В Турции в рамках расследования побега Гона задержаны семь человек

Турецкая полиция задержала семь человек, включая четырех пилотов, в рамках расследования того, как экс-главе французско-японского автомобилестроительного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону удалось сбежать из Японии в Ливан через Турцию. Об этом в четверг, 2 января, сообщил турецкий телеканал NTV.

По данным агентства Reuters, сославшегося на полицию, остальные задержанные - это два сотрудника наземных служб Стамбульского аэропорта имени Ататюрка и один грузчик. Ожидается, что вскоре они предстанут перед судом.

Как передали источники агентства, Карлос Гон 30 декабря прилетел в Бейрут на частном самолете из Стамбула. Ежедневная газета Hurriyet на своем сайте со ссылкой на представителя МВД Турции сообщила, что турецкая пограничная полиция не была уведомлена о транзите Гона, в системе аэропорта нет данных о его въезде и выезде.

Операцию могла организовать частная охранная фирма

По данным Hurriyet, Карлос Гон прибыл в Стамбул утром 30 декабря, там он сменил самолет и вылетел в Бейрут. Как уточняет японская телекомпания NHK, у бразильца Гона имеется также гражданство Франции. Его запасной паспорт на время следствия в Японии хранился в закрытом чемодане, передала она. Вывоз бизнесмена из Токио, по всей видимости, организовала частная охранная компания. Основные детали плана прорабатывались в течение трех месяцев, передает Reuters.

Первый арест Карлоса Гона

Карлос Гон спас Nissan от банкротства и основал франко-японский автомобилестроительный альянс Renault-Nissan-Mitsubishi. В ноябре 2018 года мужчину арестовали по обвинению в личном обогащении за счет средств Nissan. В январе 2019 года прокуратура Японии предъявила Гону новые обвинения - в злоупотреблении доверием и занижении собственных доходов в период с 2015 по 2018 годы.

Увольнение из Nissan и уход из Renault

Через несколько дней после ареста Nissan уволила Гона с поста главы административного совета компании. По словам министра финансов Франции Брюно Ле Мэра, топ-менеджер написал заявление об уходе и с должности главы Renault. Акционеры Nissan в ходе внеочередного собрания приняли решение исключить Гона из совета директоров компании.

Освобождение под залог и второй арест

В марте бывший глава альянса был освобожден из тюрьмы под залог с рядом жестких условий. Ожидается, что судебный процесс по его делу начнется в Японии в 2020 году. По версии прокуратуры в Токио, Гон использовал мошенническую схему, переводя деньги Nissan фирме по продаже легковых автомобилей, зарегистрированной в Омане. Он мог использовать на личные нужды часть этих средств, считает сторона обвинения. Сам Карлос Гон отрицает все обвинения в свой адрес и считает себя "жертвой заговора". По данным японского министерства юстиции, у Токио и Бейрута не заключен договор об экстрадиции.

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