В США приспущены флаги в знак траура по жертвам массовых убийств

В результате трагедий в Техасе и Огайо погибли почти 30 человек. Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить национальные флаги на несколько дней.
Дональд Трамп распорядился приспустить национальные флаги США на всех зданиях федеральных властей, чтобы почтить память жертв массовых убийств в Техасе и Огайо. В частности, флаг на Белом доме вновь поднимут на вершину флагштока по завершении 8 августа. "Мелания и я молимся за всех, кого затронуло это неописуемое злодеяние", - написал президент США в своем микроблоге Twitter вечером в воскресенье, 4 августа.
Стрельба в Эль-Пасо и Дейтоне
3 августа 21-летний белый мужчина открыл огонь в одном из торговых центров техасского Эль-Пасо. Жертвами стали 20 человек, в том числе семь граждан Мексики. Стрелок задержан полицией. МИД Мексики расценил происшествие как теракт против мексиканцев, находящихся в Соединенных Штатах.
Чуть позже, в ночь на 4 августа, неизвестный открыл стрельбу на улице Дейтоне в штате Огайо. В результате инцидента погибли 10 человек, в том числе злоумышленник, которого застрелили полицейские. Не менее 15 человек получили ранения.
Берлин выразил соболезнования Вашингтону
Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) выразила соболезнования американской стороне в связи с трагедиями. "Акты насилия и ненависти приводят к смертям людей, ввергая семьи и целые города в скорбь", - говорится в сообщении главы правительства ФРГ. "Жестокость и гнусность этого поступка поражает нас в высшей степени", - добавила Меркель.
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