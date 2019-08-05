 В США приспущены флаги в знак траура по жертвам массовых убийств | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.08.2019

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Мир

В США приспущены флаги в знак траура по жертвам массовых убийств

В результате трагедий в Техасе и Огайо погибли почти 30 человек. Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить национальные флаги на несколько дней.

Приспущенный флаг США на крыше Белого дома в Вашингтоне

Приспущенный флаг США на крыше Белого дома

Дональд Трамп распорядился приспустить национальные флаги США на всех зданиях федеральных властей, чтобы почтить память жертв массовых убийств в Техасе и Огайо. В частности, флаг на Белом доме вновь поднимут на вершину флагштока по завершении 8 августа. "Мелания и я молимся за всех, кого затронуло это неописуемое злодеяние", - написал президент США в своем микроблоге Twitter вечером в воскресенье, 4 августа.

Стрельба в Эль-Пасо и Дейтоне

3 августа 21-летний белый мужчина открыл огонь в одном из торговых центров техасского Эль-Пасо. Жертвами стали 20 человек, в том числе семь граждан Мексики. Стрелок задержан полицией. МИД Мексики расценил происшествие как теракт против мексиканцев, находящихся в Соединенных Штатах.

Контекст

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Чуть позже, в ночь на 4 августа, неизвестный открыл стрельбу на улице Дейтоне в штате Огайо. В результате инцидента погибли 10 человек, в том числе злоумышленник, которого застрелили полицейские. Не менее 15 человек получили ранения.

Берлин выразил соболезнования Вашингтону

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) выразила соболезнования американской стороне в связи с трагедиями. "Акты насилия и ненависти приводят к смертям людей, ввергая семьи и целые города в скорбь", - говорится в сообщении главы правительства ФРГ. "Жестокость и гнусность этого поступка поражает нас в высшей степени", - добавила Меркель.

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    Автор: Екатерина Венкина


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