 В США поставки оружия на Ближний Восток проведут в обход Конгресса | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.05.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

В США поставки оружия на Ближний Восток проведут в обход Конгресса

Так как обострение конфликта с Ираном затрагивает национальные интересы США, три арабские страны могут купить американские вооружения без одобрения Конгресса, считает Помпео.

Солдат с оружием

Правительство США использует эскалацию конфликта с Ираном для того, чтобы в обход Конгресса заключить сделки по поставкам вооружений своим союзникам на Ближнем Востоке. Госсекретарь США Майк Помпео заявил вечером в пятницу, 24 мая, что ввиду необходимости противостоять "иранской агрессии" задействует положение, позволяющее в виде исключения обойтись без одобрения конгрессменов.

Контекст

Иран приостановил выполнение ядерного соглашения и угрожает перекрыть поставки нефти через Ормузский пролив. США направили в регион авианосную группу. Самое важное о конфликте - у DW. (08.05.2019)

Президент Трамп не станет настаивать на санкциях в отношении Эр-Рияда после исчезновения Хашогги. США нужны сторонники на Ближнем Востоке, пишет обозреватель FAZ Андреас Росс. (18.10.2018)

Поставки вооружений Саудовской Аравии, Объединенным Арабским Эмиратам и Иордании послужат стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, и промедление в этом случае неприемлемо, считает Помпео. Речь идет о сделках на общую сумму 8,1 млрд долларов (7,2 млрд евро). Госсекретарь США подчеркнул, что кризис отношений с Ираном напрямую затрагивает национальные интересы США в области безопасности. Конгрессмены-демократы раскритиковали решение Помпео, назвав его злоупотреблением полномочиями.

Вашингтон отправляет на Ближний Восток 1,5 тысячи солдат

Ранее в тот же день администрация США объявила о направлении в регион Персидского залива дополнительного контингентаамериканских войск - около 1,5 тысячи солдат.

"Мы хотим иметь защиту на Ближнем Востоке, - прокомментировал решение президент Дональд Трамп. - Мы собираемся отправить сравнительно небольшое количество военнослужащих преимущественно в целях защиты". Трамп вновь обвинил руководство Ирана в насаждении террора по всему миру, подчеркнув, что нельзя допустить, чтобы Тегеран заполучил ядерное оружие.

Обострение конфликта между США и Ираном

Конфликт между Тегераном и Вашингтоном обострился после того, как Иран отказался выполнять часть обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), из которого США ранее вышли в одностороннем порядке. Трамп объявил о введении новых ограничительных мер в отношении Ирана, направленных против горнодобывающего и сталелитейного секторов иранской экономики.

В мае США направили в регион Центрального командования ВС США авианосную ударную группировку во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и группу бомбардировщиков, позднее - десантно-вертолетный корабль "Арлингтон" и ЗРК Patriot. Советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон отметил, что США "не стремятся к войне с иранским режимом".

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Иранский флаг на фоне нефтяной вышки

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    США ввели новые санкции против Ирана

    5 ноября 2018 года вступили в силу новые санкции США в отношении Ирана. Они касаются банковского и нефтяного секторов экономики и могут окончательно ее парализовать. Санкции США приняли после того, как Вашингтон вышел из договора об иранской ядерной программе. Этот документ является ключевым элементом в мировой системе безопасности.

  • Президент Трамп после оглашения решения о выходе из соглашения по Ирану

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    США вышли из соглашения по Ирану

    8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), заключенного между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.

  • Логотип МАГАТЭ

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Иран соблюдал условия сделки

    До ноября прошлого года Иран соблюдал условия ядерной сделки, как сообщалось в квартальном отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Запасы обогащенного урана и производственные возможности Тегерана остаются ниже установленных в рамках соглашения границ. Проверки на атомных объектах состоялись за день до вступления в силу нового пакета санкций США.

  • Трамп показывает свою подпись под документом о выходе из соглашения по Ирану

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Какие санкции вступили в силу

    После одностороннего выхода из СВДП Трамп заявил о поэтапном возобновлении санкций, которые уже действовали ранее, но были отменены в 2015 году. В ноябре Вашингтон запретил экспортировать нефть из Ирана и вести бизнес с иранскими нефтедобывающими компаниями. Кроме новых санкций, продолжают действовать и введенные ранее, затрагивающие финансовый сектор и запрещающие вести дела с иранскими банками.

