В тренде - уродливые сандалии (видео)

Мода и красота - не обязательно родственные понятия. Нынешним летом в тренде - сандалии и босоножки, которые изящными никак не назовешь.
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Сандалии, шорты, футболка балахоном, - так нередко представляют немцев. Неделя моды в Берлине разрушила этот стереотип. "Я в восторге от внешности берлинцев, от их манеры одеваться", - говорит один из ее участников. (26.01.2010)
В жару мужчинам не позавидуешь. В отличие от женщин, они не могут позволить себе облачаться в минималистские топики или воздушные туники. Но модельеры стараются и делают их гардероб все больше похожим на... женский. (15.07.2010)