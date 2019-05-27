 В странах ЕС вводятся в обращение новые купюры в 100 и 200 евро | Новости из Германии о Европе | DW | 27.05.2019

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Европа

В странах ЕС вводятся в обращение новые купюры в 100 и 200 евро

Дизайн новых банкнот немного изменился, они стали уже и обладают дополнительными элементами защиты, передает Европейский Центробанк.

Обновленные купюры в 200 евро

Новые купюры в 100 и 200 евро вводятся в обращение в странах Евросоюза во вторник, 28 мая. Об этом днем ранее сообщил Европейский Центробанк.

Контекст

Через 17 лет после введения евро в ФРГ в обращении остаются миллионы старых купюр и миллиарды монет. Общая стоимость немецких марок, хранящихся у населения, - свыше 12,5 миллиардов. (10.12.2018)

Купюра в 500 евро будет постепенно изъята из оборота, сообщил Европейский центробанк. Упразднение самой крупной евробанкноты объясняется борьбой с преступностью. (04.05.2016)

Обновленные банкноты сохранили прежнюю цветовую гамму, но немного изменился их дизайн. Также они стали уже, ширина их такая же, как у купюры в 50 евро. Отмечается, что благодаря этому новые купюры будут легче помещаться в кошельках граждан, а банкоматы будут быстрее их обрабатывать.

Новые банкноты завершают обновление серии

Обновленные купюры в 100 и 200 евро снабжены дополнительными элементами защиты. На них нанесены невидимые глазу защитные знаки, которые может считать только машина. Также они содержат новый элемент - голограмму, которая меняется при поворачивании купюры. Эти банкноты завершают обновление второй серии европейской валюты, новые купюры в 5, 10, 20 и 50 евро уже вышли в обращение.

Старые банкноты будут также использоваться до их естественного вывода из обращения. Обновленная купюра в 500 евро выпускаться не будет, в конце 2018 года старую версию перестали выпускать в обращение. Это сделано, чтобы затруднить финансирование терроризма и нелегальной трудовой деятельности.

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    4 апреля новенькие купюры достоинством в 50 евро войдут в обращение. На первом этапе 5,4 миллиарда банкнот будут выпущены в обращение через банки (в первую очередь,банкоматы), и магазины. Старые купюры в 50 евро остаются действительными, но постепенно, шаг за шагом, их будут изымать из обращения. Кроме того, в госбанках стран Еврозоны их можно в любой момент обменять на новые банкноты.

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    Что общего у новой купюры с футболом?

    Если сложить рядом все 5,4 миллиарда новых банкнот, которые будут введены в обращение, то они покроют площадь, равную 8200 футбольным полям. О ведении в обращение новых банкнот было объявлено заранее, так что банки и магазины имели возможность подготовить персонал и технику к нововведению.

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    Хлопчатобумажные деньги

    Основу материала, из которого изготовляют денежные купюры, составляет хлопок: он более прочный, чем обычная бумага. Поэтому даже если такая банкнота случайно попадет с одеждой в стиральную машину, с ней ничего не случится, даже если ее стирать при температуре 90 градусов. Деньги - старые и новые - специально проверяют на прочность: скручивают, складывают, окунают в краску и даже в лак для ногтей.

  • 4 апреля 2017 года в оборот будет введена новая банкнота в 50 евро.

    Новая банкнота достоинством 50 евро: как и где ее печатают

    Секретная смесь

    Хлопок отбеливают, моют и изготавляют из него бумажную кашицу. Точный ее состав держится в секрете. Так называемая "Круглосеточная бумагоделательная машина" отливает из этой бумажной массы длинные полотна бумаги. Уже на этом этапе производства бумага содержит некоторые из многочисленных элементов защиты купюр - такие, например, как водяные знаки.

  • 4 апреля 2017 года в оборот будет введена новая банкнота в 50 евро.

    Новая банкнота достоинством 50 евро: как и где ее печатают

    Хитроумная защита

    Разработчики денежных знаков придумали более десяти защитных признаков для банкнот евро, чтобы затруднить изготовление фальшивых денег. Один из этих признаков – пленочная аппликация. На фотографии, сделанной в частной немецкой типографии Giesecke & Devrient, видно, как пленка прессуется на бумагу для денежных купюр

  • 4 апреля 2017 года в оборот будет введена новая банкнота в 50 евро.

    Новая банкнота достоинством 50 евро: как и где ее печатают

    Глубокая печать под многотонным прессом

    В типографии на бумагу наносится краска. На изготовление 400 тысяч купюр достоинством в 20 евро требуется десять килограмм краски. Затем купюры прогоняют через другие станки. При помощи пресса в 80 тонн осуществляется глубокая печать, которую практически невозможно подделать. Заказы на печатание купюр распределяются между странами Еврозоны в соответствии с установленными квотами.

  • 4 апреля 2017 года в оборот будет введена новая банкнота в 50 евро.

    Новая банкнота достоинством 50 евро: как и где ее печатают

    Дизайнер банкнот

    Райнхольд Герштеттер (Reinhold Gerstetter) отвечает за дизайн банкнот евро. График из Германии рисовал в свое время лица знаменитых людей, которые были изображены на немецких марках. Каждому номиналу купюр евро соответствует та или иная европейская культурная эпоха.

  • 4 апреля 2017 года в оборот будет введена новая банкнота в 50 евро.

    Новая банкнота достоинством 50 евро: как и где ее печатают

    От семи до 16 центов за банкноту

    Банкнота в 50 евро - самая популярная в Еврозоне. Более 8 миллиардов сейчас в обращении - 45 процентов всех банкнот евро. Производство одной купюры стоит от семи до 16 центов, причем чем выше достоинство банкноты, тем больше стоит ее производство. Ведь с ростом номинала растет величина банкноты, используется больше защитных элементов.

  • 4 апреля 2017 года в оборот будет введена новая банкнота в 50 евро.

    Новая банкнота достоинством 50 евро: как и где ее печатают

    Защита евро от подделок

    Несмотря на то, что печатание денег является очень трудоемким процессом, фальшивомонетчикам удается пускать в оборот фальшивки. Около 900 тысяч поддельных купюр насчитали по всему миру. Поэтому и меняют старые банкноты на новые, еще лучше защищенные. Уже введены в обращение купюры в 5, 10 и 20 евро. К концу 2018 году появятся новые бвнкноты достоинством в 100 и 200 евро.

    Автор: Хильке Фишер, Ольга Солонарь


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Контекст

Новая банкнота достоинством 50 евро: как и где ее печатают

4 апреля 2017 года в оборот будет введена новая банкнота в 50 евро. Это еще один шаг европейцев в борьбе против фальшивомонетчиков. Все подробности о новой купюре – у DW. (03.04.2017)  

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