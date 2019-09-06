 В США может быть открыто расследование в отношении Google | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.09.2019

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Мир

В США может быть открыто расследование в отношении Google

Американские власти проверят, не нарушила ли Google антимонопольное законодательство. Ранее было объявлено о подобном расследовании в адрес Facebook.

Логотипы Google, Facebook и Amazon

Логотипы Google, Facebook и Amazon

В отношении интернет-компании Google может быть открыто крупное расследование о возможных нарушениях антимонопольного законодательства. Как стало известно в понедельник, 9 сентября, 48 американских штатов, а также округ Колумбия и Пуэрто-Рико присоединились к инициативе генерального прокурора Техаса Кена Пакстона. По его словам, следователи сначала установят, препятствовала ли компания Google конкуренции в сфере интернет-рекламы. Далее, в зависимости от результатов первого этапа расследования, оно может быть распространено на другие области. Следствие усиливает давление на Google, дочерней компании интернет-гиганта Alphabet, из-за слишком большого влияния на рынке.

Контекст

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Ранее, в пятницу, несколько американских штатов начали антимонопольное расследование в отношении социальной сети Facebook. Генпрокуроры "используют все доступные инструменты", чтобы определить, оказались ли данные пользователей под угрозой из-за действий администрации соцсети. Кроме того, как и в случае Google, власти хотят проверить, как доминирование соцсети отразилось на ценах на размещение рекламы и не злоупотреблял ли Facebook своим доминирующим положением на рынке.

Министерство юстиции США в июле объявило, что намерено расследовать вопрос, не является ли доминирование корпораций слишком большим и не наносят ли они ущерб инновациям и потребителям. Помимо Google и Facebook американские власти могут также обратить внимание на крупный онлайн-магазин Amazon.

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    Автор: Рольф Венкель, Никита Баталов


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