В суде Реутова задержали слушателей по делу главы местного "Яблока"

В суде подмосковного Реутова неизвестные задержали четырех человек, которые пришли на заседание по делу руководителя местного отделения партии "Яблоко" Евгения Куракина. Об этом правозащитный портал "ОВД-Инфо" сообщает в среду, 10 июля. По его информации, задержанных доставили в отделение полиции, где составили протоколы о неповиновении судебному приставу и отпустили. Два человека покинули отдел полиции без протоколов.

Задержания, которые прошли перед заседанием суда, проводили "неизвестные люди в черном, в балаклавах, без знаков отличия, только с шевроном какого-то спецподразделения", пишет журналистка Виктория Ивлева на своей странице в соцсети Facebook. По ее словам, они избили нескольких человек дубинками. По данным интернет-издания "Медуза", пять человек, в том числе жену Куракина, увезли из суда на машинах "Скорой помощи".

Евгений Куракин был задержан 8 июня в прокуратуре Реутова, когда он подавал заявление о нарушениях. Через несколько дней его поместили в следственный изолятор на два месяца. Адвокат главы реутовского "Яблока" Дмитрий Трунин не исключает, что его подзащитного могли задержать в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное дело в отношении Куракина было возбуждено в 2012 году, когда он руководил одним из реутовских ТСЖ.

Евгений Куракин находился под стражей с февраля 2014 по июль 2015 года, а затем был освобожден под залог. Правозащитный центр "Мемориал" признал его лицом, преследуемым по политическим мотивам.

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