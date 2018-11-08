 В США разгорелся скандал вокруг видеоролика Белого дома | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.11.2018

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Мир

В США разгорелся скандал вокруг видеоролика Белого дома

Пресс-секретарь Трампа Сандерс обвинила Джима Акосту в "неподобающем поведении" и в подтверждение выложила в Twitter предположительно подделанное видео.

Джим Акоста, Сара Хакаби и Дональд Трамп на пресс-конференции 7 ноября

Джим Акоста, Сара Хакаби и Дональд Трамп на пресс-конференции 7 ноября

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс обвинила корреспондента американского телеканала CNN Джима Акосту, ранее лишенного аккредитации, в в "неподобающем поведении" в отношении "молодой женщины, работающей в Белом доме стажером". Журналист "распускал руки" во время пресс-конференции президента США Дональда Трампа, посвященной итогам промежуточных выборов в Конгресс, заявила Сандерс в четверг, 8 ноября.

В подтверждение своих слов она разместила в микроблоге Twitter короткое видео с пресс-конференции, на котором показана легкая борьба практикантки Сары Хакаби с Акостой, когда она пыталась забрать у журналиста микрофон. По версии Сандерс, корреспондент намеренно касался тела практикантки. 

Обвинения в адрес Сандерс

Пользователи Twitter и СМИ обвинили Белый дом в подделке видео, указывая на подозрительный монтаж кадров и их беспорядочность. В частности, британская газета The Independent пришла к выводу, что в решающей сцене на видео Сандерс минимально дольше показывается один кадр. Кроме того, пользователи указали, что ролик, судя по всему, смонтирован не из собственных видеоматериалов Белого дома.

В свою очередь агентство dpa указывает, что имеющийся в его распоряжении видеоматериал с пресс-конференции пока не позволяет однозначно заявить о манипуляции.

Скандальная пресс-конференция

После пресс-конференции 7 ноября по итогам промежуточных выборов в Конгресс, проходившей в официальной резиденции американского лидера, Акоста был лишен аккредитации в Белом доме. На мероприятии в перепалку с ним вступил Дональд Трамп.

Контекст

Репортер спросил президента США, почему тот назвал караван мигрантов, направлявшийся к границам страны, "вторжением" и сделал эту проблему одной из центральных тем в ходе своих политических ралли в преддверии 6 ноября. "Дайте мне управлять страной. Вы заведуете CNN, и если бы делали это хорошо, рейтинги были бы намного выше", - отметил Трамп. 

В ответ на попытку журналиста задать еще один вопрос, о предполагаемом вмешательстве России в выборы в 2016 году, президент перебил его, заявив: "Довольно!" Помощница Дональда Трампа попробовала отнять у репортера микрофон, но Акоста не отдал его и даже сумел закончить реплику.

Трамп тем временем переключил внимание на другого журналиста - сотрудника NBC News Питера Гарретта. Последний встал на защиту коллеги, после чего Трамп признался, что "не является фанатом" самого Гаррета. В это время Джим Акоста - уже без микрофона - напомнил о недавних случаях, когда CNN и другие оппоненты Трампа получили по почте посылки с взрывными устройствами. "Сядьте", - взорвался президент. "Когда вы передаете фейковые новости - а CNN часто так делает - вы действуете как враги народа", - отрезал он. И назвал Акосту "грубым и ужасным человеком".

Нападки американского лидера на CNN продолжаются с 11 января 2017 года. В ходе своей первой большой пресс-конференции уже после избрания Трамп назвал канал "ужасной организацией", публикующей фейки.

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