В США началось антимонопольное расследование в отношении Facebook

Сразу несколько американских штатов начали антимонопольное расследование в отношении Facebook. Социальная сеть должна соблюдать закон, подчеркнула генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс в заявлении, обнародованном в пятницу, 6 сентября. В расследовании участвуют ее коллеги из штатов Колорадо, Айова, Небраска, Флорида, Северная Каролина, Огайо и Теннесси, а также федерального округа Колумбия.

Власти намерены выяснить, злоупотреблял ли Facebook своим доминирующим положением на рынке. Генпрокуроры "используют все доступные инструменты", чтобы определить, оказались ли данные пользователей под угрозой из-за действий администрации соцсети. Кроме того, власти хотят проверить, как доминирование соцсети отразилось на ценах на размещение рекламы.

В июле стало известно, что министерство юстиции Соединенных Штатов начнет проверки в отношении ведущих интернет-компаний страны. По данным информагентства Reuters, подобные меры коснутся Facebook, Amazon, Google и, возможно, Apple.

В частности, ведомство намерено проверить, "каким образом лидирующие на рынке онлайн-платформы достигли своего влияния и участвуют ли они в практиках, которые снижают конкуренцию, подавляют инновации или иным образом вредят потребителям". Минюст США особо выделил "широкие опасения" потребителей и представителей бизнеса, касающиеся поисковых систем, социальных сетей и интернет-магазинов.

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