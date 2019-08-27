В тренде - уродливые сандалии (видео)

Что надеть мужчине летом: советы модельеров

В жару мужчинам не позавидуешь. В отличие от женщин, они не могут позволить себе облачаться в минималистские топики или воздушные туники. Но модельеры стараются и делают их гардероб все больше похожим на... женский. (15.07.2010)