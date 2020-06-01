 В США умер знаменитый художник Христо | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 31.05.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

В США умер знаменитый художник Христо

Художник Христо, прославившийся своими инсталляциями и работами с упаковкой, умер в Нью-Йорке в возрасте 84 лет. Одним из самых известных его проектов было упакованное здание Рейхстага.

Христо и Рейхстаг

Всемирно известный американский художник болгарского происхождения Христо Явашев (встречаются два написания его сокращенного творческого имени: Христо и Кристо) скончался в возрасте 84 лет в своей квартире в Нью-Йорке. Об этом в воскресенье, 31 мая, сообщили его сотрудники на его официальной странице в Facebook.

Христо

Христо, родившийся в болгарском Габрово в 1935 году, прославился своими инсталляциями и работами в технике ампакетажа. Он вместе со своей женой Жан-Клод, скончавшейся в 2009 году, работал с упаковкой, а также заворачивал в нее здания и объекты. Его фирменным знаком были блестящие цветные ткани, которыми он обтягивал строения. Одна из самых знаменитых работ Христо и его жены - здание Рейхстага, завернутое в 1995 году в 100 тысяч квадратных метров ткани. Чтобы получить на это разрешение, художникам понадобилось около 20 лет. Другие известные проекты пары: ворота, установленные в центральном парке Нью-Йорка, гигантские зонтики в Японии и Калифорнии, деревья в Швейцарии.

Его последней работой должна была стать упакованная Триумфальная арка в Париже. Ее планировали обернуть в 25 тысяч квадратных метров ткани серебристо-голубого цвета. Инсталляция была запланирована на осень этого года, но из-за эпидемии коронавируса проект отложили до 2021 года. В офисе художника заявили, что, несмотря на его смерть, задумка будет реализована.

Смотрите также:

  • Рулоны

    Христо: от Рейхстага в Берлине - до Триумфальной арки в Париже

    Начало триумфа

    "Мы победили!" - объявил Христо (встречаются два написания: Христо и Кристо) 25 февраля 1994 года. 23 года потребовалось американскому художнику болгарского происхождения на получение разрешения на проведение акции. После бурных дебатов бундестаг дал "зеленый свет" необычному проекту. 17 июня 1995 года у здания парламента в Берлине появились грузовики с рулонами ткани для драпировки.

  • Христо

    Христо: от Рейхстага в Берлине - до Триумфальной арки в Париже

    Мастер драпировки

    В Германии инициатива Христо встретила поначалу мощное сопротивление. Многих немецких политиков художнику пришлось лично убеждать в целесообразности проекта. Но в ходе поименного голосования большинство депутатов бундестага одобрили планы Христо.

  • Рейхстаг

    Христо: от Рейхстага в Берлине - до Триумфальной арки в Париже

    Символ свободы

    Рейхстагом Христо заинтересовался еще во время холодной войны. В 1978 году в Цюрихе был показан задрапированный макет здания, построенного в 1894 году. Для Христо Рейхстаг, в котором в 1918 году была провозглашена Веймарская республика, был символом свободы. Эта тема лейтмотивом проходит через все его творчество после бегства в 1951 году из коммунистической Болгарии.

  • Кристо и Жан-Клод

    Христо: от Рейхстага в Берлине - до Триумфальной арки в Париже

    Коллекция "Упакованный Рейхстаг"

    По случаю 20-летнего юбилея "упаковки Рейхстага" в Берлине в 2015 году прошла ретроспективная выставка, посвященная истории проекта. Экспонатами стали фотографии, макеты, чертежи, а также остатки ткани и креплений, которые использовались для драпировки здания в 1995 году. Христо и Жан-Клод тоже тогда приехали в Берлин по случаю юбилея.

  • Драпировка Рейхстага

    Христо: от Рейхстага в Берлине - до Триумфальной арки в Париже

    Искусство со сроком годности

    Все произведения Христо существуют в течение короткого времени. Христо материализовал свой протест против собственности! Его искусство любой желающий мог лицезреть бесплатно. Оно никому не принадлежит. А постоянство - и есть собственность. Бундестаг оставался задрапированным всего 14 дней.

  • Завернутый Рейхстаг

    Христо: от Рейхстага в Берлине - до Триумфальной арки в Париже

    Рекорд

    23 июня 1995 года более 500 тысяч человек собрались в Берлине, чтобы стать свидетелями того, как укрепили на здании Рейхстага последние из 70 рулонов серебристой ткани общей площадью более 100 тысяч квадратных метров. "Упаковку" обвязали 8-километровым ярко-синим канатом. За 14 дней - 5 миллионов посетителей! Это было рекордное число для художественной акции за столь короткое время.

  • Задрапированный воздух

    Христо: от Рейхстага в Берлине - до Триумфальной арки в Париже

    Задрапированный воздух

    "Открытием через сокрытие" называют художественный метод Христо. Самыми первыми задрапированными объектами были вполне прозаичные консервные банки и бутылки. На выставке современного искусства documenta в Касселе в 1968 году художник задрапировал... воздух. Баллон, прозванный в народе "колбаса", имел объем в 5600 кубических метров.

