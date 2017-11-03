В США из-за "Дориана" эвакуируют сотни тысяч человек

Из-за приближающегося урагана "Дориан" в американских штатах Южная Каролина, Джорджия и Флорида планируется эвакуация жителей прибрежных зон. Об этом в воскресенье, 1 сентября, заявили власти штатов. В Южной Каролине приказ об обязательной эвакуации вступит в силу 2 сентября и затронет 830 тысяч человек. Кроме того, все школы и государственные учреждения вдоль побережья будут закрыты уже с 3 сентября. По прогнозам синоптиков, ураган может достигнуть берегов Южной Каролины не раньше среды. Режим чрезвычайной ситуации также объявлен в штате Северная Каролина.

Тропический шторм "Дориан" 1 сентября достиг наивысшей – пятой категории по шкале Саффира-Симпсона.

Это означает, что ураган представляет серьезную опасность для жизни людей, а его последствия могут быть катастрофическими. Скорость ветра достигает 295 км/ч.

1 сентября тропический шторм достиг Багамских островов. Волны в океане достигали семь метров высоту.

Во время пресс-конференции премьер-министр Багамских Островов Хьюберт Миннис назвал ураган "чудовищной бурей".

По словам метеорологов, точный маршрут урагана трудно предугадать, но большинство склоняются к тому, что он немного ослабнет, повернет на север и ближайшие дни будет двигаться вдоль береговой линии США. По прогнозам, вечером 2 сентября "Дориан" может достичь Флориды. Далее он может обрушиться на побережье штатов Джорджия и Южная и Северная Каролины.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Тайфуны, ураганы и торнадо Тайфун "Хайян" Обрушившийся на Филиппины тайфун - вероятно, самый мощный тропический циклон за всю историю метеонаблюдений. Ученые полагают, что на силу и частоту тайфунов и ураганов оказывают влияние изменения климата. Однако о стопроцентном подтверждении этой теории говорить пока рано.

Тайфуны, ураганы и торнадо Тропические циклоны Существует ряд очагов наиболее частого формирования тропических циклонов. Те, что зарождаются в Атлантическом океане, называют ураганами. Тихоокеанские классифицируются как тайфуны. Родиной атмосферных вихрей также является Индийский океан, и "выходцы" из этого бассейна фигурируют под названием циклонов. Несмотря на различия в названиях, речь идет об атмосферных явлениях одного порядка.

Тайфуны, ураганы и торнадо "Кольца змеи" Так с древнегреческого переводится слово "kyklos", легко узнаваемое в названии "циклон". Возникают они над океаническими водами с температурой не ниже плюс 26 градусов по Цельсию. Теплое и холодное воздушные течения циркулируют над поверхностью океана разнонаправлено. В результате отклоняющей силы вращения Земли потоки воздуха закручиваются, образуя нечто вроде спирали.

Тайфуны, ураганы и торнадо Глаз бури В центре тропического циклона возникает так называемый "глаз бури" диаметром от 20 до 60 километров. Облака образуют вокруг него своеобразный "амфитеатр". Погода в штилевом центре - преимущественно ясная, ветер - слабый.

Тайфуны, ураганы и торнадо Под ударом стихии Наибольшую угрозу представляет насыщенность тропических циклонов водяными массами. Стихия обрушивается на населенные пункты, принося с собой ливневые дожди. Достигнув суши, ураганы и тайфуны быстро стихают. "Пуповина", связывавшая их с океаном - практически неисчерпаемым источником теплого водяного пара, - разрывается. Без подпитки из океанического "резервуара" тропические циклоны "умирают".

Тайфуны, ураганы и торнадо Торнадо В центре воронки смерча - диаметром до километра - находится область чрезвычайно низкого давления. Туда втягиваются пыль и земля, которые подхватываются восходящими потоками воздуха и с огромной скоростью вращаются против часовой стрелки. Природное явление имеет вид столба или расширяющегося кверху рукава. Скорость порывов ветра в зоне прохождения смерча может достигать 500 километров в час.

Тайфуны, ураганы и торнадо География Наиболее часто торнадо формируются в центральных штатах США, Аргентине и ЮАР. А район возле американских островов Флорида-Кис даже получил название "край водяных смерчей": там подобные вихри приходят со стороны Мексиканского залива. В Германии данное природное явление можно наблюдать преимущественно в прибрежных районах. Автор: Бригитта Остерат, Екатерина Венкина

