 В суды США подано более 18 тысяч исков против Bayer из-за глифосата | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.07.2019

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Мир

В суды США подано более 18 тысяч исков против Bayer из-за глифосата

Количество исков против немецкого концерна Bayer и ее "дочки" Monsanto стремительно выросло после трех проигранных судебных процессов в США. Истцам присудили многомилионные компенсации.

Гербицид Раундап, содержащий глифосат

Гербицид "Раундап", содержащий глифосат

Немецкий химический и фармацевтический концерн Bayer сообщил во вторник, 30 июля, что количество исков против него в судах США достигло 18 400. Принадлежащую концерну компанию Monsanto обвиняют в производстве ядовитого гербицида из-за содержащегося в нем глифосата. Еще в апреле таких исков было 13 тысяч.

Тенденция стремительного увеличения числа исков наметилась в августе 2018 года после первого проигранного Bayer судебного процесса. Третий проигрыш концерн пережил в мае 2019 года: суд присяжных в Калифорнии приговорил Bayer к выплате компенсации в размере более двух миллиардов долларов. По утверждению истцов, американской супружеской пары, глифосат, который содержится в производимом компанией средстве для уничтожения сорняков, способствовал развитию у них онкологического заболевания. Впоследствии суд существенно снизил сумму компенсации.

Контекст

Если еще одно голосование в Брюсселе по использованию глифосата не принесет результата, решать вопрос будет Еврокомиссия. Некоторые эксперты, в частности, предполагают, что глифосат вызывает рак. (06.06.2016)

Вердикт Европейского суда коснулся исследований о глифосате - гербициде, который, по данным ВОЗ, может способствовать появлению рака у человека. (07.03.2019)

Адвокаты концерна оспаривают все три судебных решения принятых не в пользу Bayer, настаивая, что продукция Monsanto не могла нанести вред человеческому здоровью, а сам глифосат совершенно безопасен. Они рассчитывают, что судьи в высших инстанциях оценят ситуацию иначе, чем присяжные.

Опасен ли глифосат?

У экспертов нет единого мнения о влиянии глифосата на здоровье человека. Ранее агентство по охране окружающей среды США и ряд регулирующих органов в Евросоюзе сообщили об отсутствии рисков развития онкологических заболеваний в результате использования этого гербицида. Однако в 2015 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что вещество, возможно, является канцерогеном. Глифосат широко используется, в том числе и в России, где этот химикат как средство борьбы с сорняками продается под марками "Раундап", "Глифор", "Торнадо", "Ураган".

Концерн Bayer в 2018 году купил компанию Monsanto за 63 миллиарда долларов, что стало самой дорогой зарубежной покупкой, совершенной немецкой компанией. При этом с момента приобретения Monsanto акции Bayer подешевели на 40 процентов.

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    Автор: Дирк Кауфман, Ирина Филатова


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