  • Занавес в горах

    Христо: от Рейхстага в Берлине - до Триумфальной арки в Париже

    Занавес в горах

    С конца 1960-х годов проекты Христо и Жан-Клод становятся все масштабнее. В Австралии они задрапировали побережье, причем на несколько километров. В Скалистых горах американского штата Колорадо протянули на сотни метров занавес через долину. Все проекты художники финансировали сами - за счет продажи рисунков, фотографий и макетов.

  • Мост Pont Neuf

    Христо: от Рейхстага в Берлине - до Триумфальной арки в Париже

    Свежий взгляд

    Христо и Жан-Клод упаковывали свои объекты так, чтобы драпировка позволяла угадывать очертания. Недосказанность стимулировала фантазию. Эстетичность драпировки также играла немаловажную роль. В 1985 году они упаковали знаменитый Pont Neuf - в зависимости от погодных условий самый древний мост Парижа каждую секунду в буквальном смысле слова представал в новом свете.

  • 3000 зонтиков

    Христо: от Рейхстага в Берлине - до Триумфальной арки в Париже

    Опасное искусство

    Порой проекты Христо и Жан-Клод были связаны с риском. Во время установки 3000 зонтиков в Японии и Калифорнии погиб один из рабочих. "Упаковывать" Рейхстаг помогали 450 человек, в том числе - профессиональные альпинисты.

  • центральный парк в Нью-Йорке

    Христо: от Рейхстага в Берлине - до Триумфальной арки в Париже

    Ворота в парке

    Христо занимался и ландшафтным дизайном. В 2005 году он превратил центральный парк в Нью-Йорке в подобие японского храмового комплекса с многочисленными воротами, украшенными развевающейся тканью. Разрешения на осуществление этого проекта Христо ждал с 1980 года - дольше, чем на "драпировку" Рейхстага. Экологические соображения часто играли весомую роль при выдаче разрешения проекты.

  • Триумфальная арка в Париже

    Христо: от Рейхстага в Берлине - до Триумфальной арки в Париже

    Последний проект

    Его последней работой должна была стать упакованная Триумфальная арка в Париже. Ее планировали обернуть в 25 тысяч квадратных метров ткани серебристо-голубого цвета. Инсталляция была запланирована на 2020 год, но из-за пандемии проект отложили до 2021 года. В офисе Христо говорят, что, несмотря на его смерть, задумка будет реализована!

    Автор: Элла Володина, Дарья Брянцева


Контекст

Великий упаковщик Христо: от Рейхстага - до Триумфальной арки (фото)

Американский художник болгарского происхождения Христо Явашев скончался в возрасте 84 лет. Мы публикуем подборку самых известных его инсталляций, одна из которых - завернутый Рейхстаг в Берлине. (01.06.2020)  

Скульптор Христо облагораживает газгольдер в Оберхаузене

Интерьер громадного газгольдера почти полностью заполнит "воздушный пакет". Скульптура призвана олицетворять умиротворение и покой. (07.02.2013)  

Спрятанный мир великого упаковщика Христо

Они родились в один день 13 июня 1935 года: Христо и Жан-Клод. Он - визионер и художник, она поддерживала его на всех стадиях осуществления гигантских проектов по упаковыванию пространств. (14.06.2010)  

Что видят художники в свете свечи

Символика свечи многозначна - от предмета домашнего уюта вплоть до эротического символа. Свеча - один из любимых мотивов художников, как показывает выставка в Баден-Бадене. (15.01.2017)  

''Декамерон'' Серебренникова в Берлине - любовь среди коронавируса

В Берлине прошла премьера ''Декамерона'' Кирилла Серебренникова: десять историй о любви в атмосфере охваченного эпидемией города. Весьма актуальная тема, считает корреспондент DW. (09.03.2020)  

Юлия Ауг: В России налицо все признаки формирования тоталитарного государства

Как выглядит официальное мифотворчество в современной России? Почему россияне стыдятся своей наготы? Какие травмы разделяют Эстонию с Россией? Интервью DW с актрисой и режиссером Юлией Ауг. (12.01.2020)  

Комментарий: Коронавирус и искусство возможного

Реакция на пандемию коронавируса показывает, как все, что трудно было себе представить, вдруг становится возможным. Это урок для решения и других проблем, полагает Маттиас фон Хайн. (16.03.2020)  

Женщина, которая не боится боли

Ради своих перформансов югославская художница не раз рисковала жизнью. Теперь действия Марины Абрамович повторяют немецкие артисты. (27.04.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Павленский в "Немцова.Интервью": Россия – царство-бутафория (13.09.2017)  

Art Cologne, или Как Кельн снова стал центром современного искусства (20.04.2018)  

"Пылающие двери" на сцене в Гамбурге (09.06.2017)  

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW