В США отметили 50-летие со дня первой высадки человека на Луну

В США прошли торжества, посвященные 50-летию со дня первой высадки человека на Луну. Высадка на естественный спутник Земли является "единственным событием XX века, которое многие, возможно, будут помнить и в XXX столетии", заявил вице-президент страны Майкл Пенс, выступая на мысе Канаверал в штате Флорида в субботу, 20 июля. Он воздал почести экипажу пилотируемого космического корабля "Аполлон-11" - астронавтам Нилу Армстронгу, Эдвину Олдрину и Майклу Коллинзу.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) повторно показало посадку, которую наблюдали по телевидению в июле 1969 года около полумиллиарда человек. Кроме того, тысячи людей собрались на церемонию символического обратного отсчета в Космическом центре имени Линдона Джонсона в техасском Хьюстоне.

Экипаж "Аполлона-11" - Нил Армстронг, Эдвин Олдрин и Майкл Коллинз

Посадочный модуль "Аполлона-11" опустился на поверхность естественного спутника Земли 20 июля 1969 года. Несколько часов спустя, 21 июля, командир космического корабля Нил Армстронг первым ступил на поверхность Луны и произнес ставшие легендарными слова: "Это маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества". Через несколько минут к нему присоединился Эдвин Олдрин. Пилот корабля Майкл Коллинз ожидал астронавтов на окололунной орбите.

В рамках программы "Аполлон" на Луне побывали 12 астронавтов NASA. Последняя пилотируемая высадка состоялась в декабре 1972 года. Власти США намерены в ближайшие пять лет вновь отправить астронавтов на Луну.

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