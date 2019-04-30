 В Токио прошла вторая церемония интронизации императора Нарухито | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.10.2019

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Мир

В Токио прошла вторая церемония интронизации императора Нарухито

После третьей церемонии, которая запланирована на ноябрь, Нарухито будет окончательно принят в династию императоров. Предыдущий император Акихито сложил свои полномочия в мае.

Император Нарухито на церемонии в Токио 22 октября 2019 года

Император Нарухито на церемонии в Токио 22 октября 2019 года

В Токио во вторник, 22 октября, состоялась официальная церемония вступления на престол 126-го по счету японского императора Нарухито. В ней приняли участие около 2000 именитых гостей из Японии и более чем 180 других стран мира, а также представители международных организаций. Церемония длилась около 30 минут и стала самым важным звеном в цепочке ритуалов, начавшихся в мае, когда Нарухито сменил на престоле своего отца Акихито.

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После церемонии был запланирован банкет, на который приглашены все гости. В их числе оказались президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) с супругой, зампредседателя Совета Федерации Ильяс Умаханов, президент Украины Владимир Зеленский с женой, принц Чарльз, а также короли Бельгии, Испании, Нидерландов.

Третья церемония состоится 14 ноября, лишь после ее завершения Нарухито будет окончательно принят в династию императоров.

Предыдущий император, 85-летний Акихито сложил свои полномочия после 30-летнего регентства в ночь на 1 мая по местному времени. Он стал первым за последние примерно 200 лет императором Японии, освободившим трон для наследника еще при жизни. Восхождение на престол Нарухито ознаменовало в Японии начало новой эры Рэйва - "Прекрасной гармонии". Эта система используется в стране для летоисчисления наряду с общепринятой международной. 

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    Автор: Максим Нелюбин


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