  • Могерини и Зарифи

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    ЕС сожалеет о новых санкциях США

    Евросоюз, а также отдельно Германия, Франция и Великобритания выразили сожаление по поводу новых санкций, которые США ввели в отношении Ирана. "Мы глубочайшим образом сожалеем по поводу вступления в силу новых санкций США как следствия выхода Вашингтона из ядерной сделки", - говорилось в общем заявлении стран ЕС, опубликованном 2 ноября.

  • Хасан Роухани

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Иран намерен продолжать торговлю нефтью

    Несмотря на вступление в силу второго пакета санкций США против Тегерана, Иран продолжит торговать нефтью. Об этом заявлял в телеобращении к согражданам в начале ноября президент Ирана Хасан Роухани: "Америка хотела свести к нулю продажу нефти Ираном… однако мы продолжим торговать нефтью… чтобы прорвать санкции".

  • Мохаммад Джавад Зариф

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Угрозы Тегерана на фоне санкций США

    Тегеран собирается производить уран с обогащением в 20 процентов. Неизвестно, согласован ли этот шаг с МАГАТЭ. В прошлом году Тегеран грозился возобновить обогащение урана, если ему не компенсируют ущерб от санкций США. "Статья 36 соглашения и резолюция Совбеза ООН 2231 позволяют выполнять (ядерную сделку. - Ред.) в сокращенном объеме, не выходя из нее", - заявлял глава МИД Мохаммад Джавад Зариф.

  • Протесты в Иране (фото из архива)
    Еще по теме

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Введение санкций привело к протестам

    Экономическая ситуация в Иране ухудшается. Опасаясь последствий санкций США, европейские банки предпочитают не вести дела с Тегераном. Импорт любых товаров в Иран экстремально затруднен. В стране не хватает даже жизненно необходимых медикаментов, цены на которые очень сильно выросли. В Иране, долгое время находящимся под бременем санкций, растет недовольство. Свидетельством тому - акции протеста.

    Автор: Наталья Позднякова


Смотреть видео 03:00

Можно ли еще спасти ядерную сделку с Ираном?

Контекст

Санкции США против Ирана - хроника противостояния

В ноябре 2018 года США ввели новые санкции против Ирана, которые грозят парализовать экономику страны. До этого президент Трамп заявил о выходе из договора по иранской ядерной программе. Галерея DW о том, как это было. (18.01.2019)  

Ссылки в интернете

Трамп объявил об отправке 1,5 тысячи солдат на Ближний Восток  

Аудио- и видеофайлы по теме

Можно ли еще спасти ядерную сделку с Ираном?  

Доклад SIPRI: страны все больше тратят деньги на вооружение, а Россия больше не в ТОП-5  

Самые жесткие санкции США против Ирана вступили в силу  

Также по теме

US-Präsident Donald Trump

МИД ФРГ призывает не допустить вооруженных столкновений США и Ирана 12.05.2019

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас призывает европейских партнеров предотвратить вооруженные столкновения на Ближнем Востоке в свете обострения конфликта между Вашингтоном и Тегераном.

Waffenabwehrsystem: S-400 Luftverteidigung

Какую выгоду получает Россия от конфликтов на Ближнем Востоке 04.09.2018

Список потенциальных клиентов российского ВПК растет: все больше стран Ближнего Востока, традиционно закупающих вооружение у США, проявляют интерес к российской военной технике. С чем это связано?

Türkei Istanbul Konsulat Saudi-Arabien | Untersuchungen Jamal Khashoggi

Госсекретарь США срочно вылетает в Эр-Рияд из-за дела Хашогги 15.10.2018

Турецкие власти вечером 15 октября могут обыскать здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, где предположительно убили репортера The Washington Post.

Реклама

Самые читаемые

НАТО меняет военную стратегию из-за России  

Уполномоченный правительства ФРГ советует евреям не носить кипу  

В чем причина бунта боевиков ИГ в таджикской колонии  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно