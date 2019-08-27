 В тренде - уродливые сандалии (видео) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 27.08.2019

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Культура и стиль жизни

В тренде - уродливые сандалии (видео)

Мода и красота - не обязательно родственные понятия. Нынешним летом в тренде - сандалии и босоножки, которые изящными никак не назовешь.

Смотреть видео 03:51

В тренде - уродливые сандалии

Смотрите так же:

  • Обувь марки Birkenstock

    Модная обувь для жаркого сезона

    Долговечные биркенштоки

    Обувь марки Birkenstock до сих пор вызывает негодование среди непросвещенных модников. Грубые лишь на первый взгляд эти сандалии по-прежнему любимы в Германии и остаются хитом летнего сезона. Сегодня их носят с платьями миди, широкими брюками 7/8 и джинсовыми шортами.

  • Обувь оттенков золотистый или серебристый металлик

    Модная обувь для жаркого сезона

    Холодный блеск

    Обувь оттенков золотистый или серебристый металлик сочетается с аксессуарами в стиле диско, кожаными куртками и темными брючными костюмами.

  • Экологичные эспадрильи

    Модная обувь для жаркого сезона

    Экологичные эспадрильи

    В этой обуви из натуральных материалов - парусины и льна вам точно будет комфортно даже в самую жаркую погоду. Эспадрильи отлично смотрятся с платьями-рубашками, короткими юбками и темными джинсами. Этим летом особенно актуальны фруктовые принты и блестящие вставки.

  • Массивные и прозрачные сандалии

    Модная обувь для жаркого сезона

    Массивные и прозрачные

    Девушки небольшого роста могут быть спокойны: высокая платформа вновь актуальна. Самым смелым модницам советуем последовать примеру вокалистки группы Frida Gold, появившейся на вручении музыкальной премии Echo-2016 в обуви из пластика. Эти сандалии сочетают сразу две тенденции этого лета - массивность и прозрачность.

  • Классические лодочки

    Модная обувь для жаркого сезона

    Острый нос

    Тренд начала 2000-х возвращается: ведущие мировые дизайнеры представили балетки, босоножки и классические лодочки с острым носом. У этой обуви есть одно неоспоримое преимущество - она идеально сочетается со всеми вещами базового гардероба. Советуем обратить внимание на однотонные туфли с блестящими элементами.

  • Кроссовки Адидас

    Модная обувь для жаркого сезона

    Вечная классика

    Если вы верны своим любимым кроссовкам, нужно решаться на самые неожиданные комбинации - с платьями, юбками в пол и даже комбинезонами. Свежо будут смотреться полностью однотонные сникеры персиковых и мятных оттенков, а также классические модели.

  • Лоферы

    Модная обувь для жаркого сезона

    Альтернатива шпилькам

    Лоферы со смешными рисунками и забавными надписями должны быть в гардеробе каждой девушки. В сочетании с рубашкой и укороченными брюками в такой обуви можно смело отправиться в офис.

  • Белые парусиновые кеды

    Модная обувь для жаркого сезона

    Комфорт и минимализм

    Напоследок совет для мужчин: белые парусиновые кеды в этом сезоне носят с укороченными брюками-чинос и шортами в стиле милитари.

    Автор: Ксения Сафронова


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Контекст

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