В тюрьму за пост с критикой власти. Как в Приднестровье нарушают свободу слова

В Приднестровье борются с "информационным экстремизмом". Под статью Уголовного кодекса попадают и книги, и посты в соцсетях - все, что не соответствует официальной позиции властей.
В Приднестровье возбуждено уголовное дело в отношении 22-летней Ларисы Калик, выпустившей книгу о ситуации в местной армии. А оппозиционного депутата Тираспольского горсовета Александра Самония объявили в розыск по обвинению в призывах через соцсети к "социальной вражде и нетерпимости" и "оскорблении президента". Это лишь два примера того, как в непризнанной Приднестровской республике борются с "информационным экстремизмом". Независимые эксперты говорят о нарушении свободы слова в регионе и необходимости привлекать к этой проблеме внимание международных структур.
Уголовное преследование за книгу об армии
В декабре 2019 года, при поддержке чешской неправительственной организации People in Need, вышла книга тираспольчанки Ларисы Калик "Год молодости". В ней рассказано 12 невыдуманных историй солдат, служивших в приднестровской армии. "Анонимность героев сохранена для их безопасности", значится на титульном листе. А в авторском предисловии подчеркнуто: "Основная цель моей работы - открытие общественного диалога на тему недостатков армии. Говорить о проблемах, значит искать пути решения".
"Герои книги просто честно рассказывают о нравах в приднестровской армии. В книге нет никаких призывов к свержению власти, - говорит в интервью DW Лариса Калик. - И я не понимаю, почему меня обвиняют в экстремизме". По словам Калик, она узнала об обвинениях в свой адрес совсем недавно, хотя военная прокуратура возбудила против нее уголовное дело еще 3 марта. Ларису Калик обвиняют в нарушении статьи 276 УК Приднестровья "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности". Ей грозит огромный штраф либо лишение свободы на срок от 3 до 5 лет. Автору книги пришлось уехать из Приднестровья. Возвращаться домой она пока не собирается, но очень волнуется за родных, которые остались в Тирасполе.
Дело депутата Самония
Находится в бегах и оппозиционный депутат Тираспольского горсовета Александр Самоний. Уголовное дело против него было возбуждено в начале июня этого года. Прокуратура в Тирасполе потребовала снять с Самония депутатский иммунитет. Ему инкриминируют призывы в соцсетях под вымышленном именем к "социальной вражде и нетерпимости", а также публичные оскорбления в Facebook лидера Приднестровья Вадима Красносельского.
В интервью кишиневским СМИ Самоний отверг все эти обвинения и сообщил, что в домах его родственников проходили обыски, в ходе которых были изъяты компьютеры и другие цифровые носители информации. По мнению Самония, дело против него "сфабриковано по политическим мотивам".
3 года тюрьмы за "оскорбление президента"
Пенсионеры Татьяна Белова и Сергей Мирович из села Чобручи Слободзейского района стали первыми, кто получил в Приднестровье по три года тюрьмы за "публичное оскорбление президента" в социальных сетях. Супруги были арестованы в августе 2019 года, и долгое время о них никто ничего не знал. "Судебный процесс проходил практически тайно. Представители общественности и журналисты не могли присутствовать на процессе, поскольку невозможно было узнать, где и когда состоится очередное судебное заседание", говорится в распространенном в кишиневских СМИ заявлении Союза оппозиционных СМИ Приднестровья.
Уголовный кодекс непризнанной "Приднестровской молдавской народной республики" был дополнен статьей 316-1 "оскорбление президента" в марте 2019 года. За ее нарушение предусматривается штраф, исправительные работы сроком до двух лет, либо лишение свободы до 5 лет.
В Приднестровье нарушаются права человека
"Все эти дела только верхушка айсберга, подобных историй много, - сообщил в беседе с корреспондентом DW приднестровский журналист, который попросил не называть его имени. - В Приднестровье сейчас преследуют инакомыслящих, как в 1937 году. Я стараюсь не обсуждать ничего по телефону, не пишу в соцсетях".
В регионе нарушаются базовые права человека, в том числе право на свободу слова, считает местный правозащитник, директор НПО "Содействие эффективному правосудию" Степан Поповский. "Все, что не нравится властям, что не совпадает с официальной точкой зрения, толкуется как экстремизм. Я знаком и с делом Калик, и с делом Самония. Ничего экстремистского, подрывающего общественный строй, они не писали. Я проинформировал об этом международные структуры, в том числе участников переговорного формата 5+2 (где Кишинев и Тирасполь - стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - стороны-гаранты, ЕС и США - наблюдатели. - Ред.). Ждем реакции", - сообщил Поповский в интервью DW.
"Режим в Приднестровье ужесточается. То, что там происходит, - далеко от демократии", а Кишинев, к сожалению, может оказать приднестровцам "только моральную поддержку, но это уже немало", заявил DW исполнительный директор Ассоциации независимой прессы Петру Маковей.
По его словам, кишиневские СМИ "мало пишут о том, что творится в регионе, обращают внимание только на самые громкие дела". Эксперт считает, что, если приднестровские журналисты, "по понятным причинам, не могут обнародовать информацию о нарушении свободы слова" в регионе, они могут обратиться к кишиневским коллегам. "Такие факты нужно обязательно доносить до международных структур. Требования международных партнеров по развитию помогут, если не решить проблемы, то хотя бы снизить их остроту", - убежден директор молдавской журналистской ассоциации.
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