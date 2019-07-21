 В США отметили 50-летие со дня первой высадки человека на Луну | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.07.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

В США отметили 50-летие со дня первой высадки человека на Луну

Высадка на Луну - единственное событие XX века, которое будут помнить и в XXX столетии, заявил вице-президент США Майкл Пенс. С 1969 по 1972 годы на естественном спутнике Земли побывали 12 астронавтов NASA.

Директор NASA, вице-президент США и астронавт Эдвин Олдрин

Директор NASA, вице-президент США и астронавт Эдвин Олдрин

В США прошли торжества, посвященные 50-летию со дня первой высадки человека на Луну. Высадка на естественный спутник Земли является "единственным событием XX века, которое многие, возможно, будут помнить и в XXX столетии", заявил вице-президент страны Майкл Пенс, выступая на мысе Канаверал в штате Флорида в субботу, 20 июля. Он воздал почести экипажу пилотируемого космического корабля "Аполлон-11" - астронавтам Нилу Армстронгу, Эдвину Олдрину и Майклу Коллинзу.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) повторно показало посадку, которую наблюдали по телевидению в июле 1969 года около полумиллиарда человек. Кроме того, тысячи людей собрались на церемонию символического обратного отсчета в Космическом центре имени Линдона Джонсона в техасском Хьюстоне.

Контекст

Спустя полвека после высадки американцев на Луну намечается новая гонка в освоении спутника Земли. США снова хотят быть первыми, а главным конкурентом видят не Россию. Подробности - у DW. (15.04.2019)

Несмотря на политические разногласия между ЕС и Россией, сотрудничество в космосе продолжается. Впереди - Луна и Марс, рассказал DW Йоханн-Дитрих Вёрнер. (27.01.2018)

Экипаж "Аполлона-11" - Нил Армстронг, Эдвин Олдрин и Майкл Коллинз

Посадочный модуль "Аполлона-11" опустился на поверхность естественного спутника Земли 20 июля 1969 года. Несколько часов спустя, 21 июля, командир космического корабля Нил Армстронг первым ступил на поверхность Луны и произнес ставшие легендарными слова: "Это маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества". Через несколько минут к нему присоединился Эдвин Олдрин. Пилот корабля Майкл Коллинз ожидал астронавтов на окололунной орбите.

В рамках программы "Аполлон" на Луне побывали 12 астронавтов NASA. Последняя пилотируемая высадка состоялась в декабре 1972 года. Власти США намерены в ближайшие пять лет вновь отправить астронавтов на Луну.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Александер Герст на МКС

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Немецкий астронавт Александер Герст вернулся на Землю после 197 суток полета. За эти дни он успел сделать множество необычных снимков из космоса. DW представляет снимки бывшего командира МКС.

  • Грузовой корабль Dragon компании SpaceX

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Грузовой корабль Dragon компании SpaceX Александер Герст сфотографировал при приближении к МКС.

  • Снимок из космоса, сделанный Александером Герстом

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Африка: вид из космоса.

  • Ураган Флоренс

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Немецкому астронавту Александеру Герсту удалось сфотографировать ураган "Флоренс".

  • Париж из космоса

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Париж из космоса выглядит именно так.

  • Килиманджаро из космоса

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Потухший вулкан Килиманджаро...

  • Курильские острова: вид из космоса

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Курильские острова. Вид из космоса.

  • Фото из космоса

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Александер Герст признается, что до сих пор не может привыкнуть к нереальной красоте пейзажей...

  • Выход в открытый космос

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Во время установки антенны для российско-германского эксперимета "Икарус" россияне Олег Артемьев и Сергей Прокопьев вышли в открытый космос.

  • Луна из иллюминатора

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Луна в иллюминаторе видна...

    Автор: Ксения Сафронова


Смотреть видео 01:46

Как купить билет в космос стоимостью 200 тысяч долларов

Контекст

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

Как выглядят из космоса Париж, Курилы и Килиманджаро? Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта! (20.12.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Самый необычный космодром в Европе - "Европа в фокусе"  

Как купить билет в космос стоимостью 200 тысяч долларов  

Как астронавты занимаются спортом в космосе?  

Реклама

Самые читаемые

США впервые за 10 лет меняют тест на гражданство  

Немецкие ветряки: ландшафты, фотографии и факты  

Меркель объявила о повышении расходов на оборону ФРГ  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно