой на главу наблюдательного совета Украинской ассоциации владельцев оружия Георгия Учайкина.

По словам Учайкина, пик спроса пришелся на март 2014 года, вскоре после столкновений на Майдане. Позже ситуация немного успокоилась. Тем не менее, по подсчетам экспертов, ежегодный оборот держится на уровне в 70-100 тысяч единиц.

Граждане не чувствуют себя в безопасности и продолжают вооружаться, отметил Георгий Учайкин. Одна из причин - ощущение незащищенности вследствие аннексии Россией Крыма и военного конфликта в Донбассе.

На 22-м месте в мире

По данным организации Small Arms Syrvey, базирующейся в Женеве, в 2017 году Украина занимала 22-е место в мире по запасам легального и нелегального оружия у частных лиц - всего порядка 4 млн 400 тыс. единиц.

Как уточняют в Национальной полиции Украины, официальная статистика за 2018 год свидетельствует о том, что на руках у украинцев - свыше 890 тыс. единиц зарегистрированного оружия.

"Люди, которые покупают оружие, психологически готовы к его применению", - предупредил Учайкин.

Ранее стало известно, что США в 2017 году приобрели у Киева более 5000 автоматов и пистолетов-пулеметов, а также 790 переносных противотанковых винтовок и гранатометов.